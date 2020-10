Neutíkám od odpovědnosti, říká po debaklu ČSSD Hamáček. Jeho pozice ale slábne

Výsledky voleb potvrdily pokračující pád sociální demokracie, která přitom už v lednu rozhodne o tom, zda ji nadále povede Jan Hamáček. Jeho pozice bude nyní oslabená, strana propadla i ve svých dřívějších baštách. Jedním z mála spokojených členů ČSSD může být paradoxně Michal Hašek. Byť jako volební manažer nese podíl na neúspěchu, na "své" jižní Moravě jej voliči vykroužkovali do zastupitelstva.

Sociální demokracie se především uklidnila, což je velká devíza, odpovídal předseda ČSSD Jan Hamáček před několika dny na dotaz Aktuálně.cz, jaký má pocit z předvolební atmosféry ve své straně.

Po špatném volebním výsledku je jasné, že klid ve straně rozhodně panovat nebude. Straníci musí v krátké době rozhodnout nejen o tom, s čím půjdou do sněmovních voleb na podzim příštího roku, ale především o tom, kdo je do těchto voleb povede.

"Vedení strany bude na lednovém sjezdu skládat účty z výsledků krajských voleb, takže jsme na to připraveni. Sjezd rozhodne, v jakém složení a jak vůbec sociální demokracie přistoupí k volbám do Poslanecké sněmovny," potvrzuje Hamáček.

Zatím není jasné, zda Hamáček a další místopředsedové budou své funkce obhajovat, s výjimkou jednoho - prvního místopředsedy Romana Onderky. Ten už v neděli avizoval, že bude na post kandidovat znovu. Hamáček zatím nijak nenaznačil, že by nechtěl pokračovat, ovšem musí počítat s tím, že na něj bude mířit nejvíce kritiky. Však se také v rozhovoru s Aktuálně.cz přihlásil k tomu, že nese za výsledek největší odpovědnost.

"Klíčovou odpovědnost nese vedení strany a v jejím čele stojící předseda. Já se z toho nesnažím nějak utéct a tvářit se, že za to odpovědnost nenesu," říká a poukazuje i na to, jak se strana snažila využít toho, že podle některých průzkumů je nyní vůbec nejpopulárnějším politikem v zemi a tím, kdo se z politiků nejlépe zachoval v první vlně koronaviru.

"Nechci, aby to bylo bráno tak, že se tvářím, že jsem u toho nebyl. Já jsem u toho byl velmi výrazně, snažil jsem se přesvědčit ty, kteří mi v průzkumech veřejného mínění vyjadřovali podporu, aby podporu dali také ČSSD," pokračuje Hamáček.

V pěti krajích zástupci ČSSD nebudou

Hamáček musí počítat s tím, že po krajských volbách výrazně naroste počet nespokojených členů ČSSD, kteří těžce ponesou nynější volební ztráty. Straníci, kteří byli v řadě krajů zvyklí mnoho let na to, že vládnou a mnohdy mají dokonce i hejtmany, teď musí počítat převážně s opozičními lavicemi. A s tím související ztrátou svého vlivu.

Jestliže po volbách v roce 2012 mělo křeslo v krajích 205 sociálních demokratů a po volbách v roce 2016 jich sedělo v krajských zastupitelstvech 125, teď jich bude jen něco přes 30. A v pěti ze 13 krajů nebudou zastoupeni vůbec.

Například v Karlovarském kraji měli sociální demokraté v minulosti dva hejtmany a při volbách v roce 2016 skončili druzí za hnutím ANO s osmi mandáty. Teď nemají vůbec žádný, v kraji získali jen 3,7 procenta hlasů.

Nejen pro ČSSD, ale také pro samotného Hamáčka je nejhorší výsledek ve Středočeském kraji. Tedy v regionu, odkud Hamáček vyšel. A především: kdykoliv vedl ve straně nějaké "bitvy", spoléhal se na podporu středočeské organizace. Jenže teď mu nepochybně jeho kritici uvnitř strany připomenou, že "jeho" buňka dopadla velmi špatně - zcela vypadla ze zastupitelstva.

Jestliže navíc Hamáček hned po volbách nepřímo kritizoval regiony za to, že často nedokázaly postavit do voleb silné kandidáty, oponenti opět upozorní na Středočeský kraj. Lídrem tam byl Robin Povšík, který je dlouholetým osobním přítelem Hamáčka a měl od něj maximální podporu. Sociální demokracie v tomto kraji letos získala jen 4,5 procenta hlasů, což v historii nepamatuje. V roce 2016 měla 13,8 procenta hlasů, v roce 2012 dokonce 21,8 procenta hlasů, což zajistilo křesla v zastupitelstvu 20 sociálním demokratům.

"Tím nejhorším překvapením je pro nás výsledek ve středních Čechách, osobně mě to velmi mrzí," přiznal sám Hamáček, který ovšem tvrdí, že je to vůči Povšíkovi a dalším nespravedlivé, protože podle Hamáčka odvedli obrovský kus práce.

Hamáčkovi nevyšla ani jeho taktika v Ústeckém kraji. Když tam sociální demokraté vytvořili společně s nestraníky a zástupci jiných stran kandidátku Lepší sever, Hamáček ve vedení strany prosadil, že ji ČSSD nepodpoří a místo toho postaví kandidátku čistě ČSSD. Když zahajovala kampaň, Hamáček osobně na Ústecko přijel. Strana ale nakonec získala jen 3,2 procenta hlasů. Lepší sever se oproti tomu do zastupitelstva dostal, má čtyři zastupitele.

V Hamáčkův prospěch nehraje ani to, že už za jeho vedení sociální demokracie neuspěla ve volbách do Evropského parlamentu ani v komunálních volbách, například v Praze se vůbec nedostala do zastupitelstva. Také v těchto případech neměl Hamáček "čich" na lídry - lidé nevolili ani lídra do eurovoleb Pavla Poce, ani lídra do pražského zastupitelstva Jakuba Landovského.

ČSSD bude vidět velmi výrazně, slibuje Hamáček

Z možných kandidátů na vedení ČSSD se v kuloárech občas mluví o místopředsedkyni Janě Maláčové, která se dosud vyhýbala tomuto tématu s tvrzením, že podporuje Hamáčka. Jestli tomu tak bude i nadále, se uvidí. Ať ale bude Maláčová kandidovat na předsedkyni nebo obhajovat post místopředsedkyně, bude moci na rozdíl od Hamáčka využít úspěchu své domovské sociální demokracie ve Zlínském kraji.

ČSSD tam dosáhla jednoho z nejlepších výsledků, s podporou Strany zelených získala 8,5 procenta hlasů a bude mít čtyři křesla. Navíc to vypadá, že se dostane i do vedení kraje v koalici s ANO, STAN a ODS. Maláčová před volbami kandidátku ČSSD hodně podporovala a často se účastnila předvolebních akcí. Spíše symbolicky byla i na 45. místě kandidátky, preferenčními hlasy vystoupala na sedmé místo.

Z dosavadních prohlášení vyplývá, že sociální demokraté zůstanou ve vládě s hnutím ANO, byť zároveň přiznávají, že to není ideální varianta. "Podle mého názoru nám ubližují obě varianty. Ať to, jestli jsme ve vládě nebo mimo vládu," míní místopředseda Onderka a stejně jako další poukazuje na to, že o spoluvládnutí rozhodlo stranické referendum, proti kterému nelze jít. "Rozhodla členská základna, takže toto téma je pro nás tabu," podotýká.

Nikdo ze špiček strany nevolá v poslední době po odchodu do opozice a takový názor zatím nezaznívá ani po volbách. Co lze ale čekat, je to, že sociální demokraté budou mnohem více mluvit o svém programu, ve kterém mají například zavedení sektorové daně. Patrně budou také nabádat svého předsedu Hamáčka, aby vystupoval razantněji proti Andreji Babišovi, který si Hamáčkovu mírnost vůči sobě pochvaluje.

"Mrzí mě výsledek ČSSD, protože předseda Hamáček se zachoval velice korektně. Já bych mu chtěl oficiálně poděkovat, i když možná v rámci ČSSD mu to budou vyčítat. On mě v televizních debatách nepodrazil," řekl v neděli Blesku Babiš, který označil Hamáčka za nejlepšího předsedu ČSSD od doby Miloše Zemana.

Když se deník Aktuálně.cz zeptal teď po volbách Hamáčka, jestli ČSSD nějak pozmění svou vládní politiku a přístup k hnutí ANO a Babišovi, odpovědi se vyhnul. Avizoval ale, že ČSSD nebude rozhodně sedět v koutě. "Situace je relativně jednoduchá. Musíme v nejbližších dnech a týdnech zvládnout druhou vlnu epidemie. Tam bude vidět sociální demokracie velmi výrazně," řekl.

V předvolební kampani ale upozorňoval mnohokrát na to, že bude podle něj nezbytné zvýšit některé daně. Podobně budou sociální demokraté například prosazovat svůj návrh zákona o nájemním bydlení, který jim nedávno ministři za ANO odmítli podpořit. Další věcí, kde lze čekat hlasité vystupování ČSSD, bude řešení problémů ohledně exekucí.

Pokud jde o tvoření kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny, sociální demokracie zřejmě kandidátky otevře více než kdykoliv dříve pro nestraníky. Je také možné, že se bude snažit jít pod jinou značkou než jen jako ČSSD. Řada regionálních politiků si totiž po volbách stěžovala, že tato značka netáhne, a k tomu Hamáček chválil postup hejtmanů Martina Netolického a Jiřího Štěpána.

Netolický vedl kandidátku s označením 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj a Štěpán stál v Královéhradeckém kraji v čele kandidátky Spolu pro kraj - Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení. "Jakkoliv jsme byli za koncept otevřených kandidátek kritizováni, tak se ukázal jako životaschopný," pochvaluje si Hamáček. Vyzdvihl i výkon bývalé europoslankyně Olgy Sehnalové, která také zvolila otevřenou kandidátku se Zelenými.

Jak ČSSD dopadla v jednotlivých krajích Kde ČSSD neuspěla: Liberecký kraj

2,16 procenta - nebude v zastupitelstvu Ústecký kraj

3,16 procenta - nebude v zastupitelstvu Karlovarský kraj

3,70 procenta - nebude v zastupitelstvu Středočeský kraj

4,52 procenta - nebude v zastupitelstvu Olomoucký kraj

4,82 procenta - nebude v zastupitelstvu (kandidovala jako ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje) Kde ČSSD uspěla: Jihomoravský kraj

5,67 procenta - 4 křesla Plzeňský kraj

5,85 procenta - 3 křesla Moravskoslezský kraj

6,95 procenta - 5 křesel Zlínský kraj

7,45 procenta - 4 křesla (ČSSD s podporou Zelených) Jihočeský kraj

8,74 procenta - 6 křesel Královéhradecký kraj

8,88 procenta - 4 křesla (v koalici ČSSD a Zelení) Kraj Vysočina

11,86 procent - 6 křesel Pardubický kraj

14,76 - 9 křesel (jako 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj)

Dohody proti ANO pomohou Babišovi, míní Hašek

Volby přinesly sociální demokracii ještě jeden poznatek, který může mít vliv na budoucí politiku strany. Zdánlivě odepsaný exhejtman Michal Hašek, který je nyní volebním manažerem strany, posílil svůj vliv ve straně. V Jihomoravském kraji se dostal z 18. místa na čtvrté a zasedne v krajském zastupitelstvu. On sám tyto volby označil za malé referendum o své osobě.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda to lze brát jako jeho návrat do velké politiky, odpověděl, že se chce držet jižní Moravy. "Nikdy jsem neodešel z krajské politiky. Pro mě to není žádný návrat. Byl jsem i v minulých čtyřech letech řadovým zastupitelem. Osmnácté místo byla forma mé podpory kandidátky. Nebyl jsem ani na propagačních materiálech, na plakátech, ani volebních novinách. Budu maximálně pracovat pro jižní Moravu, aby výsledky strany byly ještě lepší," uvedl Hašek.

Zatím není jasné, jestli sociální demokraté nasadí Haška také do voleb do Poslanecké sněmovny. Pokud ale budou platit Hamáčkova slova o tom, že strana má sázet na osvědčené straníky, kteří nyní uspěli, mohlo by se to vztahovat také na Haška. Byť Hamáček před několika měsíci hájil jmenování Haška volebním manažerem argumentem, že není politik, ale jen "pouhý" vykonavatel zadané práce.

Hašek už také kritizoval povolební vyjednávání na jihu Moravy, kde se tvoří koalice bez vítězného hnutí ANO. "Politika je běh na dlouhou trať. A jsou to také šachy. Je potřeba přemýšlet několik tahů dopředu. A tak dnešní předběžná dohoda kolegů o nové koalici podle mě výrazně pomůže panu premiéru Babišovi a ANO vyhrát příští sněmovní volby. Respektuji volební výsledek i jejich právo to udělat, jen glosuji," napsal Hašek.

Výsledek voleb tak kromě jiného ukázal, že sociální demokracii se nedaří přivádět nové osobnosti. Buď je ČSSD vůbec netáhne, nebo je sociální demokraté neumí využít. Stranu tak zachraňovali alespoň částečně dlouholetí straníci, ať už zmiňovaná Sehnalová nebo někteří další. Poslance a starostu Náchoda Jana Birkeho posunuli voliči z 25. místa na druhé, Radko Martínek v Pardubickém kraji poskočil ze 14. místa na třetí a senátor Jan Žaloudík v Jihomoravském kraji dokonce z 25. místa na první.

"Musíme se poučit z toho, co nám krajské volby řekly. Ty říkají, že pokud máte v krajích úspěšné politiky, tak je prostě nasaďte. Neměli bychom zapomínat na lidi, kteří dali sociální demokracii nejlepší léta života. Pokud chtějí pomoci, tak by měli mít v ČSSD prostor," avizuje Hamáček.

Podle politologa Lubomíra Kopečka je pro sociální demokracii dobrou zprávou alespoň to, že i přes velké ztráty se dokázala udržet alespoň v některých krajských zastupitelstvech. "A protože nevyvolává averzi, podle mě může být docela zajímavým partnerem pro jakoukoliv regionální vládu," míní Kopeček.

A bezprostřední povolební dění skutečně dává sociálním demokratům alespoň občasné záblesky naděje. Hejtman Moravskoslezského kraje z ANO Ivo Vondrák oznámil, že dosavadní koalice ANO, KDU-ČSL a ODS přibere k vládnutí sociální demokraty. A to přesto, že skončili až šestí.