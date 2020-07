10 otázek, zda je Česko připraveno na další vlnu pandemie. Zatím je tu několik slabin

Mnohem více testů na koronavirus, síť státních laboratoří, centrální řízení hygienických stanic či více hygieniků. To je klíč k tomu, aby Česko zvládlo případnou druhou vlnu pandemie koronaviru. Požaduje to jak premiér Andrej Babiš, tak jeho kritici. Už z toho je zřejmé, že boj proti koronaviru má v Česku vážné rezervy. Deník Aktuálně.cz upozorňuje na deset oblastí, o kterých se nejvíc mluví.

Když se ve středu pustili hygienici v Jihočeském kraji do testování zaměstnanců firmy InTiCa Systems AG v Prachaticích, vše působilo jako na drátku. Přímo ve firmě stál stan, v němž hygienici během několika hodin odebrali vzorky stovkám lidí, dva mobilní týmy vzorky vzápětí odvážely na testování a hygienici slibovali, že výsledky budou co nejrychleji.

Právě tak by měl fungovat souboj s nebezpečnou i nevyzpytatelnou nákazou po celém Česku. Jenže: Jihočeský kraj je spíše výjimkou, vzorem pro ostatní. Na některých jiných místech přetrvávají problémy, které by mohly dostat Českou republiku do těžkých potíží, pokud by počet případů nákazy významně narostl.

"Těch problémů, které řešíme, je strašně moc," prohlásil premiér Andrej Babiš ve středu večer. Od prvního případu koronaviru v Česku už přitom uteklo pět měsíců a premiér a jeho vládní kolegové tvrdili, jak je země na další vlnu připravena.

Když se deník Aktuálně.cz zeptal ve čtvrtek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, zda vláda nezaspala a neměla začít řešit různé problémy dříve, Vojtěch tvrdil, že o zaspání nemůže být řeč.

"Není to tak, že bychom se jenom dívali do zdi a teď najednou jsme začali něco řešit. Všechny věci řešíme průběžně, některé od března. Ovšem ani Řím nebyl postaven za den," reagoval Vojtěch. Poukázal přitom na systém elektronické žádanky, přes kterou se dostává k odběrům kolem 95 procent všech lidí, kteří chodí na testování.

"Například tato žádanka není novinka, funguje nějaký čas a byla vyvinuta na našem ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s experty. Elektronizaci zdravotnictví děláme v přímém přenosu v průběhu několika měsíců, ve standardním režimu by se vytvářely tři roky. A ještě by to dělaly nějaké předražené IT firmy," hájí se ministr zdravotnictví.

Příští týdny a měsíce ukážou, jak na tom ve skutečnosti Česko je a jak Vojtěch s premiérem a dalšími členy vlády zemi na případnou druhou vlnu připravili. Systém boje proti koronaviru by prověřil až případný větší nárůst případů, těch je sice více oproti minulým týdnům, ale zdaleka ne takový jako v nejhorší krizi.

Podle čtvrtečních ranních informací z webu ministerstva zdravotnictví ve středu přibylo v Česku 278 nových potvrzených případů nákazy, takže celkové číslo se přehouplo přes 16 tisíc lidí, kteří se nakazili koronavirem. Potvrzuje se také pravidelný nárůst nemocných. Ve středu šlo o druhý nejvyšší od června. Poslední zhruba dva týdny vytrvale roste také počet lidí aktuálně trpících covidem-19. Ve středu bylo případů 4290, což je nejvíce od 16. dubna.