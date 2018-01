Zeman přiznal přes 20 milionů na kampaň. Reklamu platil Mynářův spolek i Hrdlička

před 4 hodinami

Prezident Miloš Zeman a jeho manželka Ivana vystoupili 6. listopadu v Praze na tiskové konferenci k Zemanově kandidatuře do prezidentských voleb. | Foto: Lukáš Bíba

Prezident Miloš Zeman přiznal, že na kampaň dostal už přes 20 milionů korun. Většinou se ale jedná o takzvané bezúplatné plnění. Na billboardy za miliony nejvíc přispěl spolek kancléře Vratislava Mynáře. Stovky tisíc na propagaci dal i podnikatel Tomáš Hrdlička. Zeman vytrvale tvrdí, že kampaň nevede.

Praha - Do půlnoci měli kandidáti na prezidenta čas, aby na svých webových stránkách zveřejnili své sponzory v kampani. Zveřejněné částky prozradily, že i když prezident Miloš Zeman vybral na transparentním účtu přes 4,5 milionu korun, hodnota nepeněžitého bezúplatného plnění od jeho příznivců přesahuje 16,8 milionů korun.

Jak upozornila Transparency International, kampaň současné hlavy státu je nejméně transparentní ze všech kandidátů. Zeman navíc vytrvale tvrdí, že kampaň nevede. Nechodí ani do televizních debat, s výjimkou pořadů, kde vystupuje jen on a moderátor.

Nejvíce prezidentovi nepeněžně přispěl spolek Přátelé Miloše Zemana, který vede kancléř Vratislav Mynář. Billboardy s logem Zeman znovu, správa sociálních sítí a další práce stály podle dokumentu přes osm milionů korun.

Mezi podporovateli Zemana se objevilo ale i jméno podnikatele Tomáše Hrdličky, který má v Praze vliv na politiku, ač nezastával žádnou vysokou funkci. Za tisk a výlep letáků Hrdlička zaplatil přes 440 tisíc korun.

Bývalý komunální politik ODS se také angažoval v politickém projektu Věci veřejné a jsou náznaky, že se může pohybovat i za hnutím SPD Tomia Okamury.

Prezidentská strana

Dalším výrazným podporovatelem je i Strana práv občanů, jež nesla dřív ještě koncovku Zemanovci a kde je Miloš Zeman čestným předsedou. Zaplatila plakáty na sloupech i drobné propagační předměty. Dala za to celkem přes 1,2 milionu korun.

Na seznamu dárců se ale objevují i dárci, kteří investovali do podpory prezidenta více. Třeba teplický developer Jaroslav Třešňák za rozesílání letáků s životním příběhem Miloše Zemana zaplatil přes 3,2 milionů korun.

Firma Euro Agency, jejímž jednatelem je Miroslav Schön, dala přes 1,8 milionu za inzerci v médiích. Schön se podílel například na kreativních kampaních firmy Mountfield.

Přes dva miliony utratila na kampaň společnost Ewas, která se specializuje na zahraniční obchod s vojenským materiálem. Její jednatel Jakub Gabriel letěl za další ze svých společností Ray Service v roce 2014 se Zemanem do Číny. Poslední firmou na seznamu je Media Info systém, která za 36 tisíc zaplatila inzerci v lokálním médiu.

Milionové částky se objevily i na transparentním účtu Miloše Zemana. Dva miliony korun mu poslala firma Dako-CZ, která patří zbrojaři Jaroslavu Strnadovi a slovenskému podnikateli ruského původu Alexeji Beljajevovi.

Pokud by prezidentští kandidáti podporovatele a sponzory nepřiznali, porušili by zákon. "Z devíti kandidátů vykázalo nepeněžní dárce osm. Jeden ale neúplně. U peněžních darů je to horší: soupis čtyř kandidátů obsahuje všechny údaje, jeden je má u transakcí na volebním účtu a tři ostatní přehled nedodali a na účtu informace nejsou. Jeden kandidát dary nepřijímá," zveřejnil na Twitteru Jan Outlý, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ten má na průběh a dodržování pravidel dohlížet.