Squateři z Kliniky plánují velkou oslavu výročí vzdoru. Se SŽDC opět jednají o dohodě

O víkendu proběhne v Autonomním sociálním centru Klinika v Praze na Žižkově velká oslava - squateři si připomenou už čtvrté výročí obsazení Kliniky. Ústavní soud sice začátkem listopadu potvrdil rozsudek soudu nižší instance o vyklizení budovy, ale lidé se v ní scházejí dál. Stále věří, že se s vlastníkem - Správou dopravní a železniční cesty - domluví na jiném řešení. V pondělí se kvůli tomu sešli vyjednavači obou stran.

"Klinika se dožije na přelomu listopadu a prosince čtyř let, a protože to je malý zázrak, za kterým stojí práce, radost a odvaha mnoha lidí, chceme to řádně oslavit," píší na Facebooku squateři z Jeseniovy ulice.

Další akce už mají naplánované i na prosinec. Nikam se tedy z Kliniky nechystají, přestože od rozhodnutí Ústavního soudu uplynul už měsíc. Už dříve ostatně avizovali, že pro ně závěr soudu není stěžejní. "Soud zamítl naši ústavní stížnost, příběh Kliniky tím nicméně nekončí. Vyklizení Kliniky lze stále zastavit," uvedli začátkem listopadu aktivisté.

Nyní se zdá, že se jim skutečně podařilo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), která budovu vlastní, dostat zpět k vyjednávacímu stolu.

Místo exekutora, případně policie, včera zaklepali na dveře Kliniky právě zástupci této státní firmy. S aktivisty se poprvé sešli osobně od vydání rozsudku. "Schůzka byla informativní a vedení SŽDC nevyloučilo řešení situace prostřednictvím exekutora. Jako státní organizace ctíme zákony a respektujeme rozhodnutí soudů České republiky," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Squateři z Kliniky si však od jednání slibují více. "Máme samozřejmě snahu se dohodnout na jiném řešení, než je policejní zásah. Až se něco dohodne, tak to zveřejníme. Hlavně na přání SŽDC ale nic víc teď říkat nebudeme. Jsme v situaci, kdy má SŽDC policejní příkaz k vyklizení a my jsme na nich zcela závislí," říká Jakub Ort, jeden z členů Autonomního centra Klinika.

Tvrdili, že se budou řídit verdiktem Ústavního soudu, kritizuje starosta

Proti Klinice dlouhodobě vystupoval bývalý starosta Prahy 3 Alexandr Bellu (ODS). A nový starosta Jiří Ptáček (TOP 09) vzdor squaterů také kritizuje. "Představitelé Kliniky deklarovali, že čekají na rozhodnutí Ústavního soudu. Teď, když jim soud nedal za pravdu, tak mě popravdě řečeno docela mrzí, že se tím rozhodnutím neřídí. Pokud předem věděli, že se jím řídit nebudou, neměli k němu upínat svá slova ani předtím, než bylo vydáno," říká Ptáček.

Dodal, že městská část rozhodně nemá prostředky na to, aby budovu případně od ÚZSVM odkoupila a sepsala se squatery nájemní smlouvu. "I v případě, že by se jednalo o městský majetek, je z mého pohledu důležité, aby to, co se tam děje, bylo v souladu s nějakými právními normami. A v ten okamžik by to muselo přestat být squatem," uzavírá starosta.

Vrátit Kliniku státu?

Ptáček i jeho předchůdce zároveň potvrdili, že i oni zaslechli zvěsti o tom, že SŽDC zvažuje navrátit Kliniku zpět do rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), od kterého objekt před dvěma lety dostala.

To by potvrzovalo slova aktivistů, kteří dlouhodobě tvrdí, že SŽDC získala budovu jen proto, aby stát mohl tvrdit, že ji potřebuje. "Hlavním účelem bylo co nejrychleji vytvořit a zrealizovat jakýkoli projekt, který nahradí Kliniku," uvádějí na svých stránkách.

SŽDC na dotaz Aktuálně.cz k navracení budovy přímo neodpověděla. "Aktuálně probíhá posouzení stavu objektu. Z výsledného znaleckého posudku vyplynou náklady na rekonstrukci objektu, případně na stavbu nového," uvedla Šubová. To by mohlo nasvědčovat tomu, že si železniční správa skutečně není zatím tím, že objekt využije, zcela jistá.

Aktivisté obsadili budovu v Jeseniově ulici na konci roku 2014 a později se státem uzavřeli smlouvu o výpůjčce. Ta už však dávno vypršela a objekt získala od ÚZSVM státní firma SŽDC, která uvedla, že do něj po rekonstrukci plánuje nastěhovat část svých zaměstnanců. Policie už v květnu 2016 Kliniku vyklidila z důvodu nahlášení bomby v objektu a předala ji ÚZSVM. Ještě ten večer se tam však squateři vrátili zpět.