Dotace pro Čapí hnízdo byla pod Babišovou rozlišovací schopností, říká Faltýnek

První místopředseda ANO a zároveň předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek tvrdí, že Andrej Babiš neměl zapotřebí "ušetřit" 50 milionů korun v kauze Čapí hnízdo. Peníze podle něj vůbec neřešil a dotace byla pod jeho rozlišovací schopnosti, sdělil Faltýnek v rozhovoru pro Aktuálně.cz, v němž popisuje téměř dvacetiletý vztah k Babišovi, pro kterého začal pracovat jako manažer Agrofertu.

Přiťukl jste si s Andrejem Babišem na to, že Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo jeho trestní stíhání?

Ne ne, žádné ťukání nebylo.

Ale určitě jste mu alespoň blahopřál.

Samozřejmě jsme se v tomto duchu bavili. Ovšem oba jsme od začátku věděli, že celé stíhání je nesmyslné. Říkali jsme celou dobu to samé.

Tedy že jste nevinní, nevinní, nevinní.

Ano. Říkáme, že je to účelová kauza někým vymyšlená s cílem dostat Babiše z politiky ven.

Ale když se vás zeptám, kdo ji vymyslel, vy odpovíte, že to nevíte.

Nevím.

Jak by to ale někdo udělal?

Já jsem ale přece nejlepší živý příklad, že stíhání bylo nesmyslné.

Proč?

Podívejte (Faltýnek ukazuje žádost policie, aby ho Poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání, pozn. red.), já tady mám žádost policie, která přišla do sněmovny 10. srpna 2017. A ten policista tady píše, že jsme spáchali trestný čin tím, že jsme prodali akcie společnosti ZZN Agro, nepotřebné společnosti z portfolia Agrofertu, předem určeným nabyvatelům. S tím, že prodej schválilo představenstvo bez veřejné nabídky a snahy o dosažení co nejvyšší prodejní ceny. Prý s vědomím, že se jedná o účelový a fiktivní převod akcií. Tahle naprosto nesmyslná a ničím nepodložená konstrukce měla tvořit základ mého obvinění. Rozhodnutí dozorového státního zástupce o zrušení mého stíhání nebylo jakkoliv překvapivé, protože vymyšlená konstrukce policie nemohla obstát. Policie nebyla navíc schopna ji podložit jakýmkoliv důkazem.

Tehdy šlo o to, že jste akcie prodávali blízkým Andreje Babiše, kteří následně požádali o padesátimilionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo.

Předně musím zdůraznit, že o dotaci žádala společnost Farma Čápi hnízdo, která splňovala veškeré podmínky dotace, což teď bylo potvrzeno i pravomocným rozhodnutím Městského státního zastupitelství v Praze. Nikoliv tedy osoby blízké pana Babiše. V tomto je vaše otázka zavádějící. My jsme žádný trestný čin nespáchali. Akcie jsme prodali, ty byly zaplaceny, a to podle smlouvy, která tady fyzicky leží. Takže není fiktivní. My jako představenstvo jsme je prodali s výtěžkem 400 tisíc korun nad účetní hodnotu podle znaleckého posudku. Chovali jsme se s péčí řádného hospodáře, kdy jsme si nechali udělat posudek a podle něho jsme to prodali. A k prodeji skutečně došlo, peníze byly zaplaceny. A kvůli tomuto mě policista vinil ze zločinu.

Ale nakonec žalobci vaše stíhání zastavili.

Ale jak vůbec mohli policisté něco takového napsat a jak jsem mohl být stíhaný? A jak mohl být stíhaný pan Babiš, jeho blízcí a další lidé? Od začátku mi bylo jasné, že nikdo z nás nic neprovedl, a proto jsem vůbec nebyl překvapený, že všechna stíhání byla zastavena. Přesto jsme byli několik let smaženi. To mě šokuje.

50 milionů bylo pod rozlišovací schopnosti Babiše

Nebylo ale zvláštní, že Andrej Babiš, už v té době jeden z nejbohatších podnikatelů, se rozhodl prodat jednu malou společnost svým příbuzným, a to ve chvíli, kdy byl vypsaný program pro malé a střední podnikatele na získání evropských dotací?

Nebylo to zvláštní. ZZN Agro byla naše dceřiná nepotřebná společnost, proto jsme ji jako ZZN Pelhřimov, kde jsem seděl v představenstvu, prodali dětem pana Babiše.

Ale kdyby žádal o dotaci 50 milionů přímo pan Babiš, tak by na ně neměl nárok. Proto se nelze divit, že prodej akcií jeho dětem působí podezřele. Nemyslíte?

Podezřelé to může připadat tomu, kdo dané problematice nerozumí. Za prvé znovu zopakuji, že je důležité bavit se v přesných pojmech a rozlišovat mezi právnickou a fyzickou osobou. Vy mícháte jablka a hrušky. Za druhé nelze polemizovat co by kdyby. Nic takového v právu neplatí. Ale vše bylo v pořádku, oni ty akcie zaplatili a požádali o dotaci. Nikdo nic neudělal tajně, vše bylo udělané podle pravidel. Bylo to veřejné a podložené dokumenty.

Ale nebylo to od Andreje Babiše celé vymyšlené tak, aby dosáhl na 50 milionů?

Nebylo. Nic protiprávního se v této kauze nestalo a to potvrdil i státní zástupce.

Ale jde o to, jestli Andrej Babiš, který léta prohlašuje, jak zatočí s nepoctivostí, se nesnažil dostat k 50 milionům, na které by jako velký podnikatel neměl nárok.

Pane redaktore, podle mě on tuto věc vůbec neřešil. To bylo pod jeho rozlišovací schopnosti. Měl spoustu jiných starostí. Pro nás to skončilo prodejem té firmy.

Neřešil 50 milionů?

Ale vezměte si to z pohledu veškerých nákladů. Celková investice do Čapího hnízda je 900 milionů korun, skoro miliarda. A 50 milionů je pět procent. Navíc Čapí hnízdo stojí, lidé tam chodí, nikdo nic neukradl. A znovu opakuji. Farma Čapí hnízdo, a. s., požádala o dotaci podle platných pravidel a Regionální operační program Střední Čechy dotaci schválil. Vše bylo mimo jiné tehdy kontrolované ministerstvem financí.

Ale nešel do toho Andrej Babiš s tím, aby vyzrál na jiné zájemce o dotaci, kteří na rozdíl od něj byli opravdu malí či střední podnikatelé? A teď už to tři roky vehementně popírá, přestože dřív tvrdil, že vybudování Čapího hnízda je jeho nápad?

Do těchto spekulací se já nechci pouštět. Pro mě je opravdu rozhodující to, že ten, kdo poskytoval dotaci, si prověřil všechny potřebné věci a řekl: Ano, je to v pořádku, je možné o dotaci požádat. Víc bych to nerozebíral.

Ale stejně, on, který je známý svou šetřivostí, by se nesnažil uspořit 50 milionů, kdyby viděl příležitost, jak to udělat?

Teď se dostáváte na tenký led spekulací.

Ty peníze původně opravdu ušetřil, než je po vznesení obvinění vrátil.

Byl to projekt jeho dětí, které chtěly jít skutečně samostatnou cestou. A spojení s Agrofertem bylo jen proto, že Agrofert ručil za úvěr jejich společnosti Farma Čapí hnízdo. Ale to přece není nic špatného, trestného.

Vy samozřejmě budete stát za Andrejem Babišem, stejně jako za ním stojíte už přes dvacet let, kdy jste se potkali v byznysu.

Vždyť se mě tato věc s Čapím hnízdem týkala. Vím, co jsem udělal a jak se věci měly. Zastavení trestního stíhání je logické, správné a já nic jiného neočekával.

Velkou politiku jsem neřešil

Mimochodem, za jakých okolností jste se stal v roce 2001 zaměstnancem Agrofertu, a tedy Andreje Babiše?

Tehdy jsem byl v představenstvu prostějovské společnosti Tchecomalt Group, kterou vlastnila Investiční a poštovní banka. Po vyhlášení nucené správy nad IPB v roce 2000 se Tchecomalt dostal do konkurzní situace a v rámci Tchecomaltu byla spousta zemědělských firem, včetně Obchodních sladoven Prostějov. Ty si koupila od správce konkurzní podstaty francouzská společnost Soufflet a určitý díl zemědělské části koupil Agrofert. Protože já dělal v této zemědělské části, tak si mě fakticky Babiš takto koupil. Jako manažera.

A také jako komunálního politika, který byl už od roku 1990 radním Prostějova. Nejdříve za Zemědělskou stranu a potom za ČSSD. V té době jste se o politice nebavili?

Vůbec. On respektoval to, že jsem činný v sociální demokracii. A já jsem navíc radního nedělal na úkor své práce v Agrofertu. Vstával jsem ve čtyři ráno a jel naplno celé dny. Měl jsem více sil než dnes.

Jak známo, v roce 2011 přišel Andrej Babiš za vámi a řekl vám, že chce jít do politiky, což jste mu rozmlouval. Zajímá mě jeho motivace. On tvrdí, že byl rozladěný z poměrů v Česku, ale nemyslel si spíš to, že mu obchody půjdou lépe, když získá pozice v politice?

Ne. Jeho štvalo to, jak to v naší zemi vypadá. Jeho motivací byla naštvanost. Jednoznačně.

Ale, pane předsedo, nebyl on přece součástí systému, který tady po roce 1989 vznikl, včetně divokého stylu podnikání a propojení byznysu s politikou? On přece řadu politiků znal, počínaje Stanislavem Grossem z vaší ČSSD a konče Ivanem Langerem z ODS.

Pane redaktore, můžete mi jmenovat nějakého jednoho velkého podnikatele, který nebyl součástí nějakého systému? Všichni se znali. Ale Andreje Babiše štvalo, když viděl, jak na tom země je, jak to tady vypadá.

Ale co ho štvalo?

Prostě byl naštvaný. Podle mě mu vadilo, že se tady ve velkém krade. Nejbližší okolí mu říkalo, ať jde do politiky. A když říkám nejbližší, tak nemyslím rodinu, ta mu určitě něco takového neříkala.

Vy jste mu také politiku nedoporučoval.

Nedoporučoval. Bylo mi jasné, že tradiční strany budou dělat všechno pro to, aby v politice nebyl. Což se přesně děje. Navíc v byznysu platí podání ruky. Myslíte, že to platí i v politice? V žádném případě.

Ale vy jste byl přece z tradiční strany, sociální demokrat. Uznáváte, že se tady tradičním stranám po roce 1989 i mnohé podařilo?

Uznávám to, nezpochybňuji to. Ale v určité fázi se to dostalo na nesnesitelnou úroveň, určitě si tu atmosféru vybavujete, mnozí lidé byli stále více naštvaní, co se v zemi dělo.

A vám něco vadilo?

Já jsem velkou politiku neřešil, věnoval jsem se práci v Agrofertu, seděl jsem v představenstvu a měl na starosti část, která se týkala zemědělství.

Co přesně jste dělal?

Hodně jsem se podílel na mnoha akvizicích, kupoval jsem například Olmu Olomouc, což znamenalo vést stovky jednání s akcionáři. V těch dobách, což byly roky 2000 až 2013, jsem najel ročně tak 120 tisíc kilometrů.

Co říkáte informacím v médiích, že si Andrej Babiš s Agrofertem při tomto nakupování počínal velmi tvrdě a řadu zástupců těchto firem dostal, lidově řečeno, do kolen?

Bylo to přesně naopak. Kupoval jsem například Olmu Olomouc a řadu jiných firem. A když se zeptáte například zemědělců, kteří byli akcionáři v Olmě, tak jsme se s nimi v pohodě domluvili a do koruny jim zaplatili vše, co jsme slíbili, včetně závazků. Nemůžou říci jediné křivé slovo.

Ale například převzetí Agra Jevišovice, které patřilo Bohumíru Radovi, nebylo asi v rukavičkách.

Takovým případům dávají média prostor.

Takže byste řekl, že byly výjimky, kdy Andrej Babiš postupoval hodně tvrdě?

Nebyly žádné výjimky. Vždy jsme postupovali férově. I v případě pana Rady, byť on tvrdí něco jiného. Kdybychom nepřišli, on by zbankrotoval a přišel o veškerý majetek.

Spolupráce se Státní bezpečností mě vůbec nezajímá

Z manažera Agrofertu jste se stal vlivným politikem. Mimo jiné jste předseda zdaleka největšího poslaneckého klubu, bez něho se nedá ve sněmovně téměř nic prosadit.

Věřte mi ale, že se mi odcházelo z ČSSD těžko, dodnes vzpomínám s dojetím na loučení se svými kolegy v ČSSD. Pracoval jsem pro Prostějov a jsem na toto nádherné město hrdý, narodil jsem se tam, padesát let jsem tam žil. I když tam nyní nežiju, je tam po nás něco vidět, opravené domy, parky, chodníky, vybudované kruhové objezdy a další věci. Město je ve výborné ekonomické kondici, nemá žádný dluh. Jsem na to pyšný, i když se tomu někdo může smát. Ať se ale směje. Dvakrát jsem tam vyhrál volby, ale nikdy jsem nedělal primátora.

Napadlo vás při založení ANO, že jednou bude mít Andrej Babiš, a vy s ním, v rukou centrální vládu plus vládu nad několika kraji a řadou měst?

Nenapadlo mě, že se jednou dočkáme tak obrovského úspěchu. Vezměte si, že ANO vyhrálo poslední šestery nebo sedmery volby a přes to všechno, co se na šéfa valí, tak to s preferencemi nic nedělá.

Čím si vysvětlujete to, že mu je řada voličů tak moc věrných?

Nic proti novinářům, ale myslím, že lidé si dokážou udělat vlastní názor bez ohledu na to, co se píše.

Nevolí ho hlavně proto, že ekonomika zažívá dobré časy a on rozdává peníze, kde se jen dá?

Určitě ne. To vůbec. Něco takového nefunguje. Vezměte si, že sociální demokracie také rozdávala, a přesto je někde na osmi procentech.

Tak proč podle vás funguje "faktor Babiš"?

Protože to je silný "lídr", který když něco řekne, tak to udělá. To je podle mě nejdůležitější.

Nevadilo vám nikdy to, že je vedený ve svazcích Státní bezpečnosti jako její spolupracovník pod označením Bureš?

Toto nikdy nemělo žádný vliv na to, jak jsem ho bral a beru. Vůbec žádný vliv.

Proč?

Vždyť já ho znám dvacet let. Tak s ním mám přece nějakou osobní zkušenost a věřím tomu, co říká.

Jakou zkušenost?

Pro mě je to šéf, kterého uznávám jako extrémně schopného člověka. Má za sebou obrovský kus práce. Vybudoval jednu z největších firem v zemi, zaměstnává přes 30 tisíc lidí de facto po celé Evropě. To je přece dostatečná kvalifikace, na které nic nezmění nějaké řeči o Státní bezpečnosti. Navíc on nikdy žádný soud ohledně své údajné spolupráce neprohrál. Nikdy. Pro mě je debata o Státní bezpečnosti třicet let po roce 1989 úplně mimo moje vnímání.

A co říkáte na to, že podle odborníků ze slovenského Ústavu paměti národa existují ve třinácti svazcích záznamy, které dle jejich slov dokazují Babišovu spolupráci?

Řeknu to úplně na rovinu. Mě to vůbec nezajímá. Vůbec. Protože ho znám dlouho a vážím si ho. Informace kolem Státní bezpečnosti jsou pro mě zcela nepodstatné.

Bavili jsme se o tom, jestli Andrej Babiš nešel do politiky proto, aby pomohl svému podnikání. Řekněte mi - přijala někdy Poslanecká sněmovna něco, co by bylo proti zájmům Agrofertu?

Stoprocentně ano.

Co?

V podstatě jakýkoliv zákon, který dopadá na velké firmy, nebo podnikatele, tak samozřejmě dopadá i na Agrofert. Myslet si, že Agrofertu se takové zákony netýkají, je přece úplně bláhové. Třeba EET - i Agrofert má provozovny. A pokud jde o zemědělství, tak třeba došlo ke změně pravidel investičních dotací v zemědělství ve prospěch malých zemědělců. Vytvořili se pro ně speciální podopatření, a tím dosáhli na více než dvojnásobně větší úspěšnost v získání dotace než velké podniky.

Co bude s naší zemí dál? Tipl byste si, že vyhrajete krajské a parlamentní volby?

Nad tím nijak nepřemýšlím. Je jasné, že společnost je rozdělená. Přestože vláda pracuje naplno a dělá toho pro lidi velmi mnoho.

Pokud byste vyhráli parlamentní volby, nebojíte se toho, že budete možná těžko hledat strany, které by s vámi chtěly vládnout?

Já se nebojím ničeho.

Nevadí vám ani to, že se mění voliči vašeho hnutí? Že se stále více opíráte spíše o seniory a méně vzdělané lidi?

Jak říká Andrej Babiš, my máme program pro všechny.

Ale vnímáte, že se mění vaši voliči?

To se mění, ale důležité jsou výsledky naší práce. A u nás začíná probíhat debata směrem k živnostníkům.

V jakém smyslu?

Že živnostníci jsou nesmírně důležití a my se jim budeme snažit pomáhat. Zaměstnávají sami sebe, své rodinné příslušníky a je potřeba si jich vážit. My řešíme učitele, zdravotníky, sestřičky, důchodce, seniory a teď se zaměříme na živnostníky.

Nezvažovali jste v ANO možnost vládnout bez ČSSD s podporou několika lidí nakloněných prezidentovi?

Nezvažovali.

Ale bylo by to možné, ne?

Teoreticky ano, ale ani předseda, ani já, ani poslanecký klub si něco takového nepřejeme.

A co SPD Tomio Okamury? O vás se říká, že byste se domluvil s kýmkoliv.

Ale tato debata je za námi, vládneme dál s ČSSD. Navíc víte, že my jsme po volbách jako první oslovili ODS, která řekla, že s trestně stíhaným premiérem nejde do vlády.

Vy jako bývalý sociální demokrat byste šel s ODS?

Já jsem pragmatik. Když by byla možnost středopravicové koalice, já bych do ní šel.