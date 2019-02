BIS neovlivňuje výuku dějin ve školách, jsou to bludy, reagoval Plaga na kritiku

před 19 minutami

Ministr školství Robert Plaga (ANO) ve středu odmítl, že by Bezpečnostní informační služba (BIS) mluvila do způsobu výuky dějin. Z toho ho obvinil prezident Miloš Zeman poté, co se v médiích objevily zprávy, že se Plaga sešel s šéfem BIS Michalem Koudelkou. Na kobereček si ho kvůli tomu ministra pozval sněmovní školský výbor. Šéf výboru Václav Klaus mladší (ODS) na něm uvedl, že chystá seminář na téma, zda je výuka dějin prosovětská nebo ne.

Klaus pozvání Plagy na školský výbor vysvětlil tím, že novinové zprávy týkající se ministrovy schůzky s ředitelem BIS vzbudily poměrně velké emoce. "Dle demokratické dělby moci jsou věci týkající se výuky v gesci ministerstva školství a nikoliv BIS," podotkl Klaus mladší. Výuka je poznamenána sovětskou interpretací dějin, tvrdí BIS. Ministr chystá změny číst článek Plaga se s Koudelkou sešel poté, co se ve výroční zprávě BIS objevil komentář, že se na školách učí sovětský výklad moderních dějin. Plaga pak uvedl, že mu schůzka s Koudelkou potvrdila, že je potřeba vytvořit učitelům dostatečný prostor pro výuku moderních dějin. Zato však schytal kritiku Zemana, který uvedl, že by si Plaga neměl nechat od BIS mluvit do výuky. "Poznámka ve zprávě BIS je nešťastná, ale pokud znáte systém tvorby české vzdělávací soustavy, pak víte, že neexistuje způsob, jakým by tajná služba mohla ovlivňovat obsah vzdělávání dějepisu v ČR, navíc se o to ani nepokusila," uvedl Plaga. Sejít se s šéfem kontrarozvědky podle něj nebylo chybou, protože si chtěl vyslechnout, proč BIS komentář napsala. "Ale pokud někdo říká, že BIS mění výklad dějin, jsou to bludy, žádné tlaky na mě vyvíjeny nebyly," dodal Plaga. Neznalost moderních dějin je riziko, osnovy nediktujeme, odráží BIS Zemanovu kritiku číst článek Kvůli této rozepři se Klaus rozhodl uspořádat seminář, na který pozve různé odborníky, kteří by měli určit, zda výuka dějepisu je prosovětská či nikoliv. "Jsem přesvědčen o tom, že komentář BIS je nešťastný a hloupý a v rozporu s tím, co se dnes děje ve školách. Navíc dehonestuje učitelský stav a kvalitu výuky historie," podotkl jeho spolustraník, poslanec Martin Baxa.