Zákeřná mutace ničí Brazílii, zdravotnictví kolabuje. Nefňukejte, radí Bolsonaro

Poslední týden v Brazílii umíralo s covidem-19 skoro 2000 lidí denně. Od začátku pandemie se v zemi nakazilo už více než 11 milionů obyvatel a čísla dál prudce stoupají. Nová mutace je totiž nejen nakažlivější, ale chytí ji i lidé, kteří už nemoc prodělali. První výzkumy ale ukazují, že by proti ní mělo fungovat očkování.

Nová mutace koronaviru P.1, která se poprvé objevila na konci loňského roku v Manaus, hlavním městě státu Amazonas, se už rozšířila po celé Brazílii.

"Všichni zdravotníci jsou vystresovaní, zoufalí a traumatizovaní. Po všem, čím si prošli během loňské první vlny, to teď zažívají znovu. … Vidí spoustu lidí umírat a není dostatek doktorů, sester ani postelí," popsala serveru Aktuálně.cz na začátku února situaci v Manaus pracovnice Lékařů bez hranic Vitoria Ramosová.

Teď už kolabuje zdravotnictví po celé Brazílii. Jednotky intenzivní péče jsou přeplněné a zdravotníci nestíhají. Vědci dlouho nevěděli, jak nebezpečná mutace P.1 ve skutečnosti je. Nový britsko-brazilský výzkum provedený v Manaus ale ukázal, že mutace je nakažlivější a infikovat se jí mohou i lidé s imunitou po již prodělaném covidu-19. "Tato zjištění se týkají Manaus, ale nevím, jestli je lze aplikovat i na jiná místa," uvedl pro americký list New York Times Nuno Faria, virolog z londýnské Imperial College, který se na výzkumu podílel.

Přesto teď svitla naděje. Podle prvních testů se zdá, že vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a od společnosti AstraZeneca jsou proti mutaci účinné, jak tento týden informovala agentura Reuters.

Studii k vakcíně od Pfizeru provedla Texaská univerzita, podle které je preparát stejně účinný proti brazilské mutaci jako proti "klasickému" koronaviru. Účinnost vakcíny AstraZeneca zase předběžně potvrdila brazilská studie.

Nemohl jsem uvěřit výsledkům

Manaus už delší dobu není samo, případy podruhé nemocných lidí se objevují i v dalších brazilských městech. Jonathan Rodriguez se nejprve nijak neznepokojoval, když ho začala bolet hlava a přišel o chuť a čich. Byl si jistý, že nemá covid-19, protože nemoc prodělal o necelých šest měsíců dříve. Testy ale potvrdily, že se 26letý muž z Porta Velha nakazil znovu.

"Nemohl jsem výsledkům uvěřit. Myslel jsem, že jsem imunní," řekl listu Financial Times.

Stejný šok zažila i 23letá zdravotní sestra z Rio de Janeira. Juliana Cunhaová pracovala v covidových testovacích centrech, a protože nemoc prodělala už loni v červnu, předpokládala, že se jí nemůže nic stát. Ale v listopadu se u ní objevily mírné symptomy a test na covid-19 jí znovu vyšel pozitivní. "Musí to být ty mutace," sdělila své podezření deníku New York Times.

V Brazílii už s covidem-19 zemřelo více než 260 tisíc lidí. Současný nárůst dokonce převyšuje počty nakažených z loňské první vlny.

Brazílie je zatím jedinou zemí na světě, která po velmi těžké první vlně zažívá ještě náročnější druhou vlnu. V zemích, jako jsou Spojené státy, kde byla situace velmi vážná, teď čísla klesají. A naopak země jako Česko nebo Slovensko, kde je současný stav kritický, prošly první vlnou relativně lehce.

Nefňukejte, zlobí se prezident

Podle expertů ovšem za situaci v Brazílii nemůže jen nová mutace, ale i nedostatečná preventivní opatření. Prezident Jair Bolsonaro opakovaně tvrdí, že média v zemi vyvolávají paniku a že celostátní lockdown by situaci nijak nezlepšil, protože by lidé zase umírali kvůli hladu a depresi, připomíná britský server BBC. Bolsonaro nákazu od začátku pandemie zlehčuje, odmítá nošení roušek a poté, co nemoc sám prodělal, řekl, že se nenechá očkovat.

"Dost fňukání a naříkání. Jak dlouho ještě bude ten pláč pokračovat?" řekl minulý týden Bolsonaro. "Jak dlouho ještě zůstanete doma a všechno necháte zavřené? Nikdo už to nemůže vydržet. Ano, je nám líto mrtvých, ale potřebujeme řešení," cituje prezidenta list Financial Times.

Například Luiz Henrique Mandetta, bývalý brazilský ministr zdravotnictví, říkal, že za situaci v Brazílii mohou "chybná politická rozhodnutí". Bolsonaro ho odvolal, protože nesouhlasil s tím, jak chtěl pandemii řešit. Vše ale komplikuje i to, že regionální vlády vydávají vlastní doporučení, a lidé tak nevědí, čím se vlastně mají řídit.

Ani proočkovanost obyvatelstva, která by podle posledních výzkumů mohla být stěžejní, zatím není moc úspěšná. V Brazílii se podle dat ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat první dávkou vakcíny více než sedm milionů lidí, tedy asi tři procenta populace. Jen asi dva miliony lidí dostaly už dávky dvě.

V zemi s více než 211 miliony obyvatel se očkuje látkou od firmy AstraZeneca, ale také čínskou vakcínou CoronaVac, která podle dostupných laboratorních testů nemá tak vysokou účinnost proti mutaci P.1. Obecně je navíc vakcín v Brazílii nedostatek, a některé regiony tak musely zpomalit.

Nová mutace P.1 se už objevila i v asi 25 dalších státech včetně Spojeného království, Německa nebo USA.

Video: Podívejte se, jak vypadá druhá vlna v brazilském městě Manaus