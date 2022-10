Babišovo vítězství není nereálné. Agresivita je jeho největší slabinou, říká analytik

Aktuální předvolební průzkumy se shodují, že by nyní prezidentské volby předseda hnutí ANO Andrej Babiš nevyhrál. Bývalý premiér v pondělí oficiálně odstartoval svou prezidentskou kampaň. Analytik výzkumné agentury STEM/MARK Jan Burianec v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že Babišova agresivní rétorika je mnohem větší nevýhoda než probíhající soud v kauze Čapí hnízdo.

V médiích se psalo, že Andrej Babiš s rozhodnutím, zda bude kandidovat na prezidenta, otálí, protože nechce volby prohrát. Aktuální průzkumy skutečně hovoří o tom, že nevyhraje. Lze ve veřejném mínění najít něco, co by mu dávalo naději, že v lednových volbách uspěje?

Když se dostal Babiš do opozice, jeho podpora asi půlroku v kuse rostla, a to ještě v červnu. Skoro to i vypadalo nadějně v tom smyslu, že by se procento lidí, pro které je nepřijatelný, mohlo dostat pod padesát. Jenže se zastavil na 57 procentech a na podzim to vyrostlo na 62. Ukázalo se, že mu podpora klesá. Navíc Petr Pavel je přijatelný už pro více než 50 procent lidí, což je indikátor toho, že může ve druhém kole uspět.

Je tedy překvapením, že Babiš bude kandidovat a hnutí ANO nevyšle jiného kandidáta? Neměla by větší šanci uspět například místopředsedkyně strany a bývalá ministryně financí Alena Schillerová?

To mě z podzimních dat překvapilo asi nejvíce. Schillerová byla u voličů, ač jen o pár procentních bodů na hraně statistické chyby, více nepřijatelná než Babiš. Z možných náhradníků, mezi kterými byl Martin Stropnický nebo Karel Havlíček, ale měla nejlepší pozici u voličů hnutí ANO.

Navíc kdysi jsme si dělali diskusní skupiny, abychom pochopili chování voličů. Lidé v nich přiznávali, že z ní aspoň nějaké charisma, které očekávají od prezidenta či prezidentky, vyzařuje, zatímco o Havlíčkovi toho moc říct nedokážou kromě toho, že je pracant a rétoricky schopný člověk.

Takže vám nakonec Babišovo rozhodnutí dává smysl?

Vlastně ano. Zdá se mi to jako nejlepší krok pro sílu a tmel hnutí a také z hlediska toho, aby to v očích voličů ANO nevypadalo, že to předem vzdává bez boje. Nemyslím si, že by kterýkoliv z jeho náhradníků měl takovou osobní motivaci a dravost, aby dva a půl měsíce kampaně zastal stejně dobře a efektivně jako Babiš.

Pokud by se ale volby konaly nyní, podle průzkumů by je nevyhrál. Někteří politologové tvrdili, že Babiš ztrácel hlasy mimo jiné kvůli tomu, že se svou kandidaturou otálel, čímž mohl voliče odradit. Když je to teď oficiální, je možné, že jeho preference vyskočí nahoru?

I voliči ANO začínali pochybovat, nejenom zda mu dají hlas, ale nevěřili už ani tomu, že bude kandidovat. Z aktuálních čísel vidíme, že je přijatelný pro 85 procent voličů ANO, přímo volitelný pro 46 procent. Počítám, že s ohlášením kandidatury tato procenta vystřelí nahoru.

Otázkou je, kolik nových voličů dokáže získat. Jeho úkolem bude naklonit si na svou stranu voliče neparlamentních stran a jiných opozičních subjektů. Může mu k tomu pomoci energetická a ekonomická krize a to, jak se bude dařit jeho konkurentům v debatách. Babišovou výhodou je, že už nás nemá čím negativním překvapit, kdežto u Petra Pavla, Danuše Nerudové a všech nových neokoukaných kandidátů nevíme, jací budou například právě v debatách.

V prosinci ale bude pokračovat jeho soud v kauze zneužití dotací pro Čapí hnízdo. To nemůže mít negativní vliv na volby?

Aktuální soudní proces nevýhodou je. Ubližuje mu u lidí, kteří jeho volbu zvažují. Na jeho pevné jádro voličů to ale příliš velký vliv nemá. Jejich podporu získá, i kdyby se stalo téměř cokoliv.

Větší nevýhodu spatřuji v nekontrolovaném a někdy i agresivním způsobu vyjadřování. Ten fungoval, když byl premiér, ale u prezidenta, tedy u nejvyššího zástupce země, to tak lidé nevnímají. Lidé chtějí spíše někoho emočně stabilního a konsenzuálního. Koneckonců se často říká, aby prezident spojoval společnost.

A opravdu některým lidem nevadí v debatách agresivní Babiš jako premiér, ale jako prezidenta by chtěli spíše někoho smířlivějšího?

Ano, dokonce si myslím, že jeho spíše agresivní nebo nesourodé vystupování je jeho největší nevýhoda. To je možná také důvod, proč mu během léta a podzimu klesly preference. Kryje se to s dobou, kdy vrcholila kampaň do senátních a komunálních voleb, kdy se vyjadřoval velmi ostře.

Na první kolo voleb to asi takový vliv mít nebude. V něm se může spolehnout na své pevné jádro voličů, které v tuto chvíli tvoří asi 20 až 25 procent všech voličů. Ve druhém kole by to ale mohl být problém, tam lidé budou chtít sáhnout po někom smířlivějším.

Důvodem, proč se momentálně nedávají Babišovi velké šance ve druhém kole, je to, že ho nadpoloviční část voličů zcela odmítá. Podle vašeho posledního průzkumu je to 62 procent lidí. Je to definitivní? Když Babiš povede skvělou kampaň, například odstoupí od své agresivní rétoriky, může ho nakonec odmítat jen méně než polovina lidí?

Společnost je rozdělená. V loňských podzimních volbách získali zástupci vládních stran 43 procent a opozice ANO a SPD 37 procent. A pak nesmíme zapomenout na milion hlasů lidí, kteří nemají v parlamentu svoje zástupce. Babišovou snahou bude získat voliče SPD a neparlamentních stran a pak také nevoliče. Bude se je snažit přesvědčit o tom, že v něm budou mít zastání. Vygradování kampaně, předvolebních debat a eskalace neblahé doby, ve které nyní jsme, mu může pomoct.

A může mu pomoct do té míry, že se stane příštím prezidentem?

Teď je to velmi těžká otázka. Má téměř jisté první kolo, které možná i vyhraje. Tím, že kandiduje, snížil šance opozičních kandidátů Josefa Středuly nebo Jaroslava Bašty z SPD, ale také umenšil šanci, že by se do druhého kola dostali dva kandidáti ze tří, které podporuje koalice Spolu, tedy Fischer, Nerudová a Pavel.

Jestli se ale nakonec může stát příštím prezidentem, je velmi obtížné soudit. I dva týdny mezi prvním a druhým kolem voleb jsou nakonec velmi dlouhé a může se v nich stát cokoliv. A jak ukázaly předchozí volby, vítěz nikdy nevyhrál o tolik hlasů, že nelze nyní tvrdit, že Babišovo vítězství je nereálné.

Andrej Babiš se o víkendu potkal s prezidentem Milošem Zemanem. Kdyby mu veřejně vyhlásil podporu, pomohlo by to Babišovi?

Zemanovo doporučení by ovlivňovalo jen zhruba každého desátého, a to ještě nevíme, jestli pozitivním, nebo negativním směrem. Tudíž by to mohl být spíše polibek smrti. Zeman už podpořil Středulu a nějaké rapidní zvýšení jeho preferencí jsme neviděli. Když už lidé přiznají, že na ně má někdo vliv, tak je to nejbližší sociální okolí - rodina, známí a přátelé.

Babiš má ale do jisté míry podobné voliče, jako měl před pěti lety Zeman. Může být jeho snahou se nynějším prezidentem inspirovat a oslovit stejné lidi?

Ano, překryv Babišových a Zemanových voličů je poměrně značný. Jeho tradičními voliči jsou převážně lidé v důchodovém věku, lidé s nižším vzděláním než s vysokoškolským, levicově smýšlející, lidé z menších měst a chudších regionů a také ti, kterým klesá ekonomická úroveň. To jsme viděli i v podzimních datech. Lidé, kterým se v posledním čtvrtroce zhoršila ekonomická úroveň, daleko častěji inklinují k volbě ANO nebo Andreje Babiše coby prezidentského kandidáta.

