Kritizovat vládu, ale smířlivě. Pět faktorů, které rozhodnou o Babišově (ne)úspěchu

Andrej Babiš oficiálně oznámil, že bude usilovat o post prezidenta. Průzkumy mu nyní nepřejí, podle nich by nyní neměl šanci volby vyhrát. Ačkoliv nemá výhodnou startovní pozici a navíc ho v prosinci čeká pokračování soudu v kauze Čapí hnízdo, stále může v lednových volbách triumfovat. Analýza Aktuálně.cz popisuje pět nejdůležitějších faktorů, které mohou rozhodnout o jeho úspěchu či neúspěchu.

1. Babiš se musí vzepřít průzkumům, výchozí pozici nemá dobrou

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vstupuje oficiálně do prezidentské kampaně v době, kdy není favoritem. Všechny předvolební průzkumy od relevantních agentur ukazují to stejné - ve druhém kole by prohrál, ať už by jeho soupeřem byl kdokoliv z hlavních uchazečů o Hrad.

Babiš má sice nejpočetnější jádro voličů, kteří chtějí volit pouze jeho. Pohybuje se kolem 20 až 25 procent populace. To by mu mělo zajistit, že postoupí do druhého kola. "Postup z prvního kola má téměř jistý, možná ho i vyhraje," říká analytik výzkumné agentury STEM/MARK Jan Burianec.

Jenže to pro úspěch ve druhém kole nestačí, ke zvolení by Babiš potřeboval získat nadpoloviční většinu voličů. A průzkumy ukazují, že má jen omezené možnosti, jak se k ní dostat. Podle posledního šetření STEM/MARK 62 procent voličů vylučuje, že by šéfa ANO volilo. Naopak jeho momentálně největšího konkurenta Petra Pavla zvažuje volit 58 procent lidí.

Do voleb však stále zbývají dva a půl měsíce a téměř polovina lidí stále nemá svého favorita. Sociologové navíc upozorňují na to, že skoro každý druhý volič se definitivně rozhodne až pár dní předtím, než hodí volební lístek do urny. Veřejné mínění se tedy ještě může výrazně proměnit. Koneckonců to potvrzují například první přímé volby prezidenta před deseti lety - ještě v listopadu průzkumy favorizovaly ekonoma Jana Fischera se 30 procenty. Nakonec ale skončil až třetí, za Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem.

Nicméně dosavadní data ukazují, že Babišova výchozí pozice není příliš dobrá, a to především z toho důvodu, jak velká část společnosti ho odmítá. Aby mohl uspět, bude muset část z těch, kteří nyní jeho volbu vylučují, přesvědčit a nebo alespoň docílit toho, že tito lidé k druhému kolu vůbec nepřijdou a nepodpoří tak Babišova případného soupeře.

2. Babiš bude sázet na kritiku vlády, musí ale ubrat na agresivitě

Hnutí ANO a jeho předseda Babiš má tradičně nejsilnější podporu mezi seniory, lidmi s nižším a středním vzděláním, z menších měst a chudších oblastí. Tomu odpovídá i start jeho kampaně. Hned tento týden vyrazí Babiš do ekonomicky nejslabších regionů, na které může krize dopadat nejcitelněji. Ve středu a ve čtvrtek navštíví Teplicko a Ústecko.

Podle politologa Lukáše Jelínka tím může napodobit úspěch Miloše Zemana, kterého zejména před pěti lety průzkumy pro druhé kolo rovněž nefavorizovaly. "Je to jediná možná cesta, která může dostat Babiše na Hrad. Má šanci napodobit Zemana, který objel celou republiky včetně nejkomplikovanějších regionů a přivedl k volbám skupinu voličů, kteří jinak volit nechodí," říká politolog.

Babiš hodlá svou kampaň stavět především na kritice současné vlády. Koneckonců údajnou nedostatečnou pomocí kabinetu Petra Fialy (ODS) "lidem v naší zemi" zdůvodňoval, proč se nakonec rozhodl kandidovat. Jinak prý hrozí, že budoucí prezident půjde vládě na ruku. Tím se bude kromě voličů ANO snažit získat také příznivce SPD a dalších opozičních stran, které nemají své zástupce v parlamentu. Přesvědčit je o tom, aby ho volili, bude pro něj klíčové, protože podpora voličů jen jeho hnutí mu k vítězství nestačí.

Oslovení odborníci však tvrdí, že bude muset změnit způsob, jakým současnou vládu kritizuje. Zejména před podzimními volbami do obecních zastupitelstev a do Senátu sázel na agresivní rétoriku. Ta je podle analytiků veřejného mínění důvodem, proč Babiš po několika měsících, kdy v průzkumech rostl, začal popularitu ztrácet. Burianec ze STEM/MARK dokonce tvrdí, že je to jeho největší slabinou.

A uvědomuje si to patrně i sám Babiš nebo jeho poradci. Na pondělní tiskové konferenci vystoupil zcela jiným způsobem než je u něj obvyklé. Byl sice stále kritický k vládě, ale úplně změnil formu projevu, která byla v kontrastu s jeho vystupováním před senátními volbami. Mluvil pomaleji, tišeji a bez agresivních výpadů. Sám prohlásil, že povede pozitivní kampaň.

3. Babiš svou komunistickou minulost popírá, u Pavla na ni upozorňuje

Tématem prezidentských voleb bývá také minulost jednotlivých kandidátů. Babiš je v svazcích Státní bezpečnosti veden jako agent s krycím jménem Bureš. Ačkoli se o evidenci ve svazcích už roky pře u slovenských soudů, zatím neúspěšně.

Navzdory tomu sám vyčítá Petru Pavlovi, že byl před rokem 1989 členem komunistické strany a účastnil se kurzu pro zpravodajce, kde se učilo i to, jak pracovat s agenty tehdejšího totalitního režimu. Babiš například vyjádřil podporu historiku Petru Blažkovi, když Facebook na několik hodin skryl jeho příspěvek o Pavlově minulosti.

"Jeho cílem není Petra Pavla dehonestovat, ale ukázat, že mu provládní tábor nemá co vyčítat. Snaží se tím odbourat diskusi o své vlastní minulosti," domnívá se politolog Jelínek.

Podle marketingové expertky Anny Shavit není překvapující, že Babiš Pavlovi vyčítá komunistickou minulost, když je sám vedený jako agent tehdejší komunistické tajné policie. Dokud sám spolupráci s Státní bezpečností popírá, nemá problém propojení s bývalým režimem vyčítat jiným. "Proti ostatním kandidátům využije cokoliv," podotýká Shavit.

4. Babiš má zkušenost s předvolebními debatami, příliš se mu v nich ale nedaří

Přesně za týden skončí lhůta pro podání přihlášek do prezidentských voleb, následně bude vyhlášen konečný seznam kandidátů, kteří splní zákonné podmínky. Krátce nato se rozběhne série předvolebních debat, které vygradují velkými televizními diskusemi pár dnů před volbami. Část do té doby nevyhraněných voličů se může rozhodnout právě na základě těchto debat, komu dá nakonec svůj hlas.

Odborníci z agentur výzkumného mínění upozorňují, že před pěti lety byly tři televizní debaty před druhým kolem prezidentských voleb jedním z důležitých faktorů, které nakonec rozhodly o vítězství Miloše Zemana nad Jiřím Drahošem.

Babiš bude do debat vstupovat jako někdo, kdo už s nimi má jako dlouholetý předseda politické strany zkušenosti. Petr Pavel se dosud velkých politických debat neúčastnil, novinkou budou i pro další favorizovanou kandidátku Danuši Nerudovou.

Na druhou stranu lídr ANO se v diskusích často chová příliš emociálně, útočně a vyjadřuje se chaoticky. "Debaty nejsou jeho nejsilnější disciplína, ale samozřejmě na tom bude pracovat a trénovat," upozorňuje Shavit, která před deseti lety radila v prezidentských volbách Karlu Schwarzenbergovi a v minulosti byla i součástí Babišova předvolebního týmu.

5. Babiš před soudem může uslyšet verdikt, který ho usvědčí z dotačního podvodu

Kromě předvolebních debat čeká Babiše před volbami také soudní slyšení, ve kterém čelí obžalobě z dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až desetileté vězení, ačkoliv státní zástupce mu navrhl jen podmíněný trest.

Dvě hlavní líčení soud nařídil v týdnu od 19. prosince a podle jeho předsedy Jana Šotta by už mohly zaznít závěrečné řeči a padnout rozsudek. Další případné jednání je pak nařízeno na 4. až 6. ledna, tedy týden před prvním kolem voleb.

Politolog Jelínek se domnívá, že je to kauza, na kterou si už každý udělal nějaký názor. "Přesto má hnutí stále nejvyšší preference, takže dopad soudního přelíčení bude minimální," předpokládá Jelínek.

Podle analytika STEM/MARK Buriance se Babiš nemusí obávat, že případný nepříznivý výsledek soudu ho připraví o skalní voliče. Tvrdí, že ti ho podpoří, i kdyby se stalo téměř cokoliv. Samotný proces mu ale nakonec může uškodit u lidí, kteří jeho volbu zvažují, ale nejsou pevně rozhodnutí. Případný odsuzující verdikt by pak jeho šance uspět ve druhém kole ještě snížil.

