před 24 minutami

Do dřevěné školní budovy v úterý v australském městě Sydney najel automobil a zabil dva osmileté chlapce. Těžce zraněny jsou další tři děti. Policie incident vyšetřuje jako nehodu, nikoli jako záměrný útok. Sportovní automobil narazil do dřevěné stěny školy v místě třídy, v níž bylo 24 dětí z prvního stupně a vyučující. Těžká zranění utrpěly tři dívky, vyučující a 17 dětí bylo zraněno lehce. Podle policie ve voze seděla dvaapadesátiletá řidička, které se nic nestalo. Odvezli ji ale do nemocnice, aby provedli testy krve a moči. Žena, která je matkou čtyř dětí, byla později obviněna z nebezpečné jízdy. Byla propuštěna na kauci a u soudu se má objevit 29. listopadu.

