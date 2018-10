Babiš nesouhlasí s ukončením mise v Afghánistánu. Teror by se přenesl do Evropy, říká

Čeští vojáci od začátku srpna v Afghánistánu čelili třem vážným útokům, zemřeli čtyři z nich a sedm bylo zraněno.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tím, aby česká armáda stáhla své vojáky z mise v Afghánistánu. Teror by se podle něj následně přenesl do Evropy. Babiš to uvedl na Twitteru. Reagoval tak na dnešní vyjádření některých politiků.

Stažení odmítl i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Čeští vojáci od začátku srpna v Afghánistánu čelili třem vážným útokům, zemřeli čtyři z nich a sedm bylo zraněno.

"Zaznamenal jsem hlasy, že bychom měli z Afghánistánu odejít. Ne, nevzdáváme se. Neodejdeme. Teror by se pak přenesl do Evropy," uvedl Babiš. Čeští vojáci podle něj budou proti teroristům bojovat. "Budou pomáhat našim spojencům, nezradíme je. Budeme plnit koaliční závazky. Kdybychom stáhli naše jednotky, jaký smysl by potom měla oběť našich vojáků?" dodal.

Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by měly ČR i NATO zvažovat odchod z Afghánistánu, za řešení to považuje i KSČM. Další politické strany se vyjadřovaly opačně. "Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat," uvedl Zaorálek.

Považuje za chybu, že aliance vůbec v Afghánistánu působí. Česká republika i NATO by podle něj měly hledat východisko a zvážit odchod. "Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně," řekl Zaorálek.

Podle Petříčka vojáci v Afghánistánu chrání českou i evropskou bezpečnost a není důvod k tomu, aby se Česko z alianční mise stáhlo.

Poslední útok na české vojáky se odehrál v pondělí na základně Šindánd v afghánské provincii Herát. Při střelbě afghánského vojáka zemřel rotný Tomáš Procházka, další dva vojáci byli zraněni.

Podle serveru iDNES.cz mají Češi za posledních pět let nejvyšší ztráty na životech po Američanech, kterých padlo 111. Od roku 2014 přišlo Česko o devět vojáků, třetí Británie o osm.

Původní informace o střepinovém zranění jednoho z nich upřesnil v České televizi ředitel speciálních sil Pavel Kolář. Oba příslušníci speciálních sil podle něj utrpěli střelná poranění končetin. Jeden má lehké zranění ruky, druhý má poraněnou ruku a nohu.