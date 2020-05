Žena diplomata zabila autem mladíka a utekla do USA. Tragédie vyvolala spor spojenců

Devatenáctiletý Harry Dunn z vesnice Charlton v jižní Anglii si vloni 27. srpna vyjel na motorce. Byla to jeho oblíbená zábava a tentokrát jel navštívit svého bratra dvojče. Cestou v protisměru potkal svoji matku, která později uvedla, že mu zamávala a předpokládala, že se za několik hodin uvidí. Bylo to ale naposledy, kdy ho spatřila živého.

Na kruhovém objezdu u vojenské základny v Croughtonu se Dunn srazil s SUV, které řídila manželka amerického diplomata Anne Sacoolasová. Jela v protisměru a do motocyklu narazila čelně. Sanitka přijela až za 43 minut, všechny vozy byly plně vytížené. V nemocnici Dunn zraněním podlehl.

Tragická smrt odstartovala vážný spor mezi Londýnem a Washingtonem, do kterého se zapojili i americký prezident Donald Trump a britský premiér Boris Johnson. Tento týden Interpol zveřejnil na britskou žádost mezinárodní zatykač na dvaačtyřicetiletou Sacoolasovou.

Harry Dunn suspect Anne Sacoolas is ‘wanted internationally’ after an Interpol Red Notice was issuedhttps://t.co/yZkjvyMVI3 pic.twitter.com/hPUucVV0Yh — ITV News (@itvnews) May 11, 2020

Žena se tři týdny po nehodě vrátila do Spojených států a ty ji odmítají vydat do Británie ke stíhání. Mezinárodní zatykač znamená, že Sacoolasová nemůže vycestovat do 193 zemí, které jsou členy Interpolu.

Rodiče britského teenagera vedou emotivní kampaň za to, aby Američanka stanula před soudem. Hovoří v televizi, vydávají prohlášení, citují je média.

"Je to pro nás strašné období. Jsme naprosto zdrcení a Harry nám chybí každou minutu každý den. Chtěla bych vyzvat paní Sacoolasovou, aby učinila správnou věc a vrátila se do Británie. Aby čelila spravedlnosti a pak se naše rodiny mohou sejít a vytvořit po té tragédii mezi sebou nějaký most," řekla televizi ITV Harryho matka Charlotte Charlesová.

Sacoolasovou vyzval k návratu i britský premiér Johnson. Naopak americký ministr zahraničí Mike Pompeo prohlásil, že americká justice ženu a matku tří dětí nevydá, protože byla chráněna diplomatickou imunitou. "Toto rozhodnutí je konečné," uvedlo v pondělním prohlášení americké ministerstvo zahraničí.

Spor se vede právě o to, zda žena diplomatickou imunitu skutečně měla, a pokud ano, zda se vztahovala i na zabití při autonehodě. Sacoolasová spolupracovala s policií, přiznala jízdu na nesprávné straně a nechala si udělat test na alkohol, který byl negativní. Na imunitu se také odvolávala. Britské ministerstvo zahraničí už loni v září uvedlo, že žena na ni nárok nemá. V té obě ale byla už zpět v USA. Neodletěla pravidelnou linkou, ale na palubě armádního letounu.

Manžel Sacoolasové pracoval u vojenské rozvědky na základně Croughton, kterou americká armáda využívá jako komunikační centrum. Podle televize ITV se na americké zaměstnance na této základně diplomatická imunita vztahuje, ale netýká se činů spáchaných mimo službu a zaměstnání.

Rodiče Harryho Dunna se v říjnu vydali do Spojených států, kde je přijal v Bílém domě Donald Trump. Až na místě, aniž by o tom dopředu věděli, jim řekl, že se ve vedlejší místnosti nachází Sacoolasová, a navrhl jim společné setkání. Šokovaní rodiče návrh odmítli.

Právnička Sacoolasové uvedla v prosinci, že její klientka se na ostrovy, kde by jí hrozilo čtrnáct let vězení, nevrátí. "Anne je zdrcená tragickou událostí a rodině opakovaně vyjadřuje nejhlubší soustrast. Udělala by cokoliv, aby vrátila Harryho zpět do života. Sama je matkou a nedokáže si představit bolest ze ztráty dítěte. Spolupracuje při vyšetřování a zároveň přiznává svoji zodpovědnost. Byla to však nehoda, vyšetřování s hrozbou čtrnácti let vězení není adekvátní," vysvětlila právnička.