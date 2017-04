Babiš vrací do hry výjimky z EET. Slibuje úlevy nejmenším podnikatelům, hasičům i rybářům

před 19 minutami

Ministr financí Andrej Babiš opět přichází s návrhem úlev z elektronické evidence tržeb. Slibuje je vesnickým spolkům a podnikatelům s nejnižšími příjmy.

Praha - Elektronická evidence tržeb už funguje téměř pět měsíců, debaty o ní však přibližně stejnou dobu před sněmovními volbami neutichají. Ministr financí a tvůrce zákona Andrej Babiš chce během příštích dnů představit úlevy pro spolky a organizace a také pro podnikatele s nejmenšími příjmy.

Babiš už chtěl podobné návrhy prosadit těsně před samotným startem EET na konci loňského listopadu, kdy už měly desetitisíce podnikatelů nachystané pokladny s připojením na internet. "Považuji za velkou chybu, že zmíněný návrh nebyl přijat, protože by ulehčil situaci zejména osobám, které mají podnikání jako přivýdělek. K danému návrhu se chci vrátit," uvedl ministr financí a šéf hnutí ANO.

Tehdy však zbývaly jen tři dny do začátku platnosti zákona, a tak své koaliční partnery nečekaným návrhem spíše naštval. Premiér Bohuslav Sobotka mu dokonce vzkázal, že si nenechá ze zákona udělat trhací kalendář.

Nyní Babiš znovu přichází s návrhem osvobodit od EET spolky, které mají své podnikání jen jako vedlejší činnost.

A také chce znovu vyjmout z povinného odesílání každé účtenky elektronickou cestou na servery ministerstva financí všechny podnikatele s ročním obratem do 250 tisíc korun, pokud se přihlásí k paušální dani. Tou je dohoda podnikatele s finančním úřadem na začátku roku o tom, jakou v prosinci zaplatí daň.

Navrhované změny E-shopy Znovu se vrací návrhy výjimek, s nimiž těsně před startem první vlny EET přišel doposud největší zastánce předpisu Andrej Babiš. Jedna z nich se týkala internetových obchodů. Těm chtěl Babiš umožnit, aby nemusely elektronicky evidovat platby kartou prostřednictvím internetu. Návrh tehdy neprošel… Příjmy do 250 tisíc korun …stejně dopadla i druhá část opětovně předkládaného návrhu. V ní Andrej Babiš požaduje, aby si elektronické pokladny nemuseli kupovat ti podnikatelé, kteří se přihlásí k takzvané paušální dani a jejichž roční tržby nepřesáhnou 250 tisíc korun. Spolky a organizace Babiš slibuje usnadnění i pro spolky a podobné organizace. Ty nyní mohou pořádat například plesy, pokud jejich roční tržby z těchto akcí nepřesáhnou 175 tisíc korun nebo pět procent celkového obratu. Problémem je stále nejednotný výklad toho, co je a co není doplňková činnost uvedených organizací.

Změna by přišla na řadu až po sněmovních volbách. Čas na to je, další vlna EET začne platit v březnu roku 2018. "Vizi však máme už nyní, chceme ji představit do konce dubna. Do té doby o ní chceme debatovat s podnikateli," uvedla Babišova náměstkyně Alena Schillerová.

Jednu takovou debatu pořádá resort právě ve čtvrtek v Top Hotelu na pražském Chodově. Její náplní je EET a venkovské spolky. Je to téma, které se týká velkého množství voličů, na vesnici je hodně lidí členem dobrovolných hasičů, mezi myslivci nebo u rybářů.

A právě tyto spolky si nyní u Andreje Babiše stěžují na to, že je pro ně systematika nepřehledná a oni nevědí, co pro ně vlastně platí, pokud například pořádají ples. "Je v tom hodně zmatků, zejména v otázce, co je vlastně vedlejší činnost," dodala Schillerová.

EET bude před volbami velkým tématem i pro ostatní strany. Koaliční KDU-ČSL chce, aby zbývající dvě fáze, které začnou platit příští rok třeba pro výrobce, řemeslníky nebo lékaře, vůbec neodstartovaly. ODS by chtěla zrušit celou elektronickou evidenci tržeb. Jediná strana, která stále obhajuje EET bez výjimek pro všechny, je ČSSD.

