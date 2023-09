Analytik: Na Ukrajině selhávají západní zbraně. Totální válka vyžaduje něco jiného

Zbraně, které Ukrajině dodali západní spojenci, při současné podobě konfliktu selhávají, míní ukrajinský vojenský analytik Taras Chmut. Mnohá západní výzbroj podle něj není určená pro potřeby "totální" války, která na Ukrajině probíhá. "Když pak takové zbraně hodíte do masové ofenzivy, tak prostě nefungují," podotkl pro list The Wall Street Journal.

Chmut dále zdůraznil, že například západní tanky nebyly navrženy pro udržení dlouhotrvajících a náročných konfliktů. "Spousta západní výzbroje zde nefunguje, protože nebyla vytvořena pro totální válku, ale naopak pro konflikty nízké nebo střední intenzity," uvedl pro americký list analytik, který stojí v čele nadace Come Back Alive, jež poskytuje podporu příslušníkům ozbrojených sil Ukrajiny.

Západní spojenci by se tak podle něj měli místo toho zaměřit na dodávky jednodušších a levnějších systémů, které by pak zemi zmítané válkou dodávali ve větším množství. Právě o to již Ukrajina v minulosti opakovaně žádala, připomíná The Wall Street Journal.

Německý generálmajor Christian Freuding, který má na starosti koordinaci dodávek tanků ukrajinské armádě, pro deník rovněž podotkl, že západní vojenští stratégové dosud nepřijali fakt, že kvantita mnohdy v těchto případech převažuje nad kvalitou. "Potřebujete čísla. Na Západě jsme zredukovali armády, snížili jsme stavy. Ale na množství záleží," uvedl.

Prestižní list k jejich komentářům ale připomíná, že některé pokročilé západní systémy, které Ukrajina obdržela, jsou ke konfliktům nejvyšší intenzity koncipovány. Například americká bojová vozidla pěchoty Bradley či bojové tanky Abrams byly speciálně vyvinuty pro boj se sovětskými pozemními silami, tvrdí The Wall Street Journal.

Přesun na domácí výrobu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj západní spojence opakovaně kritizoval za zpoždění v dodávkách zbraní. Začátkem září prohlásil, že pomalejší dodávky snižují šance Ukrajiny na úspěch v probíhající protiofenzivě. Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov minulý týden pro časopis The Economist uvedl, že země již nyní upřednostňuje domácí výrobu munice. "Vše, co lze vyrábět lokálně, se musí vyrobit lokálně," řekl.

Spojené státy Ukrajině údajně brzy dodají rakety ATACMS převážně v úpravě s hlavicí pro kazetovou munici, uvedl před několika dny deník Financial Times. Podle britského listu se o předání raket s doletem kolem 300 kilometrů jednalo několik měsíců a rozhodlo se o něm ještě před nedávnou návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě.

Zelenskyj také tento týden jednal v Kyjevě s britským ministrem obrany Grantem Shappsem o posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Ukrajinskou metropoli rovněž ve čtvrtek navštívil i francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu, který se Zelenským mluvil o možné společné výrobě zbraní.

Ukrajinský prezident na setkání vyzdvihl obrannou spolupráci Kyjeva a Londýna, která podle něj umožnila Ukrajině výrazně rozšířit své schopnosti na bojišti o zbraně dlouhého doletu. Británie letos dodala Ukrajině střely Storm Shadow, které podle médií několikrát úspěšně zasáhly cíle na Ruskem okupovaném Krymu, včetně nedávného zásahu loděnice v Sevastopolu.

