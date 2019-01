Babiš stáhl žalobu na bývalého agenta, který potvrdil jeho spolupráci s StB

Andrej Babiš stáhl žalobu na bývalého příslušníka StB Jána Sarkocyho, který listu Nový Čas potvrdil premiérovu spolupráci s komunistickou tajnou službou. Babiš žalobu podal loni v únoru a požadoval odškodné ve výši milionu eur.

O premiérově rozhodnutí informoval slovenský Denník N. Reakci Andreje Babiše a jeho právníka deník Aktuálně.cz shání.

Pětašedesátiletý někdejší agent Státní bezpečnosti Ján "Dymič" Sarkocy o údajném donášení současného českého premiéra hovořil v rozhovoru pro slovenský deník Nový Čas. Tvrdil, že viděl originál Babišova spisu ohledně jeho spolupráce s komunistickou tajnou policií a že ve spisu není nic zfalšovaného. Babiše také označil za člověka, který chtěl ze spolupráce s StB těžit a měl rád peníze.

Babiš spolupráci s StB dlouhodobě odmítá. "Je to sprostý lhář. Nevím, o kolik, to řeší právníci, ale Nový Čas jsem zažaloval. Kdybych vyhrál, tak to dám na charitu," řekl premiér v dubnu Radiožurnálu.

Babiš tvrdí, že je veden jako agent StB neoprávněně, a zažaloval kvůli tomu dříve také slovenský Ústav paměti národa (ÚPN). Slovenské soudy daly nejprve Babišovi za pravdu, verdikty ale zrušil ústavní soud. Když neuspěl s dovoláním k nejvyššímu soudu, obrátil se premiér na Evropský soud pro lidská práva, ten ale žalobu odmítl.