Autorkou přípisu Hradu k výhrůžnému čínskému dopisu Kuberovi je dcera šéfa Zemanovců

Autorem třístránkového dokumentu, který Hrad připojil k výhrůžnému dopisu od čínské ambasády, než ho předal předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, je podle zjištění Aktuálně.cz dcera šéfa Zemanovců. Příbuzná Lubomíra Nečase, který je zároveň prezidentovým lékařem, působí na Hradě jako analytička. Nečas tvrdí, že vyhrála výběrové řízení. Hrad její angažmá odmítl komentovat.

Deník Aktuálně.cz už informoval, že čínská ambasáda poslala do kanceláře prezidenta Miloše Zemana v polovině ledna dopis, v němž vyhrožovala, že pokud tehdejší šéf Senátu Jaroslav Kubera pojede na Tchaj-wan, české firmy "budou platit". Současný šéf Senátu Miloš Vystrčil označil dopis za "výhrůžný, až vyděračský". Hrad se však diplomaticky neohradil, místo toho ho podpořil vlastním přípisem. A následně oba dokumenty předal Kuberovi, když dorazil na novoroční oběd.

Za přípis zodpovídá podle toho, co je uvedeno v hlavičce dokumentu, jako předkladatel šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák. Autorkou je ale podle dokumentu "P. Nečasová".

Ve svém hodnocení toho, zda má Kubera na Tchaj-wan jet, byli hradní experti striktní. "Cesta předsedy Senátu J. Kubery je v současné době krajně nevhodná. Lze předpokládat, že v důsledku cesty dojde ke zmražení česko-čínské relace na dlouhou dobu, a to jak na úrovni politické, tak na úrovni ekonomické, jak tomu bylo v roce 2009," píše se ve stanovisku, které nese datum 13. ledna a jejž Jindrák následně předložil prezidentovi. Podpůrné argumenty tvrzení kopírují čínské výhrůžky.

Podle nynějšího zjištění Aktuálně.cz je autorkou stanoviska Hradu Petra Nečasová - dcera prezidentova osobního lékaře a zároveň šéfa Strany práv občanů Zemanovci (SPOZ) Lubomíra Nečase. Nečas to na přímý dotaz Aktuálně.cz potvrdil. Tvrdí však, že neměl žádný vliv na to, že jeho dcera post získala. "Pracuje na analytickém oddělení zahraničního odboru. Já do toho nezasahoval. Neměl jsem jak. Vypsali výběrové řízení, ona se přihlásila a zvítězila," řekl redakci Nečas.

Zároveň připustil, že jeho dcera nemá ohledně Číny žádné speciální vzdělání. "S Čínou nemá nic. Dostala to za úkol. Má vystudovanou právnickou fakultu, pobývala v zahraničí. Umí tři nebo čtyři cizí jazyky," dodal Nečas.

Nadřízený Nečasové Jindrák na dotazy Aktuálně.cz odpovídat nechtěl. Mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček na zaslané dotazy Aktuálně.cz neodpověděl.

Se Zemanem v Číně

Z veřejně dostupného dokumentu je patrné, že Nečasová byla vedle Jindráka, kancléře Vratislava Mynáře či mluvčího Jiřího Ovčáčka jedním z jedenácti zaměstnanců Hradu, kteří loni v dubnu se Zemanem vyrazili do Číny. Zeman sliboval, že tam vyjedná miliardové investice. Ty nepřišly doteď.

Související Kancléř Mynář se během epidemie setkal v Pekingu s čínským vicepremiérem

Zeman to sice letos začal kritizovat a prohlásil, že nepojede na dubnový summit projektu 17+1, který v Pekingu pořádá komunistický prezident Si Ťin-pching, ale pro jeho okolí jsou vztahy s Čínou pořád prioritou. Kancléř Vratislav Mynář, sám člen a bývalý předseda SPOZ, se například minulý týden ve čtvrtek v Pekingu setkal s jedním z čínských vicepremiérů Chu Čchun-chuem.

Informovala o tom tisková agentura Nová Čína, podle které Chu Čchun-chu ocenil návštěvu v době epidemie nového typu koronaviru jako důkaz "hlubokého přátelství české vlády a lidu".

Zemanovcům se na Hradě daří dlouhodobě To, že se sponzorům čí blízkým prezidentovy strany, která v minulosti hrála klíčovou roli ve financování jeho volebních kampaní, na Hradě daří, je od nástupu Zemana do funkce častý jev. Partaj vznikla kolem Miloše Zemana v minulé dekádě, uvedla ho zpět do politiky a předznamenala jeho cestu na Pražský hrad.

V letech 2020, 2021 a 2022 tak například bude akce nazvaná Vánoce na Pražském hradě a Velikonoce na Pražském hradě pořádat firma Astacus jednatele Martina Pechana. V době, kdy se rozhodovalo o předešlých pronájmech pro Pechanovu firmu na Hradě, naposílalo celkem pět jeho zaměstnanců na účet SPOZ minimálně 830 tisíc korun, jak dříve informovali Reportéři ČT.

Aktuálně.cz už také loni v říjnu informovalo o tom, že Hrad zaplatil více než 200 tisíc korun za web pro summit Miloše Zemana s prezidenty Visegrádské skupiny. Dle expertů přitom vývoj podobného webu přijde jen na několik desítek tisíc. Veřejné peníze podřízení kancléře Mynáře poslali stejné firmě, která spravuje stránky Zemanovců, soukromý web prezidenta i doménu Zemannahrad.cz.

V sídle prezidenta v Lánech pak sponzoři Zemanových kampaní, kteří peníze posílali prostřednictvím Zemanovců, získali za Zemanova vládnutí zakázky za miliony.

Dopis bude řešit Senát i Sněmovna

Zjištění Aktuálně.cz, že Hrad výhružný dopis zatajil, vyvolalo mezi částí politiků kritické reakce. Ve středu bude o dopise jednat zahraniční výbor Sněmovny. O týden později pak stejný výbor senátu.

Podle nástupce zesnulého Kubery Miloše Vystrčila (ODS) list staví Česko do role čínského lokaje. Vystrčil zároveň žádá Hrad o vysvětlení, proč dopis utajil a diplomaticky se vůči němu neohradil, jak by podle něj mělo být u suverénního státu samozřejmé.

"Já vlastně ani nevím, zda pan prezident dopis četl a řekl si, že je to takto správně, a následně list dal panu předsedovi Kuberovi, nebo ho nečetl. Jeho heslo při prezidentské volbě říkalo, že tato země je naše, tak bych očekával, že se toho bude držet," řekl Aktuálně.cz druhý nejvyšší ústavní činitel.

Dopis řešil i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten ho označil za "velmi nestandardní" a chce, aby se na reakci shodli všichni nejvyšší ústavní činitelé na speciální schůzce příští týden.

"Domluvili jsme se, že bychom to (dopis) měli řešit na schůzce nejvyšších ústavních činitelů. Jsem přesvědčen, že bychom na to měli reagovat jednotně," uvedl Petříček. Zároveň ministr Senát požádal, aby uspořádal veřejné slyšení k česko-čínským vztahům. Konat by se mohlo do tří měsíců.

Šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer ale přípravu prohlášení nejvyšších ústavních činitelů na schůzce považuje za předčasnou. "Přijímat usnesení čtyř v situaci, kdy nevíme, za jakých okolností vznikl skandální dopis a proč na něm šest týdnů seděla kancelář prezidenta, a zdá se, že nedělala nic, je jako vytvářet fíkové listy na hrubou dysfunkci státu. Ptám se: věděl o dopise prezident? Proč neinformoval ministra? Proč nevykázal čínského ambasadora do patřičných mezí?" řekl Aktuálně.cz Fischer.

Vystrčil se stále rozhoduje, zda na Kuberovo rozhodnutí vyrazit na Tchaj-wan naváže. Kubera náhle zemřel na konci ledna, cesta byla původně plánována na únor. Zatímco zahraniční výbor Senátu vedený Pavlem Fischerem výbor podpořil, Petříček cestu vedenou předsedou Senátu označil za "poměrně výjimečnou". "Nicméně je to záležitost parlamentní diplomacie. Já nebudu panu předsedovi (Vystrčilovi) říkat, jestli má jezdit, nebo ne. Je to skutečně na jeho zvážení," dodal. Podle ministra by se Česko mělo držet dosavadních principů vztahů s Čínou a uvážit, zda případných ekonomických přínosů nelze dosáhnout jinak.