Povinnost EET i pro hasičské plesy? Babiš zástupcům venkovských spolků nedokázal dát jasnou odpověď

Ministr financí a tvůrce zákona o elektronické evidenci tržeb Andrej Babiš opakovaně uvádí, že by chtěl od EET osvobodit spolky a podobné veřejně prospěšné organizace. Zástupci rybářských sdružení nebo sportovních klubů by se zatím spokojili alespoň s jasným vysvětlením, na co se v jejich činnosti evidence tržeb vztahuje a na co ne. Konference pod názvem Vesnické spolky a EET totiž ukázala, že jasno v tom nemá ani samotný zákon.

Praha - Stovky zástupců spolků a veřejných organizací přijely do hotelu Praha na konferenci s názvem Vesnické spolky a EET. Kromě rad, jak mají naložit se zákonem o elektronické evidenci tržeb, se jim však také dostalo sdělení, že ani tvůrci zákona v tom nemají zcela jasno.

"Zavádění praxe s sebou vždy přináší nové a nové otázky," uvedla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Zatím pro spolky platí úleva, že nemusejí povinně na ministerstvo financí odesílat každou účtenku elektronickou cestou v případě, pokud přijímají hotové peníze při vedlejší činnosti. Tržby za ni však nesmějí být vyšší než 175 tisíc korun ročně a nesmí tvořit více než pět procent celkových příjmů.

Jak ale rozlišit u svazu zahrádkářů nebo u fotbalového klubu, co je a co není soustavně prováděná činnost? Názory na to se na konferenci lišily. Příkladem může být pořádání plesu v podobě vesnického mysliveckého nebo hasičského bálu.

"Pokud ho pořádáte každoročně, tak si myslím, že to nese prvky soustavně konané činnosti a tržby by se měly evidovat," uvedla specialistka na daně neziskových organizací Miroslava Nebuželská.

Jiného názoru byl zástupce Generálního finančního ředitelství Jiří Fojtík. Ten se dokonce domníval, že ani dva plesy za sezonu nemůže finanční úřad považovat za soustavně vyvíjenou hlavní činnost. "Hlavní účel spolku však musí být nepodnikatelský," řekl Fojtík.

Uplatněte osobní statečnost

Některé rady by se přitom daly jen těžko označit jinak než lidovým "k nezaplacení". "Pokud si nejste jisti, jak se zachovat a zda evidovat tržby, zkuste osobní statečnost, uplatněte ji," řekla Nebuželská za všeobecného smíchu a následného potlesku.

Ani odlehčení atmosféry ale nemohlo zakrýt, že právě spolky mají s EET velké potíže. Nejsou to firmy, které vznikly za účelem vytváření zisku, ale jedná se o společnosti, které si daly za úkol uspokojit po něčem poptávku společnosti, byť třeba jen z jedné vesnice.

"Při výjezdech jsem si všiml, že na venkov dopadla EET mnohem více než na města," řekl na místě ministr financí Andrej Babiš. Dodal, že podle něj by spolky neměly spadat do EET vůbec. Zatím to však vypadá, že se finanční správa pokusí alespoň vydat srozumitelnou kuchařku EET pro tyto organizace a k přehodnocení dojde i u zmíněné hranice 175 tisíc korun roční tržby u vedlejší činnosti.

