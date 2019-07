Bezdomovci okupují opuštěné domy bývalého bosse ODS Hrdličky. Ten se k řešení nemá

Ve zdevastovaném objektu po bývalém stacionáři v pražské čtvrti Podolí došlo v dubnu k letos nejvážnějšímu excesu při zásahu městské policie. Strážník při vyklízení stavby těžce zranil dva squatery, kvůli tomu ho policie obvinila ze dvou trestných činů. Objekt patří k nejproblémovějším v Praze 4. Podle zjištění Aktuálně.cz patří někdejšímu vlivnému zákulisnímu hráči ODS Tomáši Hrdličkovi. Podnikatel argumentuje, že proti pronikání bezdomovců do objektu je bezmocný.

"Kdyby to bylo na mně, tak by se to strhlo a udělalo by se tam něco hezkého, co by bylo v souladu s okolím. Já bych na tom chtěl peníze vydělat, a ne řešit tyhle věci," sdělil Aktuálně.cz Tomáš Hrdlička, který se řadil v éře primátora Pavla Béma v minulé dekádě k nejmocnějším zákulisním hráčům pražské ODS.

Objekt na adrese Nad Ondřejovem 36 sestává ze dvou samostatných staveb. Obě jsou zchátralé, okna mají vybitá a vstup do nich není zajištěný. Stejně jako jsou otevřené obě branky, které k pozemku s objektem vedou. Do míst se opakovaně stahují bezdomovci či squateři, místní si na ně neustále stěžují. Na málokterou adresu v Praze 4 vyjíždějí hlídky městské policie častěji.

"Rušení nočního klidu, rozdělávání ohně, neoprávněný vstup na pozemek nebo do objektu, narušování veřejného pořádku a obtěžování obyvatel okolních domů," vyjmenovala pro Aktuálně.cz nejčastější stížnosti místních Jiřina Ernestová z kanceláře ředitele Městské policie hlavního města Prahy. Jen loni přijali strážníci od místních dvaadvacet oznámení, na místo vyjížděli téměř dvakrát do měsíce.

Problémy od konce roku 2017

Místní začali vnímat zhoršující se situaci na sklonku roku 2017. Období odpovídá tomu, jak komplikace zaznamenala i městská policie. "Původně relativně zabezpečený areál začal postupně přicházet o zámky na vratech i na plotě, mizela okna a do areálu se začala stěhovat řada pochybných osob," přiblížil Aktuálně.cz Vít Čepický, který s manželkou žije ve stejné ulici jen pár desítek metrů daleko.

"V areálu i kolem něj se začal objevovat velký nepořádek včetně injekčních stříkaček, dochází k postupnému demolování objektu, hasiči sem vyjížděli k několika požárům, které se naštěstí zatím vždy podařilo podchytit včas," zmiňuje Čepický.

Městská policie v letošním roce mluví o zlepšení, od ledna do června přijala "jen" sedm oznámení. Jako důvod uvádí, že místo více hlídá z vlastní iniciativy. "V uvedené lokalitě je denně prováděna kontrola veřejného pořádku nad rámec běžné hlídkové činnosti, strážníci se na tuto lokalitu zaměřují," zmínila Ernestová.

Navzdory tomu někteří místní necítí, že by se situace kolem objektu zklidnila. "Hlídková činnost policie a městských strážníků zde probíhá velmi nedostatečně a bez jakýchkoli výsledků," míní Čepický. Upozorňuje také, že v těsném sousedství je základní škola.

Krach podnikatelského záměru

Oba domy patří firmě Goliant Projekt, v níž drží poloviční podíl někdejší boss pražské ODS Tomáš Hrdlička. Podnikatel, přestože je za tristní stav obou domů zodpovědný, nad zmíněnými problémy krčí rameny. "Co se s tím dá dělat? Podívejte se, co měla SŽDC za problém se svým objektem, kde byla Klinika. Tady se nerespektuje vlastnické právo. Můžete to zabezpečit, ale oni to stejně vylomí," zmiňuje.

Z pumpy na špici pražského byznysu a politiky Tomáš Hrdlička původně vydělával provozem dvou benzinových pump v Praze. V minulé dekádě se ale vyšvihl mezi nejvlivnější figury, které se v hlavním městě podílely na podobě politiky a byznysu. Nejvíce se o něm jako o zákulisním hráči mluvilo v letech 2002 až 2010 v éře Pavla Béma coby pražského primátora. Média ho dříve spojovala s mocnou developerskou firmou Navatyp, k níž měl mít blízko i další lobbista Roman Janoušek. Hrdlička přispěl v posledních dvou prezidentských kampaních dohromady téměř milionem korun Miloši Zemanovi. V letech 1997 až 2013 byl členem ODS, strana ho vyloučila.

Historicky sloužil dům jako stacionář, podle městské policie v něm bývala i mateřská škola. Když stavby osiřely, dostaly se do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad je prodal do soukromých rukou roku 2011. Hrdlička měl podle svých slov s objektem podnikatelský záměr, ale ten údajně zkrachoval po nedohodě s místní radnicí. V souvislosti s budoucností domů má prý svázané ruce.

"Objekt stojí na pozemku, který nám nepatří. Kdybychom chtěli provést jakýkoliv stavební zásah, potřebujeme jeho souhlas. To je stavební zákon," říká Hrdlička. Pozemek patří firmě Bačová, s. r. o. Společnost na sebe nemá uvedené kontaktní údaje. Bývalý boss pražské ODS zmiňuje, že řešení situace s vlastníky parcely je v nedohlednu.

A od problému dává ruce pryč i radnice. "Úřad městské části nemá možnost řešit situaci v soukromém objektu," vzkázal mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.