Vážné problémy pro Rusko. Šéf špionů Budanov popsal kritický moment agrese. Blíží se

"Rusové by chtěli ukončit válku na přelomu let 2025 a 26," řekl šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Podle tiskové agentury Interfax-Ukraine opírá svá tvrzení o data získaná z Ruska.

Budanov je přesvědčený, že příští léto budou mít ruská ekonomika a finanční sektor vážné problémy. Nutnost opět mobilizovat by navíc podkopala sociálně-politickou situaci. V Rusku se podle něj zhoršuje ekonomická situace a režim prezidenta Vladimira Putina se snaží zvládnout krizi s cílem ukončit válku za příznivých podmínek.

"Pokud Rusko nezvítězí, ztratí své dlouhodobé ambice být v příštích 30 letech vnímáno jako supervelmoc," řekl Budanov podle Interfax-Ukraine s odkazem na zdroje z ruských tajných služeb.

Rusko se také stále více potýká s problémem nedostatečného náboru do armády. "Během léta 2025 bude čelit kritickému dilematu, buď vyhlásí další mobilizaci, nebo sníží intenzitu bojových akcí, což pro něj může být v konečném důsledku rozhodující," tvrdí šéf ukrajinské vojenské rozvědky, podle něhož v ruské armádě ubývá dobrovolníků i přes vysoké platy a jednorázové příspěvky.

Navzdory kremelské oficiální rétorice je únava z války v Rusku podle Budanova skutečná, protože zasáhla značnou část obyvatelstva. "Rusové jsou upřímně šťastní, že se podařilo obsadit již více než 30 procent naší země," tvrdí nicméně Budanov, který je pravděpodobně nejznámějším Ukrajincem pracujícím v tajných službách.

Snaha Ukrajiny přenést válku hlouběji na ruské území změnila podle Budanova jejich pohled na svět. "Dříve žili v přesvědčení, že 'ať se děje, co se děje, jsme velmi silná země, nejsilnější na světě'. Ale s prvními výbuchy v Moskvě a dalších částech Ruska byl tento mýtus zbořen," dodal šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.

Budanov zároveň upozornil na rostoucí roli bezpilotních letounů během války a zdůraznil, že bezpilotní technologie a systémy elektronického boje se budou dále rozvíjet. Uvedl, že silnou stránkou Ukrajinců je víra v sebe sama, motivace bojovat za svou zemi a nestandardní přístupy k rozhodování, které Rusové nemají.

Ukrajina je podle něj zemí příležitostí. "Čím více žiji, tím více to vidím: všechno je zde možné. Tisíce dronů se podařilo vyrobit od nuly. Koho by to před dvěma lety napadlo? Naše silná stránka spočívá v nestandardním přístupu a víře, že dokážeme všechno," řekl Budanov.

