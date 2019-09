Beztrestnost vůči útočníkovi není možná, sestřelila justice návrh SPD o nutné obraně

SPD narazila se svou novelou zákona, která by rozvolnila pravidla nutné obrany. Hnutí Tomia Okamury připravilo návrh, jenž by do zákona výslovně vtělil možnost bránit své obydlí před násilným vniknutím. Příslušné instituce ale představu okamurovců v rámci připomínkového řízení rozmetaly jako nepotřebnou. Jejich stanovisko je podkladem pro vládu, kam nyní návrh zamíří.

"Přestože nezpochybňujeme základní myšlenku, že člověk má právo efektivně se bránit proti vetřelci, který násilím pronikl do jeho obydlí, považujeme předložený návrh za neopodstatněný a z hlediska použité formulace za nepříliš zdařilý," stojí třeba ve stanovisku ministerstva vnitra, které deník Aktuálně.cz stejně jako ostatní prostudoval. Vedle tohoto resortu se k předloze vyjadřovalo ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství. Novela vzešla z dílny zákonodárců SPD v první půli září. Ambicí Okamurova hnutí je rozšířit možnosti takzvané nutné obrany. Rozumí se jí za normálních okolností trestný čin, jímž člověk odvrací nebezpečí. Například pokud v případě ohrožení brání svůj život. Stávající paragraf navrhli okamurovci doplnit o třetí odstavec, jenž by výslovně dával právo postavit se útočníkovi při vloupání do obydlí. Související Poslanci odmítli zákaz olověné munice, podle nich by to ohrozilo obranyschopnost země "O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby," zní nový odstavec, jejž by SPD ráda do zákona dostala. Podle šéfžalobce Zemana se lze bránit doma už dnes Okamurovcům se podle jejich slov jedná o zakotvení zásady "Můj dům, můj hrad", s níž pracuje legislativa v některých jiných zemích. Má údajně posílit postavení člověka, který čelí nebezpečí u sebe doma. "Aby se nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen," píše SPD v důvodové zprávě provázející její návrh. Obrana proti vniknutí podle SPD Nutnou obranu upravuje trestní zákoník dosud ve dvou odstavcích, třetí odstavec je novinkou požadovanou SPD. Obdobnou novelu odmítla vláda už v minulém volebním období. § 29

Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

(3) O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby. U ministerstev a justice ale pochopení nenašel. Oba resorty, nejvyšší žalobce i Nejvyšší soud mají novelu za nadbytečnou, konfliktní se stávající úpravou a špatně formulovanou. "I dnes by totiž člověk, který je zaskočen útokem ve svém obydlí takovým způsobem, že to z jeho pohledu značí ohrožení jeho života či zdraví, mohl sáhnout k vysoce intenzivní obraně, která by eventuálně vyústila ve smrt útočníka," píše nejvyšší žalobce Pavel Zeman. Podle resortu spravedlnosti předloha od SPD nebere v úvahu předchozí paragraf zákona, jenž má zamezit, aby obrana nebyla dramaticky intenzivnější než útok. Taková reakce už pak nutnou obranou není, což v očích ministerstva SPD nerespektuje. "Nebude tak uplatnitelné ani omezení, že nutná obrana nesmí být 'zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku'. Takováto absence limitů nutné obrany (…) by byla zcela neakceptovatelná," píše resort. Nesmyslné spojení Nejvyšší soud v této souvislosti upozorňuje, že ve svém důsledku by mohli lidé "zdivočet". Například v situaci, kdy útok na jejich "půdě" není život ani zdraví ohrožující. "Navrhovaná úprava by i kriminologicky mohla vytvářet mezi občany přesvědčení, že v uvedených případech je možné učinit všechno bez jakýchkoliv ohledů na útočníka," varuje část trestního kolegia z Nejvyššího soudu. Ministerstvo vnitra i první muž státního zastupitelství Zeman si také důsledně všímají, že novela SPD není bezvadně sepsaná. Pracuje se souslovím "oprávněná obava", jež české trestní právo nezná. Trestní zákoník uvádí spojení "důvodná obava". "'Oprávněná' indikuje domáhání se jakéhosi subjektivního práva, což je v daném kontextu, domáhání se obavy, nesmyslné," píše nejvyšší žalobce. Podle vnitra je zase takové spojení kontraproduktivní. "Místo aby vláda posílila práva a ochranu majetku a životů slušných lidí, tak podporuje současný stav, který nahrává zločincům," reagoval pro Aktuálně.cz na výsledek řízení Tomio Okamura. Šéf SPD se však trochu unáhlil, návrh jeho lidí s vyjádřeními justice a resortů na zasedání vlády zamíří teprve v příštích týdnech. Postoj kabinetu bude vodítkem pro provládní poslance, jak o novele hlasovat. Nicméně ještě než se předloha dostane k projednání do sněmovny, SPD ji může podle připomínek přepracovat.