Neobvykle vyhrocený spor. Zelenskyj je zkušený herec, Fica ponížil, říká novinář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a slovenský premiér Robert Fico na sebe útočí na sociálních sítích, což je na této úrovni politických špiček neobvyklé. Nejde tedy jen o ekonomický spor dvou zemí, ale i o emocionální a osobní konflikt dvou politiků.

Neobvyklé je i to, že se slovenský premiér obrátil na ukrajinského prezidenta otevřeným dopisem. Fico chce, aby Kyjev jednal s Bratislavou o přerušených dodávkách ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko. Ukrajinci přepravu ukončili 1. ledna. Zelenskyj na to reagoval na sociální síti X slovy: "Ok. Přijeď v pátek do Kyjeva."

"Psát otevřený dopis se mezi státníky nedělá, to není normální. Zelenskyj je ale zkušený herec a standupista. Odepsal Ficovi jedinou větu, že ho očekává v pátek v Kyjevě. To muselo Fica strašně ponížit," popisuje pro Aktuálně.cz zkušený slovenský komentátor a novinář časopisu Týždeň Eugen Korda.

Slovenský premiér původně hrozil Ukrajině, že jí přeruší dodávky elektřiny a že zastaví pomoc ukrajinským uprchlíkům na Slovensku. "Zelenskyj to s plynem přepálil, a pokud to nepochopí, tak to pocítí," prohlásil Fico. Hrozba ale vyzněla do prázdna poté, co případný výpadek elektřiny nabídlo nahradit Polsko. Slovenské dodávky pokrývají zhruba pětinu ukrajinské spotřeby elektrické energie.

"Fico v ruce nikdy žádné trumfy a alternativy neměl. Spor je jednoduchý. Slovensko má smlouvu s Gazpromem a ten je povinen plyn dodat. Ukrajinci už dlouho tvrdili, že přes ně už to nepůjde. Měl několik možností, včetně nabídek od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ale nevyužil je. Rozhodl se pro konfrontaci, ale jednoduše neuspěl. Ukázalo se, že nemá žádnou podporu v Evropské unii," říká Korda.

Fico jednal těsně před Vánoci v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Pozvánku do Kyjeva nepřijal. Od začátku ruské agrese tam nebyl, s ukrajinskými politiky se dvakrát setkal v Užhorodu na ukrajinsko-slovenské hranici.

Slovenská opozice se rozhodla vyvolat hlasování o nedůvěře kabinetu, ve kterém jsou kromě Ficova Směru zastoupeny ještě Hlas - Sociální demokracie a Slovenská národní strana (SNS). Předseda SNS Andrej Danko tento týden navštívil v rámci parlamentní delegace Moskvu a zveřejnil videa, ve kterých vyjadřuje obdiv nad výběrem a nízkou cenou potravin v moskevském nákupním centru.

V delegaci nebyl nikdo ze strany Hlas - sociální demokracie, v níž se začínají projevovat náznaky nesouhlasu s Ficovou politikou vůči Rusku a Ukrajině. Bývalým předsedou Hlasu je prezident Peter Pellegrini.

"Prezident nechce přeorientování slovenské zahraniční politiky na východ. Otázka je, jak moc je Pellegrini schopný Ficovi vzdorovat. Je veřejným tajemstvím, že Fico ho vydírá kvůli jeho homosexualitě. O té se na Slovensku nahlas nemluví. Ani velká část členů a voličů jeho bývalé strany Hlas - Sociální demokracie netouží po sblížení s Ruskem. Minimálně čtyři, možná až šest poslanců klubu Hlasu v parlamentu dává najevo svůj nesouhlas," vysvětluje Korda.

Fico na snahu vyvolat hlasování o důvěře jeho vládě napsal na Facebooku: "A bude bordel." Hlasovat se zřejmě bude v úterý 21. ledna, po návratu premiéra ze Světového ekonomického fóra v Davosu.

