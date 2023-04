80 tisíc Čechů chtělo za posledních deset let vstoupit do armády, uspěla jich pětina

O službu v českých ozbrojených silách projevilo za posledních deset let zájem přes 80 tisíc lidí. Do služebního poměru vojáka z povolání bylo přijato přes 16 tisíc mužů a žen. Vyplývá to z nových informací ministerstva obrany zveřejněných při příležitosti desátého výročí vzniku Agentury personalistiky, která má armádní nábor na starosti.

"Vojákům řídí služební kariéry, hodnotí jejich profesní připravenost, zkoumá atmosféru v týmech a připravuje je na civilní kariéru," uvedlo ministerstvo k agentuře, která podléhá náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi. Ředitelem agentury je plukovník Vladimír Studený. Za deset let existence agentura zaevidovala přes 80 tisíc zájemců o službu v armádě, přes šestnáct tisíc z nich přijala do služebního poměru vojáka z povolání. Z více než jedenácti tisíc uchazečů jich pak téměř 4500 zařadila k aktivní záloze. Související Cíl je 30 tisíc vojáků. Česká armáda sází na projekt, jenž nábor nakopne do budoucna Na letošní rok si ministerstvo obrany stanovilo jako rekrutační cíl přijetí 2 200 osob, z toho pět set by měli představovat studenti Univerzity obrany. S náborem má pomoci i virtuální středisko, které chce obrana zřídit ještě letos. 30 tisíc vojáků do roku 2030 Podle Koncepce výstavby Armády ČR by česká armáda do roku 2030 měla mít 30 tisíc vojáků a deset tisíc příslušníků aktivní zálohy. Dosažení tohoto cíle Studený označil za největší výzvu. Česká republika měla na počátku letošního roku 27 197 vojáků, z toho přímo v armádě jich sloužilo 22 866. Aktivní záloha měla na počátku roku 4191 příslušníků. "Do svých řad láká nejen armáda, ale také ostatní bezpečnostní složky. Všichni lovíme takzvaně ve stejném rybníku. Potřebujeme lidi fyzicky zdatné, psychicky odolné a schopné plnit náročné úkoly za použití nejmodernější techniky, která na uživatele klade vysoké nároky," poznamenal. Související Nejvyšší z generálů míří na horkou půdu, Opata povede diplomacii kilometry od Ruska Kromě náboru má Agentura personalistiky na starosti i řízení služební kariéry vojáků. Hodnotí jejich profesní kvality, vede jejich evidenci a stará se o jejich vzdělávání. Vojáky i občanské zaměstnance posílá na jazykové i odborné kurzy, a to i do zahraničí. Vojákům, kterým zaniká služební poměr, armádní personalisté zajišťují rekvalifikaci a ve spolupráci s dalšími odborníky i aktivity, které jim usnadňují přechod do civilu.

