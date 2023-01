Co ukrývají světy Babiše a Pavla. Oba volili knížete a svrhnout komunisty nepomáhali

+

Andrej Babiš

Narodil se 2. září 1954 v Bratislavě. Jeho otec Štefan byl vedoucím odboru v podniku Řemeslnické potřeby známém jako ŘEMPO, dva roky po Andrejově narození přešel do podniku zahraničního obchodu Strojexport a dostal práci v zahraničí. Do první třídy Andrej nastoupil na škole při československém velvyslanectví v Paříži. V roce 1962 se rodina vrátila do Bratislavy, otec byl vyloučen z Komunistické strany Československa, protože ztratil stranickou legitimaci a nenahlásil, že má sestru v Kanadě. Znamenalo to kariérní pád, místo našel jako asistent katedry zahraničního obchodu Vysoké školy ekonomické. Andrej byl ještě na základní škole, v devíti letech ho matka Adriana přihlásila do tenisové školy. Později na ni Andrej vzpomínal jako na motor rodiny, s otcem měl vztah komplikovanější. Podle knihy Tomáše Perglera Babiš - příběh oligarchy trpěl otec záchvaty agresivity.