před 54 minutami

Britská vláda v parlamentu představila návrh zákona, který má spustit celý proces odchodu Británie z Evropské unie. O normě začnou poslanci jednat příští týden 31. ledna. Zákon pak projde z Dolní sněmovny do příslušných výborů. Parlament se musí k zahájení Brexitu vyjádřit poté, co mu to v úterý nařídil nejvyšší soud. Má na projednání přitom jen pět dnů. To kritizuje opozice, podle které je to nepřijatelné, "ostuda" a "pohrdání parlamentem". O odchodu z unie rozhodli Britové v loňském referendu.

autor: ČTK