Zemřel Alexej Leonov. První člověk, který vystoupil do otevřeného kosmu

Zemřel bývalý sovětský kosmonaut Alexej Leonov, který 18. března 1965 jako první člověk vystoupil do otevřeného kosmu. S odvoláním na oznámení jeho spolupracovnice Natalije Filimonovové o tom v pátek informovala média.

"Alexej Leonov skonal dnes v 11:40 v moskevské nemocnici po dlouhé těžké nemoci," upřesnila podle tiskových agentur Filimonovová.

Leonov, který zemřel ve věku 85 let, byl v pořadí jedenáctým sovětským kosmonautem. Do historie dobývání vesmíru lidstvem se kromě prvního výstupu do otevřeného kosmického prostoru před 54 lety zapsal i v roce 1975. Byl účastníkem prvního společného letu sovětské a americké lodě. Obě lodě, Sojuz-19 a Apollo, se spojily a jejich posádky se vzájemně navštívily.

Méně se ví o tom, že Leonov byl podle ruských zdrojů iniciátorem doplnění výbavy sovětských kosmonautů zbraní. Od roku 1982 se díky němu v záchranné soupravě posádek vyskytovala rovněž lovecká tříhlavňová pistole TP-82.

S návrhem Leonov přišel na základě zážitků z památného letu v roce 1965. Loď Voschod 2, v níž tehdy letěl společně s Pavlem Beljajevem, měla při návratu na Zemi problémy, a proto nouzově přistála daleko od místa plánovaného dosednutí. Kosmonauti pak museli přežít v divoké přírodě dvě mrazivé noci.

