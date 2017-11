Někdejší Topolánkův spolupracovník Dalík nastoupil do vězení. Dotazy novinářů ignoroval

před 14 minutami

Lobbista Marek Dalík nastoupil k výkonu trestu do ruzyňské věznice v pondělí těsně po půl čtvrté. Na dotazy novinářů, kteří na něj čekali, neodpovídal. "Já jdu do nástupu trestu," řekl, když zazvonil na vězeňskou službu, aby ho pustila do budovy. Dalík si má odpykat pětiletý trest za případ související s nákupem obrněnců Pandur. Soud vynesl pravomocný rozsudek na konci letošního července, kdy se kauzou musel zabývat podruhé. Původní čtyřletý trest zrušil Nejvyšší soud. Dalík byl tehdy okamžitě propuštěn z vězení, kde si z trestu odpykal zhruba sedm měsíců. Vinu dlouhodobě odmítá. Dalíkův někdejší přítel a spolupracovník Mirek Topolánek přitom o víkendu ohlásil kandidaturu na prezidenta.

