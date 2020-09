ČSSD nepodpoří zrušení superhrubé mzdy jen na dva roky, řekl Hamáček

ČSSD nepodpoří zákon, který by zrušil superhrubou mzdu a za dva roky ji znovu zavedl. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu řekl, že vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy pouze na dva roky, jak o tom dříve mluvil prezident Miloš Zeman. Podle odborníků by takový krok znepřehlednil daňový systém.

Zrušení superhrubé mzdy by znamenalo snížení daní z příjmu pro zaměstnance, protože by se základ daně snížil o platby povinných odvodů zaplacené zaměstnavatelem. Související Zrušení superhrubé mzdy je na spadnutí. Spočítejte si, kolik na něm vyděláte Infografika ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu koncem srpna. Zároveň by měla zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 000 korun měsíčně. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Hamáček v neděli řekl, že ČSSD by podpořila zrušení superhrubé mzdy provázené zavedením patnáctiprocentní daně z příjmu s tím, že by se daňová sazba po dvou letech zvýšila.