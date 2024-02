Zelenskyj zahájí velkou diplomatickou ofenzivu. Požádá o munici i bezpečnostní záruky

Po neúspěchu loňské bojové ukrajinské ofenzivy chystá prezident Volodymyr Zelenskyj ofenzivu diplomatickou. Vydá se do několika evropských zemí s cílem nejen získat další zbraně a munice, ale podepsat dvoustranné smlouvy o obraně, které by Ukrajině poskytly alespoň minimální bezpečnostní záruky do budoucna.

Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje napsala, že Zelenskyj na své cestě navštíví Berlín, Paříž, zřejmě i některé další evropské metropole, ale také Mnichov. Tam začne v pátek každoroční prestižní Mezinárodní bezpečnostní konference, kde se scházejí vlivní politici, poradci, zbrojaři a podnikatelé. "Zelenskyj vyjádřil zájem uzavřít bezpečnostní dohody se zeměmi skupiny G7 pro případ, že by současná válka skončila a Rusko by v budoucnu znovu Ukrajinu napadlo," napsala agentura, která je známá tím, že má dobré zdroje a publikuje ověřené informace. Související Foto: Ukrajinští vojáci stráží obilný koridor v Černém moři. Náklad hlídají před Rusy 11 fotografií Ukrajinský prezident minulý týden provedl velké změny ve vedení armády. Odvolal jejího šéfa Valerije Zalužného a na jeho místo jmenoval dosavadního velitele pozemních sil Oleksandra Syrského. Vzhledem k popularitě Zalužného mezi vojáky i veřejností je na Ukrajině tento krok vnímán s rozpaky. Zelenskyj ho odůvodňuje potřebou změny po dvou letech války. Zároveň ukrajinský prezident vyzývá Západ k pokračování dodávek zbraní. V americké Sněmovně reprezentantů čeká na schválení balík pomoci ve výši 95 miliard dolarů, ze kterého připadá podstatná část na Ukrajinu (části také na Izrael a Tchaj-wan). Na konferenci v Mnichově mají přiletět také američtí politici z Republikánské strany, která schválení balíku blokuje. "Ukrajina momentálně na drtivé většině úseku fronty nemá iniciativu. Má ji Rusko. Ukrajinci teď potřebují co nejrychleji pracovat na technologickém vývoji, aby dosáhli zbraněmi i na ruské zbrojní továrny někde za Uralem. V nejbližších měsících se ale obraz války, jaký vidíme teď, zásadně nezmění," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz vojenský analytik Tomáš Řepa z brněnské Univerzity obrany. Související Ukrajinští vojáci bez obalu o dalším vývoji války: Nelžeme si a nedělejme si iluze 4:56 Návrat do Mnichova Vojáci z fronty hlásí, že nemají dost munice, musí s ní šetřit a pečlivě zvažovat, kdy ji použijí. Státy Evropské unie se ale zavázaly, že letos postupně dodají ukrajinské armádě přes 700 tisíc kusů dělostřelecké munice. Německý kancléř Olaf Scholz ale na nedávné návštěvě Washingtonu řekl, že Evropané nemohou zcela vyplnit mezeru, kterou by způsobil konec americké vojenské pomoci Ukrajině. Zelenskyj se vrátí do Mnichova po dvou letech. Jeho návštěva v únoru 2022 se odehrávala za dramatických okolností. Zahraniční státníci mu doporučovali, aby neopouštěl Ukrajinu, protože ruský útok byl na spadnutí. "Ukrajinci se budou bránit bez ohledu na to, jestli na jejich hranicích stojí 50 tisíc, 100 tisíc nebo milion nepřátelských vojáků," prohlásil v Bavorsku odhodlaně. Konference skončila 20. února, za čtyři dny zahájila ruská vojska invazi. Ředitel konference a bývalý zahraničněpolitický poradce německé kancléřky Angely Merkelové Christoph Heusgen oznámil, že letos nepozval do Mnichova žádné zástupce Ruska a Íránu. Zdůvodnil to tím, že vlády obou zemí nemají zájem o skutečný dialog a jednání. V bavorské metropoli naopak bude český prezident Petr Pavel. Video: Odvolání Zalužného je chyba, říká expert Tomáš Řepa 20:53 Spotlight News - Tomáš Řepa. | Video: Adéla Očenášková