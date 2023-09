Shoďte vládu a spojte se s Okamurou, radí lidé Babišovi, který opět chystá obytňák

Zatímco vláda čelí ekonomické krizi a klesající důvěře veřejnosti, hnutí ANO objíždí zemi a nabírá voliče, kteří si přejí pád kabinetu. Aktuálně.cz se v terénu přesvědčilo, jak s touto strategií slaví hnutí expremiéra Andreje Babiše úspěch. Vládě vyčítá špatnou ekonomickou situaci, na které má přitom samo podíl. Průzkumy navíc ukazují, že mu daří přilákat stále více také mladší voliče.

Dlouhá, kritická a často vulgární vystoupení Andreje Babiše ve sněmovně sice vyvolávají pobavení a odsudky, v táboře nejsilnějšího opozičního hnutí si z toho ale nikdo nic nedělá. Jeho členové nepochybují, že právě s takovým stylem politiky kráčí k převzetí moci po volbách v roce 2025. V úspěch doufají už o rok dříve.

"První příležitostí, kdy může vláda dostat ťafku, jsou volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Musíte zmobilizovat známé, příbuzné, děti, rodiče, kamarády. Vysvětlovat, o co se tady hraje," naléhal minulý týden na příznivce ANO předseda stínové vlády Karel Havlíček.

Navazuji na své ranní video. Tady je moje komunikace s předsedou ANO Andrejem Babišem na téma "zaprodaná" média samostatně. Nemám nic proto debatě o postoji médií k hnutí ANO a vládním stranám, ale jsem proti tomu, aby pan Babiš říkal, jak jsme koupení a máme novou totalitu. pic.twitter.com/H5IH5Ss9Gk — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 4, 2023

Přestože kabinetu Petra Fialy z ODS důvěřuje podle nejnovějších dat Centra pro výzkum veřejného mínění pouhá čtvrtina obyvatel, kvůli pohodlné většině 108 poslanců ve dvousetčlenné sněmovně do řádných voleb nejspíš vydrží. S tím se opozice smiřuje. Šanci vidí v tom, že by se pět vládních stran mohlo rozhádat.

"Když vláda dostane v evropských volbách silný políček, může se rozkolísat. My musíme volit jedině legální prostředky. Ale je to i na vás, musíte všechny přesvědčovat, včetně chození na demonstrace. Každý, kdo tam jde, toho si vážíme," prohlašoval Havlíček. Lidé vládě vyčítají především špatnou ekonomickou situaci, část veřejnosti také protestuje proti podpoře Ukrajiny bránící se od loňska ruské vojenské agresi.

Do boje o Evropu volá i předseda Babiš. Ještě než se zavřel na jednání s komunálními politiky svého hnutí před týdnem v Hradci Králové, byly slyšet první věty k nim. "Musíme především vyhrát evropské volby," zdůrazňoval.

Problém je, že podle průzkumů voliči ANO k těmto volbám nechodí, hnutí navíc chybí silná osobnost do čela kandidátky. Známí zástupci ANO na evropské scéně se od strany odvrátili. Ať už jde o eurokomisařku Věru Jourovou, europoslankyně Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou nebo někdejšího místopředsedu europarlamentu Pavla Teličku.

ANO nabírá sympatie mladých voličů

Přestože propad důvěry vládě v polovině mandátu bývá v Česku obvyklý, klesající čísla Fialova kabinetu představují pro koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů problém. Agentura Kantar hlásí, že voliči začínají opatrně přecházet například od ODS k ANO.

"Nezanedbatelná část veřejnosti si od vládních stran slibovala naděje, které se z jejich pohledu neplní. Vzniká podhoubí pro to, aby se těsně před volbami začaly preference měnit v neprospěch koalice," uvedl sociolog Jan Herzmann, který se politickým preferencím dlouhodobě věnuje. Výrazně se to podle něj může projevit už v evropských volbách.

Na nový trend navíc upozornil analytik Pavel Ranocha z Kantaru. Hnutí ANO, které má pověst strany pro důchodce, se daří získávat mladší sympatizanty. "Mezi mladými do 30 let letos na jaře vzrostly preference ANO až na 28 procent, což je opravdu velký posun. Ještě loni na podzim se pohybovaly kolem 16 procent," připomněl.

Minulý týden na mítinku v Hradci Králové sice převažovala střední a starší generace, několik mladých ale nechybělo. Jeden z nich, prodavač Martin, tvrdí, že zná spoustu mladých, kteří hnutí fandí. "Akorát to neřeknou veřejně, protože se lidé posmívají voličům ANO," řekl. Babiš se podle něj snaží Česku pomáhat. "Líbilo se mi třeba, jak bojuje za sport, díky němu vznikla Národní sportovní agentura. Dnešní politici, kteří jsou u koryta, jen okrádají lidi," prohlásil.

Snaha přihřát si svoji politickou polívčičku na otevření hradeckého stadionu je sice dost trapná, ale pochopitelná.

Setkání krajského hejtmana za ODS s kompletní “stínovou vládou” ANO je pak neméně trapné, ale navíc i velmi obtížně pochopitelné.

Nebo nám tím snad… pic.twitter.com/Q6YGCTMthq — Martin Dvořák 🌈 (@_MartinDvorak) September 3, 2023

Samotný mítink ilustroval, jak opoziční hnutí útočí na voliče, znechucené současnou vládní koalicí. Politici ANO se chlubili tím, že je ve městě vítal samotný hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček z ODS. Ten později od představitelů koalice schytal kritiku za vstřícnost k ANO a hájil se tím, že zastupuje zájmy kraje a snaží se komunikovat s každým.

"Naši planetu ovládají zbrojaři, výrobci léků a média. Žijeme v nové totalitě. Česká televize, Český rozhlas a další různá média fandí pětikoalici, je to vymývání mozků," prohlašoval expremiér. Oznámil také, že v říjnu znovu vyjede do regionů s obytným vozem, aby říkal lidem pravdu - za kterou označuje stanoviska svého hnutí. Ve zmiňovaných médiích přitom vychází články i komentáře kritické k nynější vládní koalici a poukazující na její kauzy.

Ke kritice se přidali i další zástupci ANO, exministryně Alena Schillerová s Klárou Dostálovou, bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček nebo stínová ministryně školství Jana Berkovcová. Podle Schillerové umí vláda Česko jen zadlužovat, Dostálová kritizuje údajné nevyužívání evropských dotací. Vondráček mluví o možných podvodech při zavedení korespondenční volby a Berkovcová odmítá společné toalety ve školách pro dívky a hochy.

Zástupci vlády sice opakovaně označují všechna tato obvinění za nepravdivá, na mítinku ale bylo vidět, že podobné strašení zabírá. Stejně jako na otázkách, které lidé pokládali.

Jsme v čudu, pokud zůstane tato vláda

"Měli byste se pokusit nějak porazit dnešní vládní stoosmičku," narážel jeden z účastníků na koaliční většinu ve sněmovně. "Jestli bude vládnout ještě dva roky, tak jsme v čudu. To, co se tu děje, hraničí s vlastizradou. Nešlo by se s někým proti vládě spojit? Třeba s panem Rajchlem," zmínil předsedu neparlamentní strany PRO Jindřicha Rajchla, organizátora protivládních demonstrací. V sále se ozval potlesk. "S ním a třeba i s Tomiem Okamurou," jmenoval šéfa opoziční SPD za přikyvování dalších účastníků.

Ke spolupráci se zmiňovanou dvojicí se Babiš ani Havlíček nehlásí, protesty v ulicích však vítají. "Ve sněmovně máme jako opozice jen 92 hlasů. Co s tím máme dělat? Berou nám slovo, porušují jednací řád. Je to fakt totalita, chtěli nám vzít i možnost mluvit s přednostním právem," odpovídal Babiš s odkazem na atmosféru ve sněmovně.

Opozice má možnost svobodně vystupovat, ale protože sahá k obstrukcím a mnohahodinovým vystoupením, koalice občas prosadí například zkrácení řečnické lhůty.

Na otázku Aktuálně.cz, zda někdejší Babišovi ministři cítí spoluzodpovědnost za dnešní špatnou ekonomickou situaci, reaguje předseda ironicky. "Pan novinář se nás snaží zkoušet," prohlásil a pustil se do nové kritiky. "Lžou ráno, na oběd, večer. Oni mají jedině starost o Ukrajinu. To je Ukrajina od rána do večera," vzpomněl téma, které Fialově vládě a médiím vyčítá. Ohledně spoluzodpovědnosti ANO za špatný stav Česka neřekl nic.

Ekonomické krizi se přitom Česko blížilo už v době, kdy Babiš se svým týmem vládl. Tedy v letech 2017 až 2021. Ekonomové vládě vyčítali, že tehdejší hospodářský růst využívá k utrácení peněz, aniž by se její členové pustili do reforem. Babišův kabinet namítal, že je nezbytné přidat lidem na výplatách či důchodech nebo že investuje do dopravy.

"V éře solidního ekonomického růstu a přebytkových veřejných rozpočtů jsme upřednostnili okamžitý prospěch před investicemi do budoucnosti," uvedl například člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Státní kasu podle něj ovládli rozpočtoví populisté. "Místo aby tvořili rezervy, zacházeli s penězi v duchu hesla ‘když máme, dejme si, když nemáme, věřme si’. Česko svou budoucnost projedlo," zhodnotil Babišovy roky.

Video: Vláda tam bude asi až do konce, reagoval Babiš v Hradci Králové na žádosti příznivců, aby Fialův kabinet co nejdříve shodil