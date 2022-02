Hlavně se neživte politikou, varuje Babiš a říká, že by byl dobrým prezidentem

Navzdory prohře v říjnových parlamentních volbách si Andrej Babiš život po odchodu z premiérského křesla pochvaluje. Každé pondělí ve své poslanecké kanceláři vítá příznivce a návštěvníky, debatuje s nimi a chválí kroky, které jeho vláda udělala. V sobotu ho čeká sněm hnutí ANO, nemá jediného oponenta, funkci předsedy tedy snadno obhájí. Navíc zvažuje kandidaturu na prezidenta v příštím roce.

V béžových kožených křeslech sedí naproti Andreji Babišovi tři osmnáctiletí studenti. Lídra opozičního hnutí ANO přijeli navštívit do jeho poslanecké kanceláře v Roudnici nad Labem. Na rozdíl od jiných návštěvníků je patrné, že nepatří k jeho voličům.

"Proč je po vašem vládnutí země tak extrémně zadlužená?" ptá se jeden ze tří mladíků na rekordní státní dluh 2,5 bilionu korun ke konci roku 2021. Za Babišem přijeli proto, aby ho poznali osobně. "Chceme vidět, jaký je. Zajímá nás politika," uvedli ještě před vstupem do kanceláře. Pochází z dalekého Valašského Meziříčí a více než Babišovi fandí nynějšímu premiérovi Petru Fialovi z ODS.

"Není pravda, že jsem zadlužil republiku. Proč to říkáte?" ohrazuje se Babiš a dlouze vysvětluje, jak se snažil investovat a zároveň podporovat seniory, učitele, podnikatele a mnohé další. Mírně zvyšuje hlas, kritizuje Fialovu vládu a obviňuje ji z toho, že lidem dává nepravdivé informace o státním zadlužení.

"Oni vám to stále melou do hlavy. Česká televize vyhrála volby. Společně s koalicí Spolu. To je politický kartel. Díváte se na televizi?" pronáší důrazně směrem ke studentům, na kterých je patrná zvědavost i respekt k bývalému premiérovi.

Ze všech návštěvníků nakonec právě jim věnuje nejvíce času. Mluví o tom, jak začal podnikat, jestli bude příští rok kandidovat na prezidenta, či zda má raději sci-fi, nebo fantasy. Nakonec se studentů zeptá, jestli jim může nějak pomoci, a zda mají jeho knížku. "Nemáte? Tak já vám je dám pro celé gymnázium. Hlavně se neživte politikou. Ta je strašná. Učte se jazyky, vyjeďte do zahraničí, vydělávejte peníze a spořte si," loučí se s nimi.

Nepříjemným otázkám, jaké mu pokládali mladíci z Valašska, čelí Babiš od říjnových voleb jen zřídka. Do sněmovny příliš nechodí, účast na hlasování má jen 27 procent, v poslanecké kanceláři ho navštěvují hlavně příznivci a v hnutí ANO nemá oponenty. Na stranickém sněmu tuto sobotu se proto čeká jeho bezproblémové opětovné zvolení šéfem ANO. Přestože hnutí vypadlo z vlády a málokdo s ním chce jít do koalice ve vedení krajů.

"Nepřesvědčil mě. Působil na mě spíše jako tvrdý podnikatel, Petr Fiala je víc politik," řekl na odchodu jeden ze studentů. "Ani mě nepřesvědčil. Ale bylo to zajímavé," přidává se druhý. Třetímu vadilo, že při povídání o oblíbených filmech začal Babiš mluvit hlavně o tom, jak on - na rozdíl od nynější vlády - dával filmařům pobídky k natáčení v Česku. "Až moc tlačil na to, jak on je ten dobrý, příliš mluvil o sobě," podotýká student.

Babiš toho udělal hodně pro lidi, opakují příznivci

Zatímco mladí Valaši odcházejí na vlak, v kanceláři už čeká řada dalších lidí. Sem, do Roudnice nad Labem přijíždějí z různých míst. Babiš vysvětluje, že si toto město vybral proto, že je blízko dálnice, není daleko od jeho bydliště a na radnici jsou tu lidé, se kterými se dobře zná. Navíc leží v Ústeckém kraji, kde do sněmovny kandidoval.

Návštěvníků se v kanceláři vystřídá za jediný den několik desítek. Expremiér si s nimi podá ruku, zeptá se, odkud přijeli a jak by jim mohl pomoci. Chvilku jim naslouchá a pak se pouští do delších monologů. Pokaždé řekne, že je Fialova vláda špatná, kde všude dělá chyby a co vše on dělal lépe. "Nestačím ani číst, kolik toho vláda podělala," pronese na adresu kabinetu, který za sebou ještě nemá ani obvyklých 100 dnů hájení.

Návštěvníci přikyvují a vládu také kritizují. Babišovi vyjadřují podporu, přejí mu hodně zdraví a radí, aby kandidoval na prezidenta. Společně se vyfotí a ocení i podpis v knížce.

"Mým velkým přáním k narozeninám bylo, abych se mohla s vámi setkat. Jsem šťastná, že tady můžu být," říká například pětaosmdesátiletá Vlasta Nohelová z Mladé Boleslavi. Dodává, že Babišovi s rodinou fandí. "Hodně zdraví a opatrujte se," opakuje několikrát. Když zmíní, že žije v pečovatelském domě, Babiš se nabízí, že tam rád přijede na besedu. Pokud lidé žádají o pomoc či radu třeba ohledně zákonů, zavolá Babiš svého asistenta. "Darku, pojďte sem. Naformulujte přesně, o co jde, a pak sledujte, jak to všechno běží," nabádá.

Seniorů je mezi návštěvníky hodně. Další starší žena, Marie Jakoubková, přijela z Rokycan a stěžuje si na snižování slevy na jízdném, které prosazuje nová vláda. Začala organizovat petici, aby sleva, se kterou přišla Babišova vláda, platila dál. "Jezdím často z Čech na Moravu a tato sleva mi hodně pomáhá, protože mám malý důchod," vysvětluje.

Přichází i mladší, například Jakubu Korobovi je kolem třiceti. Žije v Ústí nad Labem, dělá mistra v americké firmě a o setkání s Babišem hodně stál. "Mám ho rád. Za jeho vlády se toho udělalo strašně moc. Udělal hodně i pro mladé, dřív se pro ně nedělalo nic," uvedl těsně před setkáním, ze kterého odcházel s úsměvem a jasným rozhodnutím. "Vstoupím do ANO, volím ho od chvíle, kdy vzniklo," prohlašuje.

Na otázku, co říká na Babišovy kauzy, například na trestní stíhání pro podezření z neoprávněného získaní dotace na farmu Čapí hnízdo, reaguje podobně jako další návštěvníci. Případ je podle něj účelový. "Něco na tom bude, ale nemyslím, že porušil zákony. Spíš si myslím, že v té době nebyly zákony ošetřené tak, aby nemohl dotace čerpat. Začalo se to řešit až v době, kdy vstoupil do politiky," domnívá se Jakub. "Za celé roky mu nic neprokázali. Je nelidské na někoho takhle politicky útočit," přidává se seniorka z Rokycan.

Spokojený expremiér chce podle odborníků na Hrad

Pro podezření ze zneužití dotace 50 milionů korun na Čapí hnízdo je Babiš stále stíhaný. Znovu je ale zvolený do parlamentu, a získal tak poslaneckou imunitu. Sněmovna pravděpodobně potřetí vydá souhlas k tomu, aby policie pokračovala v jeho stíhání, které sám Babiš považuje za účelové.

Navzdory hrozbě vydání působí 67letý politik a podnikatel klidněji než v době, kdy vládl. Ve sněmovně i mimo ni bývá v lepší náladě, častěji se dává do řeči se svými oponenty a nepouští se tolik do osobních útoků. V rozhovoru pro Aktuálně.cz, se kterým dosud odmítal komunikovat, několikrát zmínil, že se cítí podstatně lépe, má čas na sebe a na rodinu a daří se mu hubnout.

Oslovení odborníci uvádějí, že Babišovi současná situace umožňuje připravit se na prezidentskou volbu. Její termín ještě není daný, očekává se, že to bude leden příštího roku. Miloši Zemanovi vyprší mandát 8. března 2023.

"Je zjevné, že se chystá kandidovat. Svědčí o tom řada věcí. Například to, že si zakoupil karavan, se kterým chce jezdit za voliči. Něco takového neuděláte po volbách, ale před volbami," soudí politolog Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček. "Průzkumy veřejného mínění mu navíc ukazují, že má nadále silnou voličskou základnu, aby postoupil přinejmenším do druhého kola voleb," připomíná.

Logiku má podle Kopečka i to, že Babiš s oznámením kandidatury nespěchá. "Je pro něj lepší, aby zatím kampaň otevřeně nespustil, ale spíš přiživoval zájem veřejnosti. Včetně toho, že se jako poslanec ukáže například ve chvíli, kdy kritizuje vládu při hlasování o důvěře. Není to špatná strategie," sdělil Aktuálně.cz.

Voličům ANO nevadí podle něj ani to, že Babiš ve sněmovně vynechává zasedání i hlasování a není členem žádného výboru. "V minulosti mluvil o sněmovně jako o žvanírně a jeho voličům to zjevně nevadilo. Jeho přezíravý postoj k práci v ní je známý, takže ho to nemůže u voličů nijak zvlášť poškodit. Spíš naopak," míní Kopeček.

Informuju novináře, kteří se zajímali o moji účast ve výborech, že jsem se dnes dostavil na výbor pro evropské záležitosti a je zrušený. Rozpočtový výbor, kam jsem chtěl jít v 9 hodin, také zrušený. Školský výbor totéž. Hezké ráno všem. pic.twitter.com/G6aPiO6Ao0 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 2, 2022

Na otázku, zda může s takovým přístupem Babiš získat nové voliče, politolog odpovídá, že to možné je. "Pro něj je nejdůležitější, aby byl vidět. A on ve sněmovně vidět je, jeho projev k důvěře vládě vyvolal velkou pozornost. Postavil se do role kritika, což se dá dělat i v pořadu Čau lidi, na tiskových konferencích nebo na mítincích při objíždění země. Je teď ve velké výhodě, zvláště když vláda bude dělat nepopulární věci," podotýká.

Podobně mluví také politická konzultantka a zakladatelka Institutu politického marketingu Alžběta Králová. "Z chování Andreje Babiše je patrné, že se na prezidentskou kandidaturu chystá. Ve volbách sice utrpěl porážku, okamžitě se ale dokázal přeorientovat na novou roli vůdce opozice. Částečně utlumil svou rétoriku, většinou je u něj vidět snaha o smířlivější a méně agresivní tón," popisuje Králová.

Také podle ní může Babiš počítat minimálně s postupem do druhého kola prezidentské volby, díky tvrdému jádru podporovatelů hlavně z řad důchodců. "Jsou určitě nadšení z jeho aktivní a hlasité opoziční role. Nevadí jim, že nechodí do sněmovny. Důležitější jsou pro ně výstupy na sociálních sítích a časté osobní setkávání s občany. Je to prostě jejich Andrej, " vysvětluje Králová. Říká, že Babiš by měl být schopen získat i zklamané voliče ČSSD a KSČM nebo část podporovatelů nynějšího prezidenta Miloše Zemana.

"Naopak, výrazná část společnosti ho nikdy volit nebude. Platí, že voliči ho buď milují, nebo nenávidí. Marketingový tým hnutí ANO ale dobře ví, že pracuje s omezeným počtem potenciálních voličů," říká expertka.

Odhaduje, že se Babiš o kandidatuře rozhodne podle toho, co ukážou průzkumy veřejného míněni a co mu řeknout odborníci na marketing. "Dlouhou dobu bude zkoumat terén. Výrazně mu napomáhá, že se na rozdíl od většiny tradičních politiků nebojí sáhnout k populismu, který je někdy za hranou etiky. Velkým pozitivem je také neomezený rozpočet či bezmezná podpora jednotného a silného hnutí," říká Králová.

Upozorňuje ale také na Babišovy limity a problémy. "Jeho prezentace rozhodně není dokonalá. Má velký problém s mluveným projevem, ovládáním emocí či práci s fakty. Jeho značku významně zatěžují minulé i aktuální kauzy. Navíc nemá jistotu, že na svou stranu bude schopen získat nadpoloviční většinu voličů," konstatuje.

Babiš sám tento týden Aktuálně.cz zopakoval, že ohledně prezidentské kandidatury není rozhodnutý. Pokud by do voleb šel, řekne to nejdříve začátkem podzimu. "Všichni mi říkají: Musíte kandidovat. Ale nemusím. Starám se o sebe. Mám výživového poradce, v neděli nepracuji, zhubl jsem," vypočítává. "Byl bych ale dobrý prezident. Pomáhal bych firmám, aby měly ve světě zakázky, to by mě bavilo," prohlásil v poslanecké kanceláři.

Uvnitř ANO chybí diskuse, hlásí primátor

Zatímco v jiných politických stranách nastává po prohraných volbách debata o tom, zda by nebylo dobré vyměnit předsedu, v ANO je naprostý klid. Babiš jako zakladatel strany a její zdaleka největší sponzor má rozhodující slovo a nemusí se potýkat s žádnou rebelií.

Celostátní sněm ANO tak v sobotu s největší pravděpodobností ukáže, jak je Babišovo postavení dominantní. Nikdo nepochybuje, že bude opět zvolený předsedou a že se prvním místopředsedou stane loajální exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který do strany vstoupil loni.

V minulosti sice několik pokusů o vyvolání vnitrostranické debaty bylo. Například o tom, jestli je správné soustředit se hlavně na seniory a levicové voliče. Jediným výsledkem byla ale ideová konference v Ostravě, kterou připravil tamní primátor za ANO Tomáš Macura.

"O žádných vnitřních debatách nebo silnějších názorových proudech uvnitř ANO nevím. Pokud nějaké jsou, jdou mimo mě," odpovídá teď Macura na otázku Aktuálně.cz. "Situaci beru tak, že se mi nepodařilo vyvolat poptávku po vnitřní diskusi," konstatuje.

S dřívějším brněnským primátorem Petrem Vokřálem se pokoušel otevírat témata, jako například pravicovější směřování hnutí, diskuse o hodnotách a ideálech v praktické politice či omezení kumulace funkcí.

"Na sobotním sněmu už nebudu obhajovat místo ve vedení. Jestliže se otevřou nějaké diskuse na vrcholové úrovni, účastnit se jich nebudu. Ve zbytku své politické kariéry se chci věnovat pouze své Ostravě," říká Macura. V čele moravskoslezského města je od roku 2014, u voličů je populární, dlouhou dobu byl pro ně tím, kdo by mohl promluvit také do podoby hnutí ANO.

Sám Babiš nečeká, že by mělo na sněmu dojít k něčemu dramatickému či překvapivému. Podobně jako při debatě na jiná témata vyjadřuje spokojenost a na jednání se těší. "Právě si píši projev," upozorňuje.