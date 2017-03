Babiš poslechl starosty. Spolky u příležitostných akcí nebudou muset evidovat tržby

před 52 minutami

Pořadatelé plesů a dalších kulturních událostí si mohou oddychnout. Nejspíš jim odpadne starost v podobě elektronické evidence tržeb. Podle ministra financí Andreje Babiše se totiž nejedná o podnikatelskou činnost. Původní záměr vyvolal velkou nevoli mezi starosty menších obcí, kteří varovali před zánikem obdobných akcí. Finanční správa se proto chystá upřesnit metodiku.

Praha - Příležitostné pořádání plesů nebo dalších kulturních akcí například vesnickými a dobrovolnickými spolky by nemělo podléhat elektronické evidenci tržeb (EET). Finanční správa by ohledně toho měla příští týden zpřesnit metodiku. Na dotaz agentury ČTK to po schůzce ministra financí Andreje Babiše (ANO) se Sdružením místních samospráv (SMS) řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Babiš takovou činnost vesnických spolků nepovažuje za podnikatelskou činnost.

Starostové především menších obcí si stěžovali, že venkovské spolky musejí i přes svou dobrovolnickou činnost evidovat tržby při překročení ročního obratu 175 tisíc korun. Proto po ministrovi požadovali úpravu metodických pokynů finanční správy. Argumentovali, že nynější nastavení systému ohrožuje kulturní akce na vesnicích i existenci spolků jako takových.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od středy pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Od startu EET do dneška eviduje tržby 121 tisíc podnikatelů, kteří do systému poslali přibližně 316 milionů účtenek.

Od loňského září do dneška finanční správa eviduje 823 žádostí o závazné posouzení, zda nějaká činnost podléhá EET. Vyjádření vydala ve 441 případech. Závazná vyjádření vydává správa za poplatek.

Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

SMS při startu první vlny EET uvedlo, že systém způsobil zánik zhruba 700 hospod zejména v malých obcích. Ministerstvo financí naopak tvrdí, že počet restaurací po zavedení EET neklesl.

autor: ČTK