"Ať úředníci tu pitomost vyřeší," peskoval Babiš šéfa dopravy. ANO obsazuje regiony

Jak je už nyní vidět ze služebních cest ministrů, regiony se v příštích měsících stanou hlavním politickým "bojištěm". Příští rok na podzim totiž proběhnou krajské volby, které naznačí, jak jsou na tom strany před parlamentními volbami v roce 2021. Zatímco ČSSD je teprve spíše u plánování, ministři za ANO po vládních prázdninách navázali na cesty za kůrovcem na Vysočinu či sysly na Lounsku a opět vyrazili do regionů.

Čtvrtek dopoledne: ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (ANO) si prohlíží nemocnici v Klatovech, zatímco jeho straničtí kolegové - ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr životního prostředí Richard Brabec - jsou na návštěvě Příbramska. O den později je šéf ANO Andrej Babiš spolu s dalšími ministry za ANO k vidění na Karlovarsku.

Krajské volby jsou až za rok, členové vlády reprezentující hnutí ANO jsou ale už nyní v regionech čím dál častěji.

Mluvčí vlády Vladimír Vořechovský potvrzuje časté cesty ministrů za ANO do regionů, ale podle něj to s volbami nesouvisí. "Není to tak, že by 'centrální marketingový mozek ANO' říkal, že teď budou ministři za hnutí moc cestovat. Součástí práce členů vlády je i znalost situace v regionech, proto do nich vyjíždějí," tvrdí Vořechovský. Zároveň vysvětluje, že mnohé cesty vymyslel sám premiér, jiné ministři, často ale vznikají i během jejich společného jednání.

"Některé výjezdy se zrodí takřka ze dne na den. Když premiér mluví s ministrem, domluví se, že by bylo lepší nějakou záležitost poznat přímo na místě. Otevřou kalendář a hned se domluví," popisuje mluvčí vlády

Dneska jsme v Hvožďanech, krásné vsi na Příbramsku, s kolegou Richard Brabec řešili aktuální potřeby místních starostek a starostů. Načasování setkání bylo naprosto ideální a velmi přínosné. V současné době totiž tvoříme rozpočet na rok 2020 a zároveň také s Evropskou komisí vyjednáváme příští programové období EU dotací. 🇪🇺 Tedy je dobré si říct a připomenout, jaké jsou největší potřeby obcí. Pro obce jsme také dále navýšili zdroje na národní dotační programy. Nově také přicházíme s dotací na poničené komunikace po řešení kůrovcové kalamity.🌲🚛🚜 Obcím, kterým těžká technika poškodila silnice, musí pomoci stát. Od toho tu jsme.👍👍🤝 Co se týká stávajících dotací na místní komunikace, o které je mezi starosty enormní zájem, připadá mi rozumnější dát nachystaných půl miliardy korun do zásobníku projektů, ať můžeme uspokojit náhradní žadatele, na které se zatím nedostalo. To samé budeme debatovat u dotací na brownfieldy. Jednoduše je vidět, že máme dotační programy dobře zacíleny, že je o ně velký zájem. Otázkou třeba ale je, zda příští rok ještě podporovat pořízení územních plánů, které už mnohé obce mají. Proto znovu říkám, že debata s obcemi je pro nás nesmírně důležitá, abychom dokázali nabídnout takové dotační tituly, které skutečně pomohou a ne ty, o kterých si jen myslíme, že by mohly být užitečné. Velmi mne také zaujaly místní již hotové projekty. Ať již šlo o technické zázemí základní a mateřské školy, nové multifunkční hřiště nebo obecní kompostárnu.🔝🔝👍 Na závěr jsme se podívali i do obecních lesů. Zveřejnil(a) Klára Dostálová dne 29. August 2019

Nicméně je nepochybné, že tak velký výskyt ministrů v regionech může hnutí ANO u voličů výrazně prospět, zejména když mají možnost mluvit dlouhé minuty například v České televizi a slibovat, co všechno chtějí pro voliče udělat - klasickým příkladem byl pátek, poslední pracovní den prázdnin.

Dálnici řešili takřka v přímém přenosu

Televizní diváci mohli sledovat například premiéra Andreje Babiše, jak v pátek před polednem úkoloval na budoucí dálnici ve směru na Karlovy Vary svého ministra dopravy za ANO Vladimíra Kremlíka. A nejen úkoloval, ale také mu zadal, kdy a jak by měl rozhodnout.

Konkrétně šlo o to, že poslankyně a hejtmanka Karlovarského kraje za hnutí ANO Jana Mráčková Vildumetzová si přímo na kamery postěžovala, jak centrální komise ministerstva dopravy rozhodla, že řidiči na dokončovaném úseku Olšová Vrata - Bošov dálnice do Karlových Varů nebudou moci jezdit více než 110 kilometrů v hodině - což ona považuje za zbytečné omezení.

D6 u Krušovic právě teď. Krásný pátek vám všem 🤓 Zveřejnil(a) Andrej Babiš dne 30. August 2019

Ministr dopravy vzápětí přislíbil, že se ještě na rozhodnutí komise podívá a zároveň vyzve šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla, aby mu navrhl úpravu rychlosti. "Předpokládám, že dopis obdržím v příštím týdnu a tuto věc začneme operativně řešit," přislíbil Kremlík.

Tu pitomost musí změnit

Když se ale jeden z novinářů zeptal, jak dlouho bude toto přezkoumání omezené rychlosti trvat, předběhl Kremlíka u mikrofonu Babiš. "Maximálně jeden týden, pane ministře. Já myslím, že stačí říci úředníkům, aby zapojili mozek. Myslím, že tam není o čem přemýšlet," odpověděl Babiš a zároveň ministrovi vyčetl, že nemá apelovat na šéfa ŘSD.

"To je váš problém. Řekněte těm úředníkům, že tu pitomost musí změnit," nařídil Babiš a nakonec se obrátil na novináře: "Takže příští týden to pan ministr určitě vyřeší." Kremlík stačil jen dodat, že celou situaci začne řešit ještě dnes, tedy v pátek. Za což se dočkal on i Babiš pochvaly od hejtmanky a poslankyně za ANO v jedné osobě.

O chvíli později už Babiš řešil v přenosu České televize další problém, seděl přímo v Karlových Varech a vysvětloval, co všechno on a ministryně financí za ANO Alena Schillerová dělají pro to, aby proběhla co nejrychleji rekonstrukce hotelu Thermal, včetně bazénu.

"Pro mě je hotel Thermal nekonečný příběh, kterému jsem věnoval strašně moc času od roku 2014, kdy jsem nastoupil na ministerstvo financí, a vůbec jsem nepochopil, proč stát vlastní hotel," začal předseda vlády v přímém televizním přenosu, kdy kromě jiného vyslovil přání, aby byl bazén otevřený na Mezinárodní den dětí 1. června 2021. "To je takové dobré datum, začíná léto," vysvětloval.

Uděláme ze SPA HOTEL Thermal kulturní a lázeňské centrum pro 21. století. Máme k tomu jasné plány, špičkový managament a samozřejmě i potřebné finance 💰 Podrobnosti jsem dnes představila přímo v Karlových Varech. Hotovo bude v roce 2021 👍 pic.twitter.com/vBCDu5oCxz — Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 30, 2019

Ministryně Schillerová se následně rozhovořila o všech detailech rekonstrukce hotelu, včetně toho, jak budou vypadat jednotlivé pokoje. "Nemáme důvod cokoliv tajit, všechno řekneme," prohlásila.

Podle mluvčího Vořechovského se tato konkrétní cesta na Karlovarsko plánovala dlouho dopředu. "Pan premiér se na tomto výjezdu domlouval s paní hejtmankou, když se bavili o tom, jak se musí urychlit výstavba dálnice D6. A tak jeho kabinet termín sladil s tiskovou konferencí k novinkám v hotelu Thermal, kterou organizovalo ministerstvo financí," podotkl mluvčí vlády.

Zachováme chodby i dveře. Hotel Thermal ukázal vzorové pokoje | Video: Aktuálně.cz | 01:56

Ministři budou mnohem víc v regionech, avizuje šéf ČSSD Hamáček

Druhá vládní strana, tedy sociální demokracie, by také ráda jezdila do krajů, což redakci Aktuálně.cz potvrdil i sám předseda strany Jan Hamáček, který chce, aby takových cest bylo podstatně víc než dosud.

Jedním z důvodů je podle něj to, aby lidé v regionech věděli, co všechno se podařilo jeho straně vyjednat při debatách ohledně státního rozpočtu pro rok 2020. "Rozhodli jsme se, že ministři ČSSD budou mnohem víc času trávit v regionech a budou se snažit spolu s našimi poslanci a regionálními politiky přímo vysvětlovat, co děláme pro lidi," avizuje Hamáček.

Zároveň dodává, že politici ČSSD chtějí lidem například vysvětlovat, jak se mají bránit exekucím nebo jak mají bojovat se suchem, včetně informací, co i v tomto dělají ministři za ČSSD.

Problém je ovšem v tom, že sociální demokraté jsou zatím spíše u plánování, srovnání cest ministrů ukazuje, že ti za ANO se pohybují v krajích více. "V těchto dnech cesty našich ministrů a dalších politiků plánujeme, jakmile bude program jasný, budeme o něm informovat," uvedla mluvčí ČSSD Barbora Kalátová.

Z ministrů za ČSSD je nejvíce vidět ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která zatím naposledy byla minulý týden v Hostivici, kde navštívila rodinu jednoletých čtyřčat.

Oblečení na sušáku čtyřikrát, na chodbě zaparkované dva dvojkočárky. Věci, které míjíme, značí, že jdeme dobře. 🥳Kam jsme vyrazili? Navštívit rodinu Slánských, kterým se před dvěma lety změnil život. Tehdy zjistili, že je místo jednoho čekají ČTYŘI dárečky: dnes zdravé a strašně milé děti Ondra, Klárka, Anežka a Monika. 👶👶👶👶 Sekunduje jim starší brácha Vojta, který už si s kamarády hraje na to, že má čtyřčata. 🙃 A rodiče Helenka a Pepa? Dělají co mohou, potřebují ale pomocnou ruku. Proto jsem se rozhodla jim vyjít vstříc. Rodiče přece musí držet při sobě ❤️ Jana Maláčová ČSSD Zveřejnil(a) Jana Maláčová dne 22. August 2019

"Jezdím do regionů hodně, mám plán navštívit v příštích dvou letech všechny okresy. Ráda bych kombinovala starost o svůj úřad a setkávání s 'živými' lidmi," řekla Maláčová Aktuálně.cz. "A protože mám jako prioritu rodinnou politiku, tak chci navštěvovat mateřská centra, různé akce pro rodiny s dětmi, domovy pro seniory, pečovatelská centra a další místa, abych měla co největší zpětnou vazbu. Pocházím z moravského Slovácka a vím, že není dobré si dělat názor jen podle situace v Praze," plánuje další cesty ministryně.