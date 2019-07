Astronaut z Apolla 11 na Měsíc nikdy nevstoupil. V modulu prožíval vesmírnou samotu

Jaké je být jediným členem posádky úspěšné mise Apollo 11, který se neprošel po Měsíci? Michael Collins v bezpočtu rozhovorů skromně odpovídal, že na tom nezáleží. Jeho role byla stejně důležitá jako ta, kterou měli kolegové Neil Armstrong a Buzz Aldrin. Bez něj by na Měsíci před 50 lety nepřistáli. A bez něj by se nevrátili zpátky domů. Přesto jeho jméno tak trochu zapadá. Armstrong a Aldrin budou navždy prvními lidmi, kteří se prošli po měsíčním povrchu. Pro ty, kdo si vybaví jméno i třetího astronauta, zůstává Michael Collins “nejosamělejším mužem”, který na své slavnější kolegy čekal v řídicím modulu Columbia, kroužícím po oběžné dráze Měsíce.

Byla to možná nejriskantnější chvíle celé mise. Neil Armstrong a Buzz Aldrin se vraceli z Měsíce, na kterém 20. července 1969 jako první lidé v historii zanechali stopy. Zažehli motor lunárního modulu Eagle a stoupali k řídicímu modulu Columbia. V něm seděl kapitán Michael Collins a malým okénkem je vyhlížel.

Na něm záviselo, jak se celý příběh už v tu chvíli úspěšné mise Apollo 11 bude vyprávět. On se měl postarat o to, aby se vůbec první astronauti, kteří vstoupili na Měsíc, vrátili zase zpátky na Zemi. "Byl jsem pro Neila a Buzze taková zpáteční jízdenka domů," vzpomínal později v rozhovoru pro magazín Time.

Měl u sebe notes s 18 možnými scénáři toho, co by se mohlo v následujících minutách stát. Opětovné spojení lunárního modulu Eagle s řídicím modulem Columbia na oběžné dráze Měsíce byl manévr, který astronauti před startem trénovali nejčastěji.

Nikdo ale nedokázal s jistotou říct, jestli lunární modul dokáže z povrchu Měsíce vzlétnout. Nebyl v těchto podmínkách testován. Takový pokus zkrátka nebylo možné provést. Motor musel být dost silný, aby modul vystřelil, a pak musel hořet dostatečně dlouho a silně, aby porazil měsíční gravitaci a Armstronga s Aldrinem dovedl až ke Columbii. Byl to risk, do kterého šli všichni tři vědomě.

Co když se vrátím sám?

Collins si během mise namlouval na magnetofonový pásek deník. Když čekal na start lunárního modulu, zaznamenal si toto: "Mojí tajnou hrůzou, kterou prožívám posledních šest měsíců, je to, že je nechám na Měsíci a vrátím se na Zemi sám. Teď mě dělí minuty od zjištění, jestli to tak nedopadne."

Takhle nepřemýšlel sám. Podobné myšlenky probíhaly hlavou i zaměstnancům amerického vesmírného úřadu NASA, kteří celou misi napjatě sledovali z řídicího střediska v Houstonu. Prezident Richard Nixon měl na konec mise připravené dvě verze projevu. Jedna z nich počítala s tím, že se Eagle z měsíčního povrchu neodlepí.

Collins přemítal nad tím, jak se zapíše do historie, když se vrátí domů sám a Armstronga s Aldrinem nechá za sebou mrtvé. Nebo uvězněné na Měsíci, odpočítávající poslední minuty do chvíle, než jim dojde kyslík. "Já se domů vrátím, ale navždy budu ocejchovaný, to vím," zaznamenal si.

Neil Armstrong a Buzz Aldrin si ale byli vědomi nebezpečí. Z lunárního modulu proto odhodili všechny zbytečné předměty, aby snížili jeho hmotnost. Na Měsíci nechali sáčky s močí, loketní opěrky i použité vědecké vybavení.

Eagle se dostal na oběžnou dráhu, kde se setkal s Columbií.

"Byl jsem absolutně nadšený, když jsem je uviděl," vzpomínal Collins na chvíle úlevy. "Chtěl jsem Buzze Aldrina políbit na čelo, ale pak jsem si to rozmyslel. To by se asi v učebnicích dějepisu moc nevyjímalo," žertoval. "Stále jsme měli před sebou dost práce. Museli jsme se zbavit lunárního modulu, nastartovat motory a dostat se z oběžné dráhy Měsíce."

Nejosamělejší muž na světě

Collins měl v době opětovného setkání s kolegy za sebou 21 a půl hodiny v řídicím modulu, ve kterém kroužil kolem Měsíce po jeho oběžné dráze. Zatímco hluboko pod ním Armstrong podnikal svůj malý krok, který byl velkým pro lidstvo, on vyčkával.

Byl jedním ze tří živých lidí, kteří se v tu chvíli nacházeli mimo Zemi. Armstrong s Aldrinem stáli na Měsíci a telefonovali s americkým prezidentem Richardem Nixonem. Collins zůstal úplně sám.

Ve spojení byl jen s řídicím střediskem NASA v Houstonu. Když se ale jeho modul Columbia kroužením dostal za odvrácenou stranu Měsíce, ztratil kontakt se Zemí úplně. Na celých 48 minut se ponořil do možná nejhlubší samoty, jakou kdy měla lidská bytost šanci zažít.

V amerických médiích se mu proto začalo přezdívat "nejosamělejší muž".

"Jak moc osaměle jste se cítil?" byla nejčastější otázka, na kterou dnes 88letý astronaut musel novinářům odpovídat. Že by se cítil sám, vždycky odmítal. "Columbii jsem měl rád, připomínala mi katedrálu. Byla tam apsida a oltář, což byl navigační systém, byl to šťastný domov," citovala ho třeba americká stanice CNN.

"Měl jsem tam horkou kávu, hudbu, kterou jsem si mohl kdykoliv pustit, a měl jsem lidi, se kterými jsem mohl mluvit přes rádio. Občas tam bylo až moc lidí a mluvili až moc nahlas, takže jsem si užíval to mezidobí (kdy ztratil signál - pozn. red.). Být sám ve stroji někde ve vzduchu pro mě nebylo nic neznámého a já jsem si to užíval," trvá na svém muž, který před cestou na Měsíc pracoval jako zkušební pilot.

Apollo 11 byl podnik pro tři muže

Michael Collins byl zkušený pilot i astronaut. V misi Apollo 11 zastával funkci velitele řídicího modulu. Vyšší hodnost měl jen velitel mise Neil Armstrong. V dokumentech NASA bylo jeho jméno uváděno vždycky na druhém místě v pořadí: Armstrong, Collins, Aldrin. Ačkoliv v povědomí lidí bude posádka nejspíš už navždy zapsána v pořadí Armstrong, Aldrin, Collins.

Neil Armstrong a Buzz Aldrin se stali prvními lidmi, kteří vstoupili na Měsíc. Po nich to dokázalo ještě dalších 10 Američanů. Collins mezi nimi nebyl. Po návratu Apolla 11 už do vesmíru nikdy znovu neletěl.

Ještě před tím, než mise Apollo 11 odstartovala, slíbila NASA Collinsovi, že bude zapsán i do příští mise, kterou sám povede a bude moci na Měsíci zanechat i svou stopu. On to ale odmítl. Svým dílem už do historie přispěl. V jedné ze svých knih později napsal: "Apollo 11 byl podnik pro tři muže a já považuji svoji třetinu za stejně nezbytnou jako ty zbylé dvě."

