Fico jede na ruském praseti. Diplomat varuje před nejhorším, možný je i převrat, říká

Slovensku hrozí se stávající vládou antidemokratický převrat, jaký zažilo ve 48. roce, tvrdí slovenský diplomat Rastislav Káčer. I tehdy podle něj mnozí situaci podceňovali. "Takový scénář považuji za velmi reálný a lehce uskutečnitelný," uvádí v rozhovoru pro Spotlight bývalý velvyslanec ve Spojených státech a v Maďarsku.

"Můj černý scénář je následující: Robert Fico bude dál eskalovat situaci a otevírat západní frontu vůči Ukrajině jak morálně, tak blokováním klíčových rozhodnutí v Bruselu v Radě Evropské unie," tvrdí Káčer. I přesto, že Rada EU funguje konsenzuálně a Slovensko se na rozhodnutích svým hlasem podílí, ji Fico rád vykresluje jako organizaci, která Slovákům něco vnucuje.

Směrem dovnitř pak bude Robert Fico podle Káčera pokračovat "ve vykreslování temného spiknutí proti Slovensku, jakési tajné síti, která koná protistátní činnost," naráží diplomat na fakt, že ani osm měsíců po neúspěšném atentátu na slovenského premiéra vláda ani vyšetřující orgány neposkytly občanům žádné podrobnosti. "Jako kdyby si to chystal a informace dávkoval," říká Káčer.

"Když bude cítit, že je Ukrajina slabá, tak přijde s výsledkem vyšetřování, kde atentátník bude součástí nějakého temného spiknutí neziskových organizací, konkrétních opozičních politiků a novinářů, kteří konají proti zájmu státu a chtějí svrhnout jeho legitimní moc," spekuluje. V takovém případě by podle něj následovalo vyhlášení mimořádného stavu a zavedení policejního teroru. "Fico říká, že když do pekla, tak na velkém bílém koni. On nás ale tahá do pekla na špinavém ruském praseti," konstatuje Káčer.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-08:50 Proč jezdí vysocí slovenští politici do Ruska a kam směřuje celé Slovensko? Jaký je nejčernější scénář, který může našeho nejbližšího souseda potkat, a v čem Slováci opakují chyby z minulosti?

08:50-16:56 Dovládne slovenská koalice ve stávající podobě? A co krokům vládních představitelů říkají slovenští občané? Jak na události reaguje opozice? Plánuje se Káčer vrátit do politiky?

16:56-24:02 Plánuje Káčer na Slovensku zůstat i v případě realizace černého scénáře? Jak reálnou hrozbou státní převrat je a jak moc Ficovy kroky zastírají ekonomické problémy státu?

24:02-32:49 Jaká je pozice prezidenta Petera Pellegriniho a je běžné, že se k nepodání ruky vyjadřuje generální prokurátor? Hrozí slovenská cesta i České republice? A lze Andreje Babiše srovnávat s Robertem Ficem?

