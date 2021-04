Nezákonný, extrémní, rozleptávající důvěru. Experti hodnotí restrikci nového ministra

Hned při první aplikaci pandemického zákona se dostala vláda do složité pozice. Musela najít shodu na tom, zda potvrdí omezení kontaktů nařízené ministerstvem zdravotnictví. Nový šéf resortu Petr Arenberger (za ANO) uplynulou sobotu nařídil, že mimo domácnost se od pondělí nesmí sejít více než dva lidé. Někteří právničtí experti mají za to, že pandemický zákon uplatnění této restrikce nedovoluje.

O půlnoci z neděle na pondělí vypršel nouzový stav. Vláda Andreje Babiše o něj déle než půl roku v kuse opírala všechna opatření proti šíření koronaviru. Režim nouze umožnil, aby se za účelem ochrany veřejného zdraví mohla krátit občanská práva. Omezoval se pohyb, zavíraly se obchody a služby, studenti nemohli chodit do školy.

Od pondělí se platná nařízení přijímají podle pandemického zákona, jejž parlament schválil právě z tohoto důvodu. Restrikce vydává ministerstvo zdravotnictví, do 48 hodin je musí potvrdit vláda. Kdyby se naplnil plán předchozího šéfa resortu zdravotnictví Jan Blatného, v pondělí se v uzavřených prostorách mohlo začít scházet 10 lidí a pod širým nebem 20 lidí. Blatný takto rozhodl v úterý 6. dubna, den poté ve vládě skončil.

Následně se však ozvala Mezioborová skupina pro epidemické situace, kterou vede lékař Petr Smejkal. Podle něj by bylo tak benevolentní rozvolnění pro setkávání lidí příliš rizikové. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger vydal v sobotu nové opatření, podle něhož se venku či uvnitř mohou sejít nejvýše dva lidé. Vláda jeho krok v pondělí potvrdila. Otevřela se tím však otázka, zda na takto přísnou restrikci mají resort a kabinet oprávnění.

Omezení kontaktů v zákazu obchodů

"Podle mého názoru je to nezákonné, podle mě pandemický zákon takto nelze vykládat. Na to by opravdu bylo potřeba vyhlásit nouzový stav," řekl Aktuálně.cz ústavní právník Jan Wintr. Z podoby restrikce plyne, že ministr Arenberger si problematičnost svého postupu uvědomuje. Omezení kontaktů vtělil do nařízení, jež upravuje činnost obchodů a služeb.

"Zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby," zní část omezení, jehož smyslem je zákaz styku více než dvou lidí při jakékoliv příležitosti.

Pandemický zákon na možnost omezit kontakty lidí přímo nepamatuje. Restrikce zmiňuje pouze pro případ, pokud se jedná o organizované akce. "Zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění covid-19," píše se v zákoně.

Kumulací osob se nemysleli tři lidé v bytě

Ústavní expert Jan Wintr má za to, že výše uvedený princip nelze uplatnit pro jakýkoliv styk lidí. Tím méně třeba pro návštěvy. "Když se podíváme do důvodové zprávy k pandemickému zákonu, je postavená tak, že akcemi se rozumí hudební představení, výstavy či sportovní akce. A řekl bych, že kumulace osob znamená, že se tam skutečně hromadí, čímž se nemyslely tři osoby. To mě vede k závěru, že je to nezákonné."

Obdobně uvažuje i expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál. Kritizuje především způsob, jak široce nový ministr zdravotnictví pandemický zákon vykládá. "Nejsem schopný nakreslit linku mezi tím, které setkání více než dvou osob je soukromou akcí a které už není. Mám za to, že tímto opatřením jsou zakázány veškeré kontakty nad dva lidi, na což nemá ministerstvo pravomoc," řekl Aktuálně.cz.

Podle Dostála je tento postup projevem právního chaosu. Ostatně v tomto duchu mluvil v pátek i sám nový ministr zdravotnictví. Otevřeně připustil možnost, že tato restrikce nemusí obstát před soudem. "Oni (občané, pozn. red.) musí naše mimořádné opatření respektovat do doby, dokud ho třeba nezruší soud," řekl v Interview ČT24. "To znamená, ani ty dva lidi nám pochopitelně neprojdou. Takže je už vlastně úplně jedno, co nastavíme."

Oslava narozenin v extrémním výkladu

Během víkendu ministr svůj postoj revidoval. Po konzultacích s právníky dospěl k závěru, že pandemický zákon lze takto extenzivně vyložit. Nicméně jeho původní slova právnickou obec rozladila. "Takovému postupu nerozumím a v právním státě jej považuji za naprosto nepřijatelný," řekl k tomu Aktuálně.cz expert na tuto oblast práva Jiří Vaníček.

"Není možné, aby ministr připouštěl, že ví, že jedná nezákonně, ale že holt to bude platit, dokud to nezruší soud. Tohle byl velký přešlap," podotkl ústavní právník Wintr. Současně ale upozornil, že ministr zdravotnictví tuto názorovou pozici opustil. Arenberger navíc pro takto širokou interpretaci pandemického zákona našel i některé příznivce z řad akademiků.

Ondřej Preuss z pražské právnické fakulty by sice pro restrikci kontaktů raději dal přednost vyhlášení nouzového stavu, ale v použití pandemického zákona tímto způsobem explicitní porušení ústavy nevidí. "Podle mě i třeba malá oslava narozenin nebo setkání nad číší vína mohou být v extrémním výkladu označeny za soukromou akci," řekl Aktuálně.cz.

Úskalí zákona o ochraně veřejného zdraví

Podle jeho úvahy setkání více než dvou lidí odpovídá jisté úrovni organizace, protože se lidé musí svolat. Proto ho lze jako soukromou akci zakázat. "Vycházím z toho, že není stanovena žádná hranice. Kde je? Musí to být 30 lidí, nebo pět lidí? Protože z epidemického hlediska je jedno, jestli se lidé sejdou při formálním příležitosti, nebo u někoho v bytě," vysvětluje.

Sám ale uznává, že jde o krajní pohled na možnosti pandemického zákona. Podle něj navíc vláda opakuje stejné chyby: rozhodování narychlo, chaoticky a bez pečlivého uvážení. "Důležitá je další otázka. Má smysl dělat opatření, která prakticky nelze vynutit? Protože když budeme opatření, která se nekontrolují, zavádět, rozleptává to důvěru lidí v právní řád jako takový," podotýká Preuss.

Mezilidské kontakty skutečně lze regulovat. Dovoluje to zákon o ochraně veřejného zdraví, s nímž počítá i pandemický zákon. Advokát Jiří Vaníček však upozorňuje na jedno úskalí. "Zákon o ochraně veřejného zdraví omezení pohybu ukládá osobám, které jsou podezřelé z nákazy, nikoli ostatním osobám, které nejsou nakažené, nebo u nichž není podezření na nákazu."

