Za Babišem přišli Fialovi voliči, stejně jako důchodkyně, strojvedoucí či Ukrajinky

Při mapování toho, co expremiér Andrej Babiš dělá v těchto dnech, se redakce Aktuálně.cz podívala také do jeho poslanecké kanceláře. Předseda hnutí ANO ji má v Roudnici nad Labem. Každé pondělí tam za ním chodí desítky návštěvníků, především jeho příznivců. Babiš prohlašuje, že ho setkávání s lidmi baví. Naproti tomu ale zaostává v docházce do Poslanecké sněmovny.

