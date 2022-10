Babišova prezidentská kampaň bude absolutně bez zábran, říká politolog

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze očekává, že Andrej Babiš (ANO) povede prezidentskou kampaň absolutně bez zábran. Ohledně kandidáta ANO podle něj byly do poslední chvíle ve hře všechny varianty. Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy a Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně a Národního institutu SYRI očekávají, že postoupí do druhého kola, kde ale může narazit.

Předseda opozičního hnutí oznámil záměr ucházet se o post prezidenta republiky v neděli večer v televizi Nova. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo hnutí. Pokud ji získá, obrátí se na poslance ANO, aby jeho kandidaturu podpořili. Chce hlavně hájit zájmy českých občanů, řekl.

"Vzhledem k tomu, jaké v uplynulých týdnech a měsících vysílal Andrej Babiš signály, byly do poslední chvíle ve hře všechny možné varianty," uvedl Just. Politolog míní, že Babišovi uškodilo lavírování do poslední chvíle, průzkumy jej nestaví do role favorita. O to agresivněji se ale podle něj expremiér vrhne do kampaně. "Očekávám, že kampaň povede absolutně bez zábran," dodal.

Mlejnek má Babišovo rozhodnutí za docela překvapivé, neboť podle průzkumů to nevypadá na úspěch v druhém kole. Může spoléhat na podporu voličů ANO, ale ve finále může narazit, neboť zbytek společnosti "vůči němu cítí odpor". Politolog míní, že se Babiš rozhodl vsadit na to, že vytěží ze zhoršující se ekonomické situace a získá hlasy většiny voličů prezidenta Miloše Zemana z minulých voleb.

"A může též sázet na skutečnost, že jeho potenciální hlavní soupeři, Petr Pavel a Danuše Nerudová, nejsou politici a nemají zkušenost s oslovováním veřejnosti. Na což minule fatálně doplatil Jiří Drahoš," dodal Mlejnek.

Babišovými výhodami jsou podle Kopečka velké a loajální voličské zázemí ANO, solidní marketingové a komunikační zázemí hnutí, podpora řady spřízněných médií z mediální divize Mafra patřící Agrofertu a značné finanční zdroje. "Nevýhodami pro Andreje Babiše je jeho vysoká kontroverznost plynoucí z předlistopadové spolupráce se Státní bezpečností, problematického způsobu budování jeho ekonomického impéria či trestní stíhání a aktuálně probíhající soudní proces," uvedl.

Zvláště soud v kauze Čapí hnízdo považuje vzhledem k souběhu s kampaní za velmi nepříznivou kombinaci. "Ve svém důsledku to výrazně snižuje, ale nevylučuje, Babišovu šanci uspět v druhém kole voleb," míní. Kampaň se podle něj bude často spojovat s Babišovými kontroverzemi a tím, co by mohl jeho úspěch znamenat pro vnímání Česka i pro nynější vládu. "V tomto smyslu do určité míry budou prezidentské volby hlasováním o Andreji Babišovi," dodal Kopeček.

O třech měsících brutální kampaně na twitteru napsal také politolog Lukáš Jelínek.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů těší armádní generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by zřejmě spolu s Babišem patřila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Z ostatních kandidátů mají šanci na významnější podporu senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Janeček a odborář Josef Středula. V průzkumech se objevují také bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima nebo podnikatel Tomáš Březina.

ANO na pondělí svolalo tiskovou konferenci, na které má oficiálně představit svého prezidentského kandidáta. Ještě předtím se záležitostí bude zabývat užší vedení hnutí. Babiš až do neděle nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že o nejvyšší funkci ve státě bude usilovat.