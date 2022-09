"Akcie Čapího hnízda jsem nikdy neměl v ruce." Babiš mladší přišel svědčit k soudu

Andrej Babiš mladší v pátek u soudu v kauze údajného dotačního podvodu při výstavbě areálu Čapí hnízdo řekl, že v sídle Agrofertu podepsal listinu, s jejímž obsahem se neseznámil. Akcie Čapího hnízda ani jiné společnosti v ruce nikdy neměl, odpověděl na dotaz soudce. Syn obžalovaného předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše tvrdí, že otec na něj převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí.

Obžaloba uvádí, že expremiér Babiš zajistil v roce 2007 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky.

Babiš junior uvedl, že nějakou listinu podepsal za přítomnosti finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové. Nebyl si jistý, zda u podpisu nebyla i jeho sestra Adriana Bobeková. "Paní Procházková mi k tomu nic bližšího neřekla," vypověděl u pražského městského soudu. Dodal, že tento zhruba dvacetistránkový dokument nečetl celý, protože obsahoval malá písmena či finanční výkazy. Podepsal několik listů, pět nebo šest. Na dotaz soudce doplnil, že nemá ponětí, o jaký typ smlouvy šlo. O tom, že by měl být akcionářem Čapího hnízda, nevěděl, řekl.

Pokračoval tím, že v areálu Čapího hnízda byl mnohokrát, zval ho tam jeho otec už v době, kdy to byla ruina. "Otec říkal, že to kupuje," podotkl Babiš mladší. Poznamenal, že jedna budova v areálu je vyhrazena pro otce a jeho blízké.

K budově soudu v centru Prahy dorazil Babišův syn sám a pěšky zhruba deset minut před začátkem jednání. Čekaly na něj desítky fotografů, kameramanů i píšících novinářů. Zopakoval před nimi, že v dění kolem Čapího hnízda z něj jeho otec udělal nejen bílého koně, ale i blázna. Popřel také otcovo tvrzení, že má psychické problémy. Doplnil, že to, že se přišel osobně obhájit, je pro něj výhra.

Řekl, že obavy o svou bezpečnost nemá. Zdůvodnil to tím, že kdyby se mu něco stalo, byla by to pro jeho otce - "poté, co udělal v roce 2017 tu blbost s Krymem" - sebevražda. Narážel na své předchozí tvrzení, že ho otec nechal unést na Krym, aby mu zabránil podat svědectví ohledně převodu akcií Farmy Čapí hnízdo

Babiš starší předem avizoval, že na synovu výpověď se nedostaví, což dodržel. Tvrzení svého syna dlouhodobě odmítá. Tvrdí, že jeho potomek trpí schizofrenií, že není způsobilý vypovídat před soudem a že ho zneužili novináři.

Babišův syn je jediným členem expremiérovy rodiny, který se v kauze Čapího hnízda rozhodl vypovídat. U Babišovy manželky Moniky, jejího bratra Martina Herodese a expremiérovy dcery Bobekové musel soud použít jejich stručné výpovědi z přípravného řízení.

Babiš junior původně v kauze dotačního podvodu rovněž čelil obvinění, stejně jako další členové expremiérovy rodiny. Policie ale tato stíhání zastavila s tím, že skutek nebyl trestným činem. Babiš mladší se na policisty obrátil v lednu 2018 kvůli své cestě na Krym. Policie věc prověřovala pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody, věc ale dvakrát odložili s odůvodněním, že nešlo o trestný čin ani přestupek.

Podle synovy verze ho na Krym odvezl manžel lékařky Dity Protopopové, která vypracovala posudek o jeho duševním stavu a která dříve byla poradkyní jeho otce na ministerstvu financí. Posudek Protopopové měl podle médií pomoci Babišovu synovi vyhnout se ze zdravotních důvodů stíhání v kauze Čapí hnízdo. Protopopová si stojí za tím, že stanovila správnou diagnózu.