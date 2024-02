Rusko „vede“ na drtivé většině fronty. Konec Zalužného je chyba, říká analytik

"Nemyslím si, že nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj přinese nějakou zásadní změnu, byť odezva u vojáků je výrazná a ne úplně pozitivní," říká analytik z Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně Tomáš Řepa k výměně nejvyššího armádního velitele na Ukrajině.

"Valerij Zalužnyj byl hodně oblíbený a lidský, zároveň věci nelakoval narůžovo, situaci záměrně pojmenovával přímo. I tím chtěl situaci vylepšit, chtěl další technologie a pomoc od západních partnerů. Zároveň zdůrazňoval, že i Ukrajina sama musí vyvíjet zbraně a nemůže být závislá jen na zbrojní pomoci zvenčí," popisuje analytik Řepa.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal nejvyššího armádního velitele Valerije Zalužného koncem minulého týdne. Předcházely tomu několikatýdenní spekulace zahraničních médií a analytiků, podle nichž prezident chystal personální výměnu na nejvyšším armádním postu. Ve funkci ho nahradí dosavadní šéf ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj.

Někteří analytici upozorňují, že Syrskyj studoval ještě sovětské vojenské školy na rozdíl od osm let mladšího Zalužného a že v jeho taktice lze stále nalézt stopy sovětského přístupu. "Rozdíl je dán i věkem - Zalužnyj těsně sovětské školy nestihl. Nemyslím si ale, že by to nutně znamenalo, že je Syrskyj zpátečnický. Musíme počkat, jak si v nové roli povede," míní Řepa, podle kterého má Syrskyj omezené možnosti, jak nyní bezprostředně změnit vedení války.

Co se dá očekávat od nového velitele? Může Syrskému ublížit, že se narodil v Rusku? A mohly stát za odvoláním Zalužného osobní spory s ukrajinským prezidentem? Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

