Dva tisíce nových vojáků ročně. Nábor má nakopnout ambiciózní projekt za 75 milionů

Vláda Petra Fialy (ODS) udělala ve středu důležitý krok k tomu, aby armáda zahájila nový způsob náboru zájemců o vojenskou službu. Projednala projekt takzvaného virtuálního náborového střediska, jenž má proces získání nových rekrutů zásadně modernizovat. Ministerstvo obrany si od něj slibuje zvýšení zájmu o vstup do obranných sil. Projekt vyjde na 75 milionů korun.

"Řada lidí, kteří chtějí sloužit v uniformě, neví, lavíruje a zjišťuje. My jim to chceme usnadnit. Máme představu vybudování virtuálního náborového střediska. Budou tam online prezentace druhů vojsk, odborností, simulace činností," řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) před více než rokem, když krátce po svém nástupu do funkce představovala jednu ze svých deseti priorit.

Nyní projekt vstupuje do finální fáze. Ministerstvo obrany je připravené svěřit vybudování online projektu státnímu podniku LOM Praha, jenž resortu podléhá. Smlouvu mají obě strany podepsat 28. února. Fialova vláda zakázku projednala na svém středečním zasedání.

Virtuální náborové středisko má zásadním způsobem přispět k naplnění dlouhodobého personálního cíle českého vojska. V roce 2030 chce armáda dosáhnout stavu 30 tisíc vojáků, letos v lednu jich bylo 23 tisíc. Pro letošní rok si ozbrojené síly vytkly coby metu získat 2200 nových vojáků.

Nábor v online prostoru

Virtuální náborové středisko bude představovat webové rozhraní, jež bude mít dvě hlavní funkce. Za prvé přilákat pozornost potenciálních zájemců o službu formou interaktivních prvků, jako jsou počítačové hry s armádní tematikou, encyklopedický obsah o aspektech vojska či vyhledávání pozic v armádě formou používanou pracovními portály.

"Druhou změnou, naprosto zásadní pro rekrutační pracovníky armády, je automatizace velké části procesů a přenesení některých kroků primárně do online prostoru. Řada nutných schůzek, které je dnes třeba provádět, například na ověřování dokumentů, tak zcela odpadne," popsal Aktuálně.cz plukovník Ivo Zelinka, který projekt dosud koordinoval.

Zmizí nutnost fyzické schůzky s náborovým pracovníkem či zmíněné dokládání potřebných dokumentací včetně zdravotní. Pohovor proběhne přes videokonferenci a listiny se nahrají do online úložiště. Naopak přibude možnost lépe organizovat zdravotní vyšetření ve vojenské nemocnici, kapacity budou patrné z elektronického rezervačního systému.

"Kapacity tedy budou využívány rovnoměrněji a rekrutér bude mít okamžitou zpětnou vazbu o provedení nebo neprovedení konkrétního kroku. V neposlední řadě bude webová aplikace uchazeče celým procesem provázet a připomínat mu blížící se kroky," podotkl plukovník Zelinka. Co zůstane naopak při starém, jsou fyzické či psychologické testy.

Cena oproti odhadům násobně vzrostla

Webové rozhraní vybuduje pro ministerstvo obrany jeho státní podnik LOM Praha. Rámcovou dohodu o naplnění zakázky podepíšou představitelé resortu a podniku 28. února, smlouva je platná na čtyři roky. Náběh jednotlivých prvků aplikace má trvat několik měsíců, první nábory se touto cestou očekávají kolem poloviny roku.

"Důvodem pro výběr LOM Praha bylo zejména jeho know-how vyvíjet a dodávat sofistikované technologie, například letecké a jiné simulátory, které pro armádu dlouhodobě vytváří," řekl mluvčí ministerstva Jiří Táborský. Zároveň coby další výhodu avizuje, že citlivé údaje zájemců o vstup do armády budou pod ochranou státu, nikoliv soukromého subjektu.

Aktuálně.cz v prostředí armády narazilo na několik hlasů pozastavujících se nad parametry projektu. Podobné ambice jako virtuální náborové středisko měl web kariera.army.cz, do kterého se předloni investovaly miliony korun. Nová aplikace má stávající rozhraní zcela nahradit.

Druhou problematickou proměnnou je cena 75 milionů korun, kterou stát za zakázku zaplatí. Počáteční odhady přitom hovořily o částce zhruba 20 milionů. Konečná cena má být podle dokumentů, jež má Aktuálně.cz k dispozici, výsledkem odborného výpočtu.

"Zadávající (ministerstvo obrany - pozn. red.) tuto hodnotu ověřil srovnáním cen maximální hodinové sazby pracovníků poskytovatele za práce v rámci plnění obdobných smluv v oblasti IT. Na základě tohoto posouzení lze konstatovat, že cenová hodinová sazba ve výši 2 760,00 Kč bez DPH je cenou v čase a místě obvyklou," stojí v dokumentu, jejž projednala vláda.

Na projektu pracovali i výsadkáři

Na projektu dodnes pracoval tým několika desítek lidí ze Sekce komunikačních a informačních systémů, Velitelství kybernetických sil a informačních operací, Sekce vyzbrojování a akvizic, ale i Oddělení spojovacích a komunikačních systémů 43. výsadkového pluku.

"Jejich úkolem bylo především dotáhnout projekt z fáze nápadu do fáze modelu funkcí a předběžného grafického návrhu celého webu. Tomu ale předcházela nutnost vymyslet IT architektury projektu tak, aby splnila požadavky kladené na informační systém využívaný ministerstvem obrany," popsal Zelinka první část úkolu "svých" lidí.

Druhý úkol vyvrcholil právě ve středu, kdy záměr projednala Fialova vláda. Tým měl projekt od prvotního zadání dotáhnout k uzavření smlouvy s dodavatelem technologického řešení. "Zní to triviálně, ale byl to úkol stejně tak náročný jako kreativní část projektu," poznamenal Zelinka, který od je od ledna také mluvčím armády.

