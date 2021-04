Blatný blokoval vakcíny z Ruska a Číny, řekl Zeman. Výměna za Sputnik, říká opozice

Odvolaný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) blokoval podle prezidenta Miloše Zemana přísun vakcín do Česka, a je tak spoluodpovědný za zemřelé na covid-19. Zeman to řekl při středečním jmenování ředitele vinohradské nemocnice Petra Arenbergera Blatného nástupcem. Prezident doufá, že se Arenberger nenechá v případě vakcín z Ruska či Číny "otrávit ideologickou hysterií".

"Každý z nás by měl usilovat o to, aby zde bylo co nejvíce efektivních vakcín. Zasloužil se o to pan premiér a i já jsem se obrátil dopisy na izraelského, ruského a čínského prezidenta s žádostí o dodávky vakcín. Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka SÚKL tento proces blokovali," řekl Zeman po jmenování Arenbergera ministrem zdravotnictví.

"Je dobré si uvědomit, že každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí České republice a nese spoluzodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají," dodal.

Zeman uvedl, že vakcínu Sputnik V kupuje řada dalších zemí a že se čínskou vakcínou společnosti Sinopharm nechal naočkovat i maďarský premiér Viktor Orbán. "Takže ideologická hysterie, kterou pozorujeme u některých opozičních politiků nebo hloupých novinářů, je naprosto bezpředmětná. Přeji vám proto ve vaší práci, abyste se touto hysterií nenechal otrávit a abyste svou funkci vykonával v zájmu českého národa a jeho zdraví a životů," sdělil Arenbergerovi.

Prezident mezi zeměmi, které vakcíny z Číny a Ruska kupují, uvedl také Rakousko a Německo. Ani jedna z těchto zemí však zatím tyto vakcíny neobjednala. Německo se sice nebrání používání Sputniku, ale až po schválení evropskou agenturou, stejný postoj mělo dosud české ministerstvo zdravotnictví. Rakousko nákup teprve zvažuje.

Předchozí ministr Jan Blatný nákup ruské vakcíny Sputnik V odmítal do doby, dokud neprojde schválením Evropské lékové agentury (EMA). Stejný názor zastává také velká část odborníků. Blatný však nechtěl komentovat, zda ho post ve vládě stál právě odpor proti Sputniku.

"Jaké já mám pocity, není relevantní. Rád bych požádal, aby všichni respektovali nadále vládu a ministerstvo, ať už bude v jeho čele kdokoliv. Teď to potřebujeme. Jsme z nejhoršího venku, ale musíme táhnout za jeden provaz," dodal Blatný.

Blatného stálo místo odolávání Sputniku, říká Fiala

Naopak Arenberger je používání Sputniku za určitých podmínek nakloněnější. "Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně," vysvětlil Arenberger Novinkám.

Opozici výměna ministrů pobouřila. Podle některých politiků jde o účelovou výměnu protlačenou prezidentem právě proto, aby se mu do Česka podařilo dostat neregistrované vakcíny z Číny a Ruska. "Stručně, je to výměna Blatného za Sputnik. Prezident Zeman připískává celou dobu hostujícímu týmu," napsal na Twitter europoslanec lidovců Tomáš Zdechovský.

Stručně, je to výměna Blatného za Sputnik. Prezident Zeman připískává celou dobu hostujícímu týmu. Takhle okatě by to nedokázal ani Berbr. Bohužel je premiér @AndrejBabis natolik slabý, že radši přivře oči, aby měl klid. Na druhou stranu všechny problémy může hodit na Blatného.🤔 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 7, 2021

"K ministru Blatnému jsem měl řadu výhrad, pokud jsou ale důvodem jeho odvolání jeho výhrady k vakcinaci Sputnikem V, je to skandální," řekl předseda ODS Petr Fiala. "Ministr Blatný končí, akce Sputnik začíná," doplnil poslanec občanských demokratů Martin Kupka.

"Pokud musel ministr Blatný skončit kvůli tomu, že se choval jako odpovědný lékař a nechtěl povolit použití neschválených vakcín a léků, pak je pro naši zemi kombinace Zeman + Babiš ještě větší zlo, než jsem si kdy myslel," napsal na Twitter předseda poslaneckého klubu TOP 09 a lékař Vlastimil Válek.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová již před časem řekla, že ji Zemanovo nařčení z toho, že může za některé mrtvé, protože neumožnila schválení Sputniku, neurazilo. "Naším posláním je to, aby se českým pacientům podávaly účinné, bezpečné a kvalitní léky. A já vždycky vycházím z faktů a dívám se na to, aby léky splnily všechno to, co mají, a aby pacientům pomohly. A speciálně u vakcín se na to musíme dívat bedlivě, protože vakcíny se podávají zdravým jedincům, takže kritéria a všechny požadavky na schválení nebo povolení vakcíny jsou ještě přísnější," vysvětlila v DVTV.

Video: Ke Sputniku chybí data, říká Storová