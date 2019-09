V podvodech nejsme ani nejhorší, ani nejlepší. Problém jsou tendry, říká Zdechovský

před 59 minutami

Ptá se: Vitold

Proč EU poskytuje dotace soukromým firmám, já si myslím, že by měly být zrušeny a dotovat by se měly jenom stavby typu dálnic apod. Co vy na to?

Odpovídá: Tomáš Zdechovský

Dobrý den, pane Vitolde,

naprosto s Vámi souhlasím. Po pěti letech v Evropském parlamentu jsem došel ke stejnému názoru.



Hezký den.