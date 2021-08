Babiš podrývá Koudelkovu pozici, z výběru šéfa BIS udělal bramboračku, míní expremiér

Bohuslav Sobotka byl poslední premiér, jehož vláda jmenovala ředitele Bezpečnostní informační služby. Právě Sobotkův kabinet vyslal do této funkce Michala Koudelku. Tomu příští týden končí mandát a stále není jasné, zda povede kontrarozvědku on, nebo někdo jiný. "Buď je premiér tlačen do kouta prezidentem, nebo se chce sám Koudelky zbavit," říká bývalý premiér Sobotka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Bohuslav Sobotka (dříve ČSSD) sloužil coby premiér od ledna 2014 do prosince 2017, v letech 2002 až 2006 byl ministr financí. Šest let předsedal ČSSD. | Foto: Lukáš Bíba

Byla to vaše vláda, která v roce 2016 jmenovala Michala Koudelku ředitelem BIS. Nyní, jen necelý týden před koncem jeho mandátu, není jasné, zda bude kontrarozvědku nadále řídit on, nebo někdo jiný. Jaký dojem to na vás dělá?

Působí to nesrozumitelně a netransparentně. Pan Koudelka neměl žádné skandály. BIS pod jeho vedením funguje. Vládní politici veřejně a opakovaně oceňovali práci tajné služby, a to nejenom v souvislosti s kauzou Vrbětice. Vláda pana Koudelku několikrát navrhovala na povýšení, a najednou mu ministři nechtějí prodloužit mandát. Nikdo z vlády přitom neuvádí žádné věcné důvody, proč by se do čela BIS měl právě nyní hledat nový člověk.

Nominovat nového ředitele BIS musí premiér Andrej Babiš. Jak si vysvětlujete, že takovým způsobem otálí?

To je otázka pro předsedu vlády. Váháním a mlžením vytváří prostor pro nejrůznější spekulace a vlastně už tím dopředu podrývá Koudelkovu pozici. Ve skutečnosti jsou ale jen dvě možnosti. Buď je premiér tlačen do kouta prezidentem republiky, nebo se chce sám Koudelky zbavit a jen hledá způsob, jak odstranění šéfa BIS hodit na prezidenta a sám z toho vyjít s co nejmenšími škodami. Možná i v očích samotného Koudelky.

Ministerský předseda navíc do svého rozhodování přibral bezpečnostní výbor sněmovny. Chce, aby se ke Koudelkovi vyjádřil. Jak tomuto Babišovu kroku rozumíte?

Podle zákona je premiér povinen projednat nominaci na ředitele BIS ještě předtím, než vláda v této věci rozhodne. Já jsem přišel do sněmovního výboru s konkrétním návrhem na ředitele BIS a získal jsem pro něj podporu většiny poslanců. Pokud premiér nikoho nenavrhne, pak výbor nemá o čem jednat.

Navíc je jasné, že poslanci ANO a ČSSD budou ve výboru hlasovat podle toho, co jim řekne Babiš. Pravděpodobně jde o to, celou věc ještě více zamotat a vytvořit mediální bramboračku, která umožní případné nejmenování Koudelky svést na nejasný názor poslanců.

Babiš nesmí připustit zásah prezidenta

Jste občan České republiky. Současně jako bývalý premiér máte zkušenost s tím, jak se takto citlivé personálie vyřizují. Kdy nejpozději se podle vás měla sama kontrarozvědka, její zahraniční partneři a česká veřejnost dozvědět, kdo bude řídit BIS dalších pět let?

Bez ohledu na kvality pana Koudelky, dobře fungující tajná služba nemůže stát na jednom člověku. BIS musí unést i případnou personální nestabilitu, pokud Babiš se Zemanem Koudelku odstraní. Ale nejistota a přibývající spekulace pověsti BIS mezi občany i mezi jejími partnery v zahraničí určitě nepomáhají. Navíc když to celé vypadá jako rychlá pomsta Rusů za odhalení jejich angažmá ve Vrběticích. Pokud teď bude Koudelka odstraněn, naši spojenci mají důvod se obávat, že se vedení naší tajné služby mění v závislosti na přáních Moskvy. Zemana totiž všichni venku vnímají jako proruského prezidenta.

Bezpečnostní informační služba Bezpečnostní informační služba je jednou ze tří zpravodajských služeb země, jde o kontrarozvědku s vnitřním polem působnosti. Sbírá, třídí a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, demokratické zřízení a ochranu ekonomických zájmů České republiky.

Vedle zbývajících zdejších služeb, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství, spolupracuje i se západními agenturami. BIS se zodpovídá vládě, s jejím vědomím jí může zadávat úkoly i prezident. Kabinet i hlava státu jsou také příjemci jejich informací, například v roce 2019 obdrželi od BIS 200 dokumentů. Poznatky kontrarozvědky využívá i policie.

Veřejnou výroční zprávu vydává BIS na podzim, popisuje v ní především obecné bezpečnostní trendy. Konkrétní poznatky shrnuje utajená výroční zpráva. Roční rozpočet BIS je zhruba 2 miliardy korun, kontrarozvědka má zhruba tisíc pracovníků.

S prezidentem Zemanem se premiér Babiš sešel v pondělí v Lánech, jedním z témat bylo právě obsazení pozice ředitele BIS. Má být podle vás takové téma námětem k diskusi premiéra s prezidentem?

Proč ne. Určitě se o tom můžou bavit. Premiér ale nesmí připustit, aby prezident zasahoval do výlučné kompetence vlády. Premiér je tu totiž mimo jiné od toho, aby hájil zákonnost v jednání vlády, ústavu a náš systém parlamentní demokracie. Nemáme tady přece prezidentský systém, kde je předseda vlády fakticky jen převodovou pákou prezidenta.

Právě proto se ptám, zda není jmenování ředitele kontrarozvědky pouze odpovědností premiéra, respektive vlády?

Je to jasná a v našem politickém systému i tradiční kompetence vlády. Návrh na ředitele BIS předkládá předseda vlády, nikoliv prezident.

Pokud se nepodaří najít řádného ředitele kontrarozvědky, uvažuje se o variantě, že vláda pověří stávajícího ředitele Koudelku po uplynutí mandátu nebo jeho prvního náměstka řízením služby pro časově omezené období. Jak se vám tato varianta coby bývalému premiérovi zamlouvá?

Vláda má odpovědně vládnout, ne politikařit a vymýšlet kličky, které jsou na hraně zákona. Není žádný věcný ani právní důvod, proč ponechat místo ředitele BIS neobsazené. Jde o nejdůležitější tajnou službu, kterou má stát k dispozici. Musí mít jasné vedení. Z důvodu bezpečnosti občanů a republiky.

Zemanovi jsem nedal prostor

Když jste v létě 2016 přišel coby premiér na vládu s návrhem na jmenování Michala Koudelky ředitelem BIS, zajímal se o to prezident Zeman? Jednal jste s ním na toto téma?

Pokud si vzpomínám, prezident do jmenování ředitele BIS tehdy nezasahoval.

Takže ani nepodmiňoval svou vstřícnost vůči vám a vaší vládě tím, že šéfem BIS jmenujete někoho jiného než Michala Koudelku?

Nepřipustil jsem, aby byla pozice ředitele BIS předmětem nějaké politické hry či výměnného obchodu mezi vládou a Hradem. Snažil jsem se vždy jasně rozlišovat, jaké personální procesy může prezident Zeman podle ústavy ovlivnit a jaké ne. Později, to už byl Koudelka jmenován, jsem zaznamenal nějaké negativní komentáře prezidenta Zemana, ale můj vztah k práci BIS to neovlivnilo.

Zpravodajec ze stavební fakulty Plukovník Michal Koudelka (* 1965) vstoupil do služeb kontrarozvědky v roce 1992, tehdy se jmenovala Federální bezpečnostní informační služba. První dva roky strávil v odboru boje proti terorismu, poté požádal o přeložení na odbor kontrašpionáže, kde zůstal až do svého jmenování ředitelem BIS v srpnu 2016.

Posledních deset let zmíněný odbor kontrašpionáže vedl. Do funkce ředitele BIS ho jmenovala vláda na návrh tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. Ředitel BIS má prověrku na stupeň přísně tajné, v minulosti absolvoval zpravodajský výcvik u britské rozvědky MI6. Původně vystudoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického.

V roce 2019 Koudela převzal od CIA v USA cenu George Teneta, nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci.

V květnu 2018 ho první vláda Andreje Babiše poprvé navrhla povýšit do hodnosti generála, prezident Miloš Zeman to však odmítl. Později nevyhověl dalším pěti návrhům na Koudelkovo povýšení, naposledy tak učinil v květnu 2021.

A stěžoval si vám někdy prezident Zeman na to, jak Koudelka BIS vede? Vyzýval vás někdy k jeho odvolání?

Zeman z Koudelky nikdy nadšený nebyl. Ale nic takového nenavrhoval, věděl, že by to nepadlo na úrodnou půdu.

Je pravda, že Michala Koudelku vám coby svého nástupce doporučil tehdy odcházející šéf kontrarozvědky Jiří Lang?

Ano, využil jsem personální doporučení dlouholetého a zkušeného ředitele BIS Langa. Pokládal jsem za lepší pro fungování BIS, aby bylo předání vedení novému řediteli "přátelské" a nevedlo k nějaké destabilizaci BIS. Současně jsem vyřešil další působení pana Langa tak, aby se svými obrovskými znalostmi a informacemi zůstal ve službách státu - připravil jsem jeho jmenování do vedení Národního bezpečnostního úřadu.

Navíc, když jsem měl možnost se s panem Koudelkou před jeho jmenováním osobně seznámit, viděl jsem, že má dostatečné zkušenosti a osobní vlastnosti na to, aby garantoval nezávislé a profesionální fungování tajné služby.

Co bylo pro vaši vládu určujícím faktorem, že jmenovala do čela BIS právě jeho?

Ve vládě byla tehdy nad Koudelkovým jmenováním shoda. Pro mne osobně bylo důležité, že pan Koudelka nepatřil do žádné politické, oligarchické nebo byznysové struktury, měl dobrou pověst a dostatečnou znalost fungování BIS a zpravodajské komunity. Navíc se hodně věnoval Rusku a Číně, které pro nás představují klíčovou bezpečnostní výzvu.

BIS v čele s Michalem Koudelkou se vám coby premiérovi zodpovídala rok a čtyři měsíce. Jaký dojem na vás za tu dobu plukovník Koudelka a služba pod jeho vedením udělali?

Spolupráce byla věcná, dobrá, bez nějakých větších problémů.