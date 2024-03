Proč ANO sílí: Loví mladé na sítích, upozadilo Babiše a vytáhlo Havlíčka, říká expert

ANO by nyní získalo 39 procent hlasů, nejvíce v historii průzkumů, oznámila agentura Kantar. Podle jejího analytika se hnutí daří sázka na mladší voliče, podporu má zejména u méně vzdělaných. "Vychází jim také to, že Andrej Babiš se částečně stáhl do ústraní. Na velkou část populace působí jako rudý hadr na býka. Havlíček a Schillerová nemusí tolik lidí odrazovat," říká Pavel Ranocha.

ANO by nyní získalo 39 procent hlasů, oznámila agentura Kantar. | Foto: Radek Bartoníček

Premiér Petr Fiala obvykle odmítá komentovat nejrůznější průzkumy veřejného mínění s tím, že jediným skutečným průzkumem jsou volby. Po zveřejnění posledního volebním modelu agentury Kantar však udělal výjimku. Výjimečné totiž byly i výsledky průzkumu - ANO by podle něj získalo 39 procent hlasů, koalice Spolu jen 20 procent a samotná ODS pak 14,5 procenta.

"Máme k dispozici ještě naše čísla, s mnohem menšími rozdíly," bránil se Fiala. Poukázal na výrazně rozdílné výsledky průzkumů od různých agentur. Všechny se však shodují na trendu - většina vládních stran oslabuje či stagnuje, hnutí ANO si drží stabilní podporu nebo roste. Podle Fialy toho Babišovo hnutí dosahuje radikálnější rétorikou a popíráním západní orientace Česka.

Podle analytika Kantaru Pavla Ranochy sice ANO dál získává voliče, ale je velmi obtížné objasnit jejich pohnutky. "Když nám lidé odpoví, že za poslední dobu změnili preference, tak se jich vždycky ptáme, odkud a kam a jaký k tomu mají důvod. Je to ale těžká disciplína, protože u voličů ANO a tohoto politického spektra je volba lidí často hodně emocionální. Oni sami nedokážou vyjádřit nějaký racionální, specifický, konkrétní důvod," uvádí. Až tři čtvrtiny dotazovaných nevědí, proč by volili právě ANO, nebo uvádějí velmi obecné důvody.

Detailnější pohled na výsledky průzkumů ale vysvětlení alespoň částečně nabízí. Mezi hlavní důvody patří rostoucí podpora ANO u mladých lidí, zejména těch s nižším vzděláním. "Mezi mladými opravdu začíná silně bodovat už od loňského roku. Hodně se to přitom láme na vzdělání a rodinném zázemí. Dosažené vzdělání u mladých hodně předurčuje jejich volební chování. Řekl bych, že až extrémně. Naprosto jednoznačně je to vidět u méně vzdělaných," vysvětluje analytik Ranocha. Poukazuje na to, jak ANO cílí na mladé na TikToku a dalších sociálních sítích.

ANO získává i příznivce neúspěšných stran

Jako další důvod jmenuje to, že hnutí posiluje u skupin voličů, kde dříve takovou podporu nemělo. ANO ztrácelo například u mužů, málo voličů mělo mezi vzdělanějšími lidmi. I to se ale částečně mění. "Roste počet mužů, kteří chtějí volit ANO, je jich už tolik jako žen. Více voličů má také mezi vysokoškoláky. Zatímco dříve ANO oslovovalo spíše specifické skupiny populace, teď je schopné si sáhnout do širších vrstev," potvrzuje analytik.

Babišovo hnutí získává také voliče stran, které v posledních sněmovních volbách neuspěly a i nyní zůstávají v průzkumech pod pěti procenty. Jde zejména o příznivce Přísahy, Sociální demokracie nebo KSČM. Celkem ve volbách "propadlo" skoro milion hlasů, hlavně tady nyní ANO získává nové příznivce.

ANO se také vyplácí taktika, kdy se Babiš trochu stáhl a více "vystrčil" prvního místopředsedu hnutí Karla Havlíčka a šéfku poslaneckého klubu Alenu Schillerovou. "Vypadá to, že tato strategie byla správná. Přece jen Andrej Babiš na velkou část populace působí jako pověstný rudý hadr na býka. Zmiňované dvě osobnosti můžou komunikovat k lidem více konsenzuálně. Nemusí odrazovat až tak velkou část populace jako on, byť pro část veřejnosti jsou nepřijatelní, protože v nich stále vidí ANO. Ale oběma se daří získávat další voliče," podotkl Ranocha.

Pokud by ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly stejně jako v minulých volbách společně, získaly by 49 poslanců. Všechny současné vládní strany pak 86 poslanců, nyní mají většinu 108 hlasů. ANO by mělo 93 poslanců.

"ANO se již začíná blížit hranici 100 mandátů a mohlo by případně získat samo většinu ve sněmovně. Potenciální koalice ANO a SPD se blíží dokonce ústavní většině," upozorňuje analytik. Babišovo a Okamurovo hnutí by podle volebního modelu měly dohromady 117 poslanců, k ústavní většině jich potřebují 120.