Zemřel "zapomenutý" astronaut z mise Apolla 11 na Měsíc Michael Collins

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ve středu pro deník E15 připustila, že vládě může navrhnout odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Benešová také nevyloučila možnost kárné žaloby, kterou by mohla podat na Nejvyšší státní zastupitelství.

Možné pochybení Pavla Zemana souvisím s kauzou vydání majetku rodu Czerninů. Nejvyšší státní zastupitelství třikrát podalo dovolání v případu dvou úřednic pražského magistrátu, které byly nakonec Městským soudem v Praze pravomocně odsouzeny za to, že neoprávněně udělily občanství Josefině Czerninové, na základě čehož došlo k restitucím rozsáhlého majetku. Restituce jsou nyní ale zpochybňovány a majetek v hodnotě 5 miliard korun by tak mohl opět získat stát. Ministryně Benešová si už před dvěma měsíci vyžádala od Zemana k celé kauze vyjádření, to zatím zkoumá.