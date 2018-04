Babiš žaluje slovenský list Nový Čas kvůli článku o StB, po deníku chce milion eur

AKTUALIZOVÁNO před 54 minutami

Žaloba souvisí s rozhovorem s bývalým příslušníkem StB Jánem Sarkocym. Ten Babiše označil za vědomého spolupracovníka StB.

Bratislava - Český premiér Andrej Babiš podal žalobu na vydavatele nejčtenějšího slovenského listu Nový Čas za článek z rozhovoru s bývalým příslušníkem československé Státní bezpečnosti (StB) Jánem Sarkocym. Ten Babiše označil za vědomého spolupracovníka StB. Babiš po deníku žádá omluvu a milion eur (25,4 milionu korun). Spolu s Novým Časem zažaloval i Sarkocyho, napsal list.

Babiš spolupráci s StB dlouhodobě odmítá. Slovenský soud letos v lednu v obnoveném líčení ale zamítl jeho žalobu, že je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně.

Sarkocy v rozhovoru s redaktorem Nového Času a dalšími novináři letos v únoru kromě jiného tvrdil, že viděl originál Babišova spisu ohledně jeho spolupráce s komunistickou tajnou policií StB a že ve spisu není nic zfalšovaného. Babiše také označil za člověka, který chtěl ze spolupráce s StB těžit a měl rád peníze. Babiš tehdy v reakci řekl, že Sarkocy lže.

Babišův právník v žalobě podle Nového Času napsal, že Babiš pociťuje zveřejnění lživých výroků o jeho osobě jako obrovskou křivdu. Sarkocyho výroky o něm prý vytvářejí úmyslně "nepravdivý obraz vypočítavého, nečestného člověka".

"Je to sprostý lhář. Nevím, o kolik, to řeší právníci, ale Nový Čas jsem zažaloval. Kdybych vyhrál, tak to dám na charitu," řekl ve středu premiér Radiožurnálu.

Vydavatel Nového Času omluvu odmítl. Podle jeho právnické kanceláře Babiš nedokázal, že nebyl agentem StB. "Vzhledem k tomu, že otázka spolupráce žalobce s StB byla předmětem soudního sporu, veřejnost měla legitimní zájem poznat tvrzení bývalého příslušníka StB o těchto skutečnostech. Nebylo pravomocně rozhodnuto, že žalobce je v spisech StB evidován neoprávněně," řekl podle listu advokát Ján Havlát.

Babiš se na Slovensku domáhal očištění svého jména a slovenské soudy nejprve rozhodly, že je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně. Zvrat v případu ale nastal po loňském rozhodnutí slovenského Ústavního soudu. Ten zrušil původní rozhodnutí bratislavského krajského i Nejvyššího soudu, které daly Babišovi za pravdu. Učinil tak kromě jiného z důvodu, že žalovanou stranou neměl být Ústav paměti národa, který svazky StB na Slovensku spravuje.

Ústavní soud také konstatoval, že slovenské soudy rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB, kteří v líčení před okresním a krajským soudem nebyli zproštěni mlčenlivosti. Zpochybnil také věrohodnost těchto svědků, kteří vypovídali v Babišův prospěch.

V obnoveném líčení bratislavský krajský soud v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu Babišovu žalobu letos zamítl. Proti tomuto pravomocnému rozhodnutí Babiš podal dovolání ke slovenskému Nejvyššímu soudu.