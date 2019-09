Babiš měl enormní zájem na Čapím hnízdě, Agrofertu se dotace hodila, píše žalobce

Přestože stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších v případu Čapí hnízdo je zastavené, odůvodnění rozhodnutí dozorujícího žalobce Jaroslava Šarocha opakovaně mluví o účelovosti snahy získat dotaci. Deník Aktuálně.cz přináší pasáže, které popisují angažmá premiéra, jeho tehdejších spolupracovníků z Agrofertu Jany Mayerové a Josefa Nenadála či bratra jeho ženy Martina Herodese v celé kauze.

Enormní zájem Babiše na výstavbě Čapího hnízda

"I když enormní zájem obviněného Ing. Babiše na výstavbě areálu a na jeho provozování je patrný i z dalších shromážděných důkazů, které svědčí o jeho osobní angažovanosti při projektování stavby, výstavbě areálu, zajišťování vybavení areálu, prezentaci areálu apod., nepodařilo se však opatřit takové důkazy, které by svědčily o tom, že byl skutečným vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, ani o jeho působení na řízení a chod společnosti v době, kdy mělo dojít k páchání trestné činnosti."

Agrofertu se dotace hodila

"Je evidentní, že výstavba Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo a jeho případný následný provoz byly natolik finančně náročné a hlavně s nezaručenou rentabilitou, že příspěvek na tuto výstavbu ve výši 50 milionů korun byl i pro tak finančně silnou skupinu společností, jakou byla skupina Agrofert, dostatečnou motivací k tomu, aby byly činěny kroky směřující k získání této dotace."

Babiš si chtěl ponechat vliv v Čapím hnízdě

"Zcela nezbytné bylo opatření podniku, který by splňoval podmínky pro žadatele o dotaci. Proto byla nepochybně z podnětu obviněného Ing. Babiše změněna právní forma společnosti Farma Čapí hnízdo, s.r.o. na akciovou společnost, jejíž akcie byly následně předány předem vybraným osobám, kterými byly děti obviněného Ing. Babiše a jeho partnerka. Je zřejmé, že tímto krokem si chtěl obviněný Ing. Babiš zajistil vliv na společnost (…), později přejmenovanou na Farma Čapí hnízdo, která se prodejem akcií ocitla mimo skupinu Agrofert."

Čapí hnízdo jako podnikání pro Babišovy děti? Účelové

"Stěží si lze představit, že by chtěl umožnit podnikání svým dětem ve společnosti, která se ještě před zahájením skutečné podnikatelské činnosti zadluží v řádech stamilionů korun, přičemž se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat až po výstavbě Multifunkčního kongresového areálu Farma Čapí hnízdo. Uvažované náklady na výstavbu areálu a jeho provoz byly přitom takové, že byly i pro společnost Imoba, resp. pro společnosti ze skupiny Agrofert nepřijatelné."

Mayerová o zájmu Agrofertu na projektu věděla

"Obviněná jako dotační specialistka poskytující v této oblasti služby společnostem skupiny Agrofert nepochybně tento záměr znala, což sama i přiznala. Věděla rovněž, že společnost Imoba, event. některá ze společností ovládaných obviněným Ing. Babišem, měla realizovat výstavu Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo a jeho následný provoz, a současně byla informována o případných finančních problémech souvisejících s uvažovanou realizací výstavby projektu."

Bratr Babišovy ženy jako zástěrka

"Účelovým byl nepochybně i následný prodej akcií stávajících akcionářů obviněnému Herodesovi, neboť tímto krokem se pro případ, že by byl zjišťován vlastník společnosti Farma Čapí hnízdo, snížil procentuální podíl akcií držených rodinnými příslušníky obviněného Ing. Babiše. Nabyvatel 60% podílu akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, obviněný Herodes, nemohl být právně považován za příbuzného obviněného Ing. Babiše nebo za osobu jemu blízkou, byť se jedná o bratra v té době partnerky obviněného Ing. Babiše."

Babišova spojka Herodes

"Převodem akcií na základě smluv ze dne 16. 2. 2008 na obviněného Herodese však neztratil obviněný Ing. Babiš faktický vliv na společnost Farma Čapí hnízdo. Kromě příbuzenského vztahu s partnerkou obviněného Ing. Babiše, (…), byl obviněný Herodes podle shromážděných důkazů využíván, i když zejména v následné době, k dosažení cílů, které by společnosti ze skupiny Agrofert dosáhnout nemohly."

Nedostatečná snaha vyplnit řádně čestné prohlášení

"V této souvislosti je třeba opětovně poukázat na formu akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, kdy nelze skutečné akcionáře jednoznačně zjistit. Přesto však lze přičítat k tíži obviněného Ing. Nenadála a zejména obviněné Ing. Mayerové, Ph.D., že se dostatečným způsobem nepokusili zjistit informace o vlastnících akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, což byla nezbytná informace k tomu, aby mohli zodpovědně a pravdivě vyplnit Prohlášení (o tom, že Farma Čapí hnízdo je malý a střední podnik, pozn. aut.)."

Čapí hnízdo a Agrofert nejsou z pohledu zákona propojené

"V době přípravy žádosti o poskytnutí dotace, v době jejího podání, ani v době, která uplynula do okamžiku rozhodnutí Výboru RR o poskytnutí dotace, či do uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, však společnost Farma Čapí hnízdo neprodukovala žádné výrobky ani služby, které by mohly sloužit k posuzování toho, zda uvedená společnost působí na společném relevantním trhu společně s jinými podniky, s nimiž by mohla být propojena prostřednictvím fyzické osoby či skupiny fyzických osob."