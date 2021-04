Virus domutuje a začne slábnout, ale kdy? Viroložka vysvětluje konec pandemie

K britské, brazilské nebo jihoafrické mutaci přibyla v Indii další varianta koronaviru. Obsahuje dvojitou mutaci a zemí se nyní velmi rychle šíří. Podle viroložky Ruth Tachezy ale koronavirus nebude vytvářet další varianty donekonečna. "Virus určitě postupně dosáhne nějakého limitu, kdy už dál nebude možné, aby kumuloval další mutace," komentuje viroložka budoucí vývoj pro Aktuálně.cz.

Za jak dlouho dojde k tomu, že koronavirus už nebude schopný nadále vytvářet mutace, nedokáže Tachezy odhadnout. "Jsme skutečně globální, takže pokud by se každý stát uzavřel, postupně proočkoval a eliminoval virus, tak můžu říct, že to bude velmi rychle. U nás, řekněme, do roku až roku a čtvrt," uvádí viroložka.

"Ale vzhledem k tomu, že předpokládám, že už se nebudeme uzavírat kompletně, tak hrozí další importy z ciziny. A záleží pak na tom, jak nastavíme pravidla na hlídání těchto importů," dodává.

Tachezy mimo jiné nepovažuje pandemickou situaci v Česku za stabilizovanou a varuje před urychleným rozvolňováním protiepidemických opatření. "Je potřeba to udělat postupně. A proč to trvá tak dlouho, je důsledkem špatných, nedůsledných, pomalých a nekompletních opatření, jak to vidíme od září," míní viroložka.

V současnosti v Indii denně přibývá kvůli nové variantě viru přes 300 tisíc nových případů infekce koronavirem. Od začátku epidemie země, kde žije 1,3 miliardy obyvatel, zaznamenala zhruba 15,9 milionu případů nákazy covidem-19.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde viroložka popisuje, čím je nová varianta koronaviru rozšířená v Indii specifická.