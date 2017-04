Slováci možná okopírují Babišovu EET. Finanční správa chce zamezit manipulacím s kasami

před 39 minutami

Slovenská finanční správa chce zavést takzvanou e-kasu, která by měla zamezit daňovým únikům prostřednictvím manipulace se stávajícími registračními pokladnami. Pokladny by byly nově on-line napojeny na systém finanční správy. Daňoví kontroloři na Slovensku v současnosti nepřetržitý přístup k údajům pokladnách podnikatelů nemají.

Bratislava - Slovenská finanční správa chce prosadit zavedení plnohodnotné elektronické evidence tržeb, takzvanou e-kasu. Ta by měla zamezit daňovým únikům prostřednictvím manipulace se stávajícími registračními pokladnami, ve kterých podnikatelé v zemi již léta musejí evidovat hotovostní tržby. Pokladny by nově byly on-line napojeny na systém finanční správy. Novinářům to dnes řekl šéf finanční správy František Imrecze. E-kasa by se tak stala obdobou elektronické evidence tržeb, kterou zavedlo i Česko.

Daňoví kontroloři na Slovensku v současnosti nemají nepřetržitý přístup k údajům v registračních pokladnách podnikatelů, data o hotovostních tržbách se ukládají do paměti pokladen. Slovenská finanční správa v minulosti odhalila vícero případů manipulací s uloženými údaji, kterými si podnikatelé snižovali vykázané tržby.

"Proti tomuto (manipulacím s pokladnami) nelze bojovat jinak než elektronizací pokladen," řekl Imrecze. Odhadl, že na daňových podvodech v souvislosti se stávajícími registračními pokladnami přichází stát o 250 až 300 milionů eur (6,7 až osm miliard korun).

Částečnou elektronizaci evidence tržeb na Slovensku zajistila takzvaná virtuální registrační pokladna (VRP), což je aplikace, která umožňuje menším podnikatelům evidovat tržbu přes internet. Takto zadané údaje má tamní finanční správa okamžitě k dispozici. Právě VRP, kterou na Slovensku využívá na 30.000 podnikatelů, by se měla stát základem e-kasy. Již v průběhu letošního roku finanční správa plánuje po dohodě s ministerstvem financí uvolnit stávající limity na počet vydaných účtenek prostřednictvím zmiňované aplikace.

Většina podnikatelů na Slovensku v současnosti využívá na evidenci tržeb registrační pokladny, jichž je zaregistrováno 290.000 kusů. Tyto pokladny by nově měly být prostřednictvím internetu propojeny s finanční správou.

Termín spuštění e-kasy na Slovensku zatím nebyl stanoven. V první etapě by se novinka měla vztahovat na odvětví hotelů a restaurací. Imrecze řekl, že pouze tento první krok by měl zvýšit příjmy státu na daních o 40 milionů eur (přes miliardu korun).

Slovenská finanční správa si podle Imreczeho také pochvaluje účtenkovou loterii, kterou s cílem omezit daňové úniky zavedla v roce 2013 předchozí jednobarevná vláda Roberta Fica. Do soutěže o finanční výhry se veřejnost může zapojit prostřednictvím zadání kódu z pokladního dokladu. Zájem Slováků o loterii od jejího spuštění klesl.

autor: ČTK

Související články