Bez ohledu na trestní stíhání bylo jednání Babiše nemorální, tvrdí Pospíšil

To, že jednání Andreje Babiše nebylo možná v rozporu s trestním právem, neznamená, že bylo jeho chování v pořádku z hlediska morálního chování. Těmito slovy reagoval v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na možné zastavení trestního stíhání šestice obviněných v kauze Čapí hnízdo.

Co říkáte na návrh dozorujícího státního zástupce, aby stíhání premiéra Andreje Babiše bylo zastaveno?

Respektuji rozhodnutí státního zastupitelství. Co je důležité nejen pro mě, ale i pro ostatní občany, je zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Možná kritika může přijít až ve chvíli, kdy budou jasné argumenty a důvody, proč se státní zástupci takhle rozhodli. Doufám, že si uvědomují, že v takto citlivé kauze budou muset mít pádné a jasné argumenty, nejen kvůli politikům, ale hlavně kvůli veřejnosti. Aby zde nevznikal negativní pocit, že tady máme dvojí spravedlnost. Jedna pro premiéra a jiná pro občany. Vytvořilo by to totiž další dělení společnosti.

Až budou zveřejněny argumenty, budou i různé výklady. Pokud to nepůjde k soudu…

Kdyby premiér Babiš ve chvíli, kdy byl obviněn, odstoupil a kauza byla vyšetřována za situace, kdy není ve vládě, tak by se o případném ovlivňování nespekulovalo. Vždycky bude nějaká míra podezření, že pro premiéra je jiná spravedlnost než pro normálního občana. Proto jsme říkali, že má odejít, alespoň dočasně.

Vy jako právník se na případ budete dívat i z právnického hlediska, že?

Ano. Určitě to budeme analyzovat.

Je obvyklé, že se zveřejní prvně výsledek? Bez odůvodnění. Není na tom nic zvláštního?

Asi ne, to nemá žádná pravidla. Myslím si, že k tomu ale měli dát i nějaké argumenty.

Pokud jde o celý proces ohledně stíhání premiéra, bylo podle vás vše v pořádku?

Byly tam určité průtahy. Na straně policie. Nemám ale zatím žádné indicie o tom, že by tam bylo něco nestandardního. Pro mě je stále Zeman a Bradáčová, tím myslím Pavel Zeman, nikoli prezident, garancí nezávislosti. Do hlavy konkrétnímu státnímu zástupci nikdo nevidí, ale opravdu nemám žádné indicie, které by zpochybňovaly to, že státní zástupci rozhodli nestranně.

I kdyby státní zástupce došel k závěru, že nemá dostatek důkazů na podání obžaloby, tak na nemorálnosti tohoto jednání to nic nemění. Dotace určené pro malé a střední podnikatele získal miliardář. Počkejme na zdůvodnění.

Nemorální tedy podle vás je, že si na dotace sáhl člověk, který vlastnil velký koncern?

Ano. Peníze tohoto typu jsou určeny pro malé a střední podnikatele. Je nemorální, když miliardář čerpá peníze, které jsou určeny pro menší a slabší. Základní princip kohezní dotační politiky Evropy je podporovat menší a ekonomicky slabší. Není to o podpoře miliardáře z východní Evropy. On by ty peníze nezískal, kdyby firmu nevyjmul ze svého holdingu.

Co když státní zástupce řekne, že se premiér ničeho nedopustil a že bylo jeho jednání v pořádku?

To se může stát. Možná řekne, že nemá dostatek důkazů, aby podal obžalobu. Máme ale různá pravidla, pravidla trestního práva, ale také práva morální. To, že státní zástupce vyhodnotí, že jednání nebylo v rozporu s trestním právem, neznamená, že je Andrej Babiš obětí a že jednání bylo z hlediska morálního chování v pořádku. Jeho jednání je minimálně nemorální. Počkejme si na zdůvodnění.